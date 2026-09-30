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Латвия допуска разполагане на ядрено оръжие на своя територия при решение на НАТО

Латвия допуска разполагане на ядрено оръжие на своя територия при решение на НАТО

30 Септември, 2026 21:06, обновена 30 Септември, 2026 21:03 736 48

  • нато-
  • латвия-
  • ядрено оръжие-
  • територия

Президентът Едгар Ринкевичс заяви, че няма законови пречки за подобна стъпка, на фона на разговорите с Франция за участие в нейна инициатива за ядрено сдържане

Латвия допуска разполагане на ядрено оръжие на своя територия при решение на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Латвия би могла да приеме ядрено оръжие на своя територия, ако това се наложи и бъде взето колективно решение в рамките на НАТО. Това заяви латвийският президент Едгар Ринкевичс, цитиран от местни медии, предава News.bg.

„Ако възникне такава необходимост и НАТО вземе такова колективно решение, в Латвия ще бъдат разположени ядрени оръжия“, каза Ринкевичс. По думите му латвийското законодателство не съдържа правни пречки за подобно разполагане.

Изявлението идва на фона на задълбочаването на отбранителното сътрудничество между Латвия и Франция. На 22 септември латвийският премиер Андрис Кулбергс съобщи, че френският президент Еманюел Макрон е дал съгласие да започнат разговори за евентуално участие на Латвия във френската инициатива за ядрено сдържане. Париж също е поел ангажимент да засили военното си присъствие в Латвия, включително в областта на противовъздушната отбрана.

Към момента няма решение за разполагане на френски или друг ядрен арсенал в Латвия. Изявлението на Ринкевичс очертава възможност, която би могла да бъде реализирана при бъдещо колективно решение на НАТО.

Латвия е член на НАТО от 2004 г. и граничи с Русия. На фона на засиленото напрежение в Балтийския регион темата за ядреното възпиране придоби допълнителна актуалност. В същото време генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви на 30 септември, че Алиансът не вижда непосредствена заплаха за територията на държавите членки от Русия.

По време на съветската епоха на територията на днешна Латвия са били разположени военни обекти, свързани със съветския ядрен арсенал. След възстановяването на независимостта през 1991 г. ядрените оръжия са изтеглени. През 2008 г. Латвия предаде последните си запаси от високообогатен уран на Русия в рамките на програма с подкрепата на Международната агенция за атомна енергия.


Латвия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Задължително

    11 13 Отговор
    и трите прибалтийски републики трябва да имат на територията си възпиращи ядрени оръжия

    Коментиран от #7

    21:07 30.09.2026

  • 4 Алортек

    12 7 Отговор
    Днешният несправедлив и мизерен свят, когато и да загине ще е късно!

    21:08 30.09.2026

  • 5 Дядото

    23 8 Отговор
    Тия да не забравят руснака защо влезе в украйна

    21:08 30.09.2026

  • 6 крокодил

    19 9 Отговор
    ЕС не в състояние да воюва с Русия..! Ако това по някакъв начин се случи ще е катастрофа за всички граждани и техните политически водачи-вампири..! За това алармират военни стратези и анализатори през последните няколко месеца..!

    Коментиран от #9, #30

    21:09 30.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 България

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "МакедонецЪТ":

    е в ЕС, Шенген и еврозоната , а Сев. Мак. де е ?

    Коментиран от #14

    21:14 30.09.2026

  • 9 Мрън мрън аз копейка съм

    10 6 Отговор

    До коментар #6 от "крокодил":

    Който се обяснява, той се оправдава

    21:15 30.09.2026

  • 10 Днес в Латвия

    10 12 Отговор
    Утре у в БЪЛГАРИЯ!
    СЛАВА БЪЛГАРИЯ, СЛАВА НАТО!
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН, ИЗРАЕЛ И БРАТСКА УКРАЙНА!

    21:15 30.09.2026

  • 11 Полудели!

    15 8 Отговор
    Всички в европа са луди за връзване! Ще ни докарат ядрена война,която ще ни довърши!

    Коментиран от #20, #33

    21:15 30.09.2026

  • 12 Империалист

    9 10 Отговор
    Запада помага военно на Украйна но има над 5000 ядрени бомби, означава че всеки на Запад е потенциална военна мишена, второ Русия нападна европейска територия като Украйна а не Европа нападнала руска територия, трето Европа преценява за себеси дали ще отдели Косово от Сърбия както Русия решава дали ще раздели Чечня на две а другата ще се казва Ичкерия, четвърто Москва се имат за богоизбрани сякаш само те ще оцелеят при ядрена война че всеки ден заплашват Запада с ядрено оръжие дефакто потвърждаващо че икономиката на Китай и империалзма на Москва непомагат при конвенционална война с Запада, всеки знае че БРИКС и ШОС имат ядрено оръжие именно за гаранция пред Запада колоко са нищожни при конвенционална война с Запада. 3 милиона мъртви руснаци и още 5 млн мобилизирани за тия 5 години и немогат да помръднат от тия 1500 км фронт това в началото с 25% превзета територия не се случва вече 5 година с нито метър но щели да превзимат Европа хаха, дори Германия която загуби двете световни войни се справя в пъти по добре от избитите от малка украйна 3 млн русначета. Песков, Захарова, Медведев, Путин и опорките му се напреварват кой Буревестник Ярс, Кинжал, Сатана 2 или друго ядрено оръжие ще обезглави Запада, а това го прави малка фалирала и избита украйна с 25% окупирана територия и то с малко помощ и то само с конвенционални средства вече пета година пердашат втората армия в света, те че са по силни това всеки го знае но неможе да се отрече факта че вече изчезнала о

    21:15 30.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 МакедонецЪТ

    4 8 Отговор

    До коментар #8 от "България":

    Македония е сама по себе си. Но той не пътува до различни страни, за да мие мивки и тоалетни, 🐷🤣🤣🤣🤮 като българите.


    Ибpикчийство! Срам!

    Коментиран от #18, #19, #23, #31, #32

    21:17 30.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 горски

    8 9 Отговор
    Наличието на ядренно оръжие не може да опази притежателя му,ако той не го използва първи и не нанесе съкрушаващ удър на врага...Щатите имат интерес/или Франция/ на въпросните държавици+Финландия да има такова оръжие.Но не да ги пази,а да са площадка за изстрелване ,както и буферни мишени които да погълнат ,част от руските ракети....Не да ги пази,а да станат гарантирана цел...ама трябва и малко акъл.

    21:22 30.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Що бе колега?

    8 6 Отговор

    До коментар #11 от "Полудели!":

    Само кочината ли може да има ядрено оръжие?

    21:26 30.09.2026

  • 21 Империалист

    7 7 Отговор
    Всеки разумен човек, който казва, че обича руския народ, веднага уточнява, че мрази, обаче от дъното на душата си държавата им и управляващите им ги комунисти, защото тя е най-най-русо-фобската престъпна група в света, и това е така, и никой не може да го отрече, защото ... САМАТА РУСКА ДЪРЖАВА РУСИЯ Е ИЗБИЛА НАЙ-МНОГО РУСНАЦИ . Главатарят им Ленин избива по време на комунистическия си преврат около 10 милиона руснаци, а следващият им главатар – Сталин, още по-голям кръволок избива още 36 милиона руснаци . Никоя друга държава и никой друг народ, не са избили толкова много руснаци, колкото е избила самата им руска държава . ТАКА, ЧЕ КОЙТО ОБИЧА РУСНАЦИТЕ, РУСКИЯ НАРОД, НЯМА КАК ДА ОБИЧА ДЪРЖАВАТА ИМ . И обратното, който обича тази терористическа, кръво-жадна, анти-човешка държава – няма как да обича руснаците (руския народ), понеже е видно, че двата вида обич са взаимно изключващи се .

    Коментиран от #29, #36, #37

    21:28 30.09.2026

  • 22 Гробар

    5 8 Отговор
    Няма смисъл. Скоро ще са в състава на Русия и ще имат ядрено оръжие бол.

    21:29 30.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Браво

    7 4 Отговор
    Латвия трябва да има
    Подходящите Оръжия
    За да се защити
    От Руските Агресори.

    Коментиран от #27

    21:30 30.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Сатана Z

    5 8 Отговор
    Латвия:
    • Площ: 64 594 km²
    • Население: 1 835 000 души
    Или по 29.6 души на квадратен километър
    Био разнообразие
    Конвенционална Цар Бомба от 50 мегатона поразява от 11 300 – 18 600 км²
    Жилищните сгради се срутват. Масови пожари се сливат в огнена буря. Унищожава се град с размерите на София или Ню Йорк заедно с предградията му.

    21:32 30.09.2026

  • 27 Гробар

    2 8 Отговор

    До коментар #24 от "Браво":

    А вас ще ви защитава Султана. Утре източна България, вдругиден - Източна Румелия.

    21:32 30.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гробар

    4 7 Отговор

    До коментар #21 от "Империалист":

    Това преди или след като си взе хапчетата го написа? Важно е с оглед на оптимизиране на лечението.

    21:33 30.09.2026

  • 30 Ами

    8 6 Отговор

    До коментар #6 от "крокодил":

    Европа има толкова бомбардировача и изтребители колкото пРосия не може да произведе за 1000 години.

    21:35 30.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ха,ха

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "МакедонецЪТ":

    Ти си стой там и си мий твойте🤣😂🚾

    Коментиран от #35

    21:36 30.09.2026

  • 33 Яяяяяяя

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Полудели!":

    То това е целта на САЩ. Ликвидация на Европа , отслабване на Русия . Ама те имат територия за оттегляне, а нас ни няма

    21:36 30.09.2026

  • 34 ?????

    4 4 Отговор
    Уф.
    Тия явно не са удовлетворени от темпа с който изчезват та искат да стане по-бързо и са решили да помолят началниците да им помогнат.

    21:38 30.09.2026

  • 35 МакедонецЪТ

    0 4 Отговор

    До коментар #32 от "Ха,ха":

    Срещнем ли, страхливецът срамни?

    Ще поставя българите на място!

    Коментиран от #43, #44

    21:40 30.09.2026

  • 36 ?????

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Империалист":

    Отде ви копат такива интелигентни любители на руския народ?

    Коментиран от #38

    21:40 30.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 МакедонецЪТ

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "МакедонецЪТ":

    Българин в Европа:

    💩🚽🪠🧴




    🤷‍♂️ Такъв живот е! 🪠

    21:43 30.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 сноу

    5 0 Отговор
    Абе мрънкевичс ,църкавичс и всякакви още дребосъци ще си подпалите чергата вие ,че няма и кой да ви гаси, но кой каквото прави за себе си го прави..

    21:46 30.09.2026

  • 42 така, така

    5 1 Отговор
    Е, ако иска война с Русия, НАТО може да вземе такова решение. Обаче после да не риват като украинците - а нас за шо?
    Няма да им минат номерата с независима Латвия, руска агресия и т.н. Всичко, което ще им се стовари ще е провокирано и закономерно - каквото почукало, такова се обадило

    21:49 30.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Няма

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "МакедонецЪТ":

    да е добре за твоя ЪЗ да се срещнем

    Коментиран от #47, #48

    21:53 30.09.2026

  • 45 коментиращ

    2 1 Отговор
    Защо Латия иска ескалация? Защо Латвия иска война?

    21:54 30.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 МакедонецЪТ

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Няма":

    Искаш ли в 🍑, джендърче българско?

    22:02 30.09.2026

  • 48 МакедонецЪТ

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Няма":

    Българин е всъщност балкански циганин.
    (с) Радой Ралин

    22:05 30.09.2026

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