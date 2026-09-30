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11-а контузия в Манчестър Юнайтед: Мазрауи също е аут

11-а контузия в Манчестър Юнайтед: Мазрауи също е аут

30 Септември, 2026 20:01 408 0

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Защитникът получи травма по време на мача на Мароко с Лесото и увеличи дългия списък с проблеми в състава на „червените дяволи“

11-а контузия в Манчестър Юнайтед: Мазрауи също е аут - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Манчестър Юнайтед получи нова лоша новина по време на международната пауза. Нусаир Мазрауи стана 11-ият футболист на „червените дяволи“, който има проблем с контузия, след като защитникът бе принудително заменен при победата на Мароко с 1:0 над Лесото в квалификация за Купата на африканските нации.

Мазрауи се строполи на терена през второто полувреме след опит за шпагат близо до тъчлинията. Той успя да спечели топката, но веднага се хвана за лявото бедро и долната част на гърба. Защитникът напусна терена след 69 минути и не се завърна в игра.

Ситуацията е неприятна за Манчестър Юнайтед, тъй като Мазрауи е важна резервна опция за Майкъл Карик. 28-годишният футболист може да играе както на десния, така и на левия бек и през последните седмици е бил основният заместник на Диого Далот и Люк Шоу. Преди международната пауза Амад Диало, Матайс де Лихт, Мануел Угарте и Том Хийтън вече бяха извън сметките.

Списъкът обаче е още по-дълъг. Бруно Фернандеш пропусна мача на Португалия с Норвегия заради проблем, който според селекционера Жорже Жезус е играл с него в последните три мача. Патрик Доргу също напусна лагера на Дания заради контузия, докато Маркъс Рашфорд и Коби Мейну се оттеглиха от състава на Англия. Бенямин Шешко и вратарят Карл Дарлоу също не успяха да се присъединят към националните си отбори заради физически проблеми.


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