Латвия допуска разполагане на ядрено оръжие на своя територия при решение на НАТО

Латвия би могла да приеме ядрено оръжие на своя територия, ако това се наложи и бъде взето колективно решение в рамките на НАТО. Това заяви латвийският президент Едгар Ринкевичс, цитиран от местни медии, предава News.bg.

„Ако възникне такава необходимост и НАТО вземе такова колективно решение, в Латвия ще бъдат разположени ядрени оръжия“, каза Ринкевичс. По думите му латвийското законодателство не съдържа правни пречки за подобно разполагане.

Изявлението идва на фона на задълбочаването на отбранителното сътрудничество между Латвия и Франция. На 22 септември латвийският премиер Андрис Кулбергс съобщи, че френският президент Еманюел Макрон е дал съгласие да започнат разговори за евентуално участие на Латвия във френската инициатива за ядрено сдържане. Париж също е поел ангажимент да засили военното си присъствие в Латвия, включително в областта на противовъздушната отбрана.

Към момента няма решение за разполагане на френски или друг ядрен арсенал в Латвия. Изявлението на Ринкевичс очертава възможност, която би могла да бъде реализирана при бъдещо колективно решение на НАТО.

Латвия е член на НАТО от 2004 г. и граничи с Русия. На фона на засиленото напрежение в Балтийския регион темата за ядреното възпиране придоби допълнителна актуалност. В същото време генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви на 30 септември, че Алиансът не вижда непосредствена заплаха за територията на държавите членки от Русия.

По време на съветската епоха на територията на днешна Латвия са били разположени военни обекти, свързани със съветския ядрен арсенал. След възстановяването на независимостта през 1991 г. ядрените оръжия са изтеглени. През 2008 г. Латвия предаде последните си запаси от високообогатен уран на Русия в рамките на програма с подкрепата на Международната агенция за атомна енергия.