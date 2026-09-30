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Рома няма да пусне Дибала и Молина за прощалния мач на Меси с Аржентина

Рома няма да пусне Дибала и Молина за прощалния мач на Меси с Аржентина

30 Септември, 2026 20:23 310 0

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От „Стадио Олимпико“ категорично уточниха, че решението няма дисциплинарен характер

Рома няма да пусне Дибала и Молина за прощалния мач на Меси с Аржентина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианският Рома излезе с официално изявление, с което потвърди, че нападателят Пауло Дибала и защитникът Науел Молина няма да пътуват до Южна Америка за последния мач на гения Лионел Меси с екипа на Аржентина. Публикацията на „джалоросите“ идва три дни след първите съобщения, че двамата световни шампиони от 2022 година няма да присъстват на историческото събитие.

Спортно-логистични причини пред сантиментите

От „Стадио Олимпико“ категорично уточниха, че решението няма дисциплинарен характер. Клубът изтъкна „спортни и логистични съображения“, свързани с изключително сгъстения си програмен календар – на 11 октомври Рома среща Комо в Серия А, а само три дни по-късно, на 14 октомври, приема Реал Мадрид в сблъсък от Шампионската лига. Дългите трансконтинентални полети биха нарушили сериозно възстановяването на състезателите.

От клуба допълниха, че спортно-технически двамата така или иначе нямаше да вземат участие на терена. Пауло Дибала не попада в последните изборни планове на селекционера Лионел Скалони, докато Науел Молина излежава тежко наказание от седем срещи, наложено му след финалния сблъсък на Световното първенство през 2026 година.

Въпреки ограничението, ръководството на Рома поднесе своите почитания към легендата, изразявайки „дълбоко уважение“ към великолепната кариера на Меси и пожелавайки незабравима празнична вечер на него и на целия аржентински народ.

Краят на една велика ера

В края на август 39-годишният Лионел Меси обяви решението си да сложи край на международната си кариера, след като изведе Аржентина до световната титла в Катар през 2022 г. и до сребърните медали на Мондиал 2026.

Селекционерът Скалони повика 28 футболисти за октомврийските проверки срещу Боливия (30 септември), Буркина Фасо (3 октомври) и Бенин (6 октомври). Уговореният двубой с Бенин на легендарния стадион „Монументал“ в Буенос Айрес ще бъде официалната последна сцена за великия №10 с националната фланелка.


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