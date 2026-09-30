Треньорът на Комо Фабрегас има специална клауза в договора си за Арсенал и Челси

Треньорът на Комо Сеск Фабрегас има специална клауза в договора си, която може да улесни преминаването му в някои от най-големите европейски клубове. Според трансферния журналист Джанлука Ди Марцио сред отборите, за които тя важи, са бившите му клубове Барселона, Арсенал и Челси.

Ди Марцио говори пред гръцкото издание “Betarades” и заяви, че Фабрегас със сигурност ще напусне Комо в даден момент, но няма да бърза със следващата си стъпка. „Фабрегас ще напусне Комо само за суперклуб като Барселона или Арсенал. Барселона продължи договора на Флик, а Арсенал очевидно е доволен от Артета. Не го виждам да отива в първия голям клуб, който има нужда от него“, коментира той.

Според Ди Марцио испанецът вече е отказал предложения от няколко сериозни клуба. „Той е като калкулатор. Знае, че ще тренира един от тези големи клубове. Не бърза, защото още миналата година каза „не“ на Интер, „не“ на Рома, „не“ на Байер Леверкузен, а и Комо не искаше да го пусне“, разкри журналистът. „Той има освобождаваща клауза за големи клубове като Челси, Арсенал и Барселона, така че всичко зависи от това кой от тези клубове ще започне да изпитва затруднения. Всичко може да се промени“, добави Ди Марцио. Той посочи Алберто Акуилани като един от вариантите за наследник на Фабрегас в Комо, ако испанецът в крайна сметка поеме към Арсенал или Челси.