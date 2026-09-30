Латвия допуска разполагане на ядрено оръжие на своя територия при решение на НАТО

Латвия би могла да приеме ядрено оръжие на своя територия, ако това се наложи и бъде взето колективно решение в рамките на НАТО. Това заяви латвийският президент Едгар Ринкевичс, цитиран от местни медии, предава News.bg.
„Ако възникне такава необходимост и НАТО вземе такова колективно решение, в Латвия ще бъдат разположени ядрени оръжия“, каза Ринкевичс. По думите му латвийското законодателство не съдържа правни пречки за подобно разполагане.
Изявлението идва на фона на задълбочаването на отбранителното сътрудничество между Латвия и Франция. На 22 септември латвийският премиер Андрис Кулбергс съобщи, че френският президент Еманюел Макрон е дал съгласие да започнат разговори за евентуално участие на Латвия във френската инициатива за ядрено сдържане. Париж също е поел ангажимент да засили военното си присъствие в Латвия, включително в областта на противовъздушната отбрана.
Към момента няма решение за разполагане на френски или друг ядрен арсенал в Латвия. Изявлението на Ринкевичс очертава възможност, която би могла да бъде реализирана при бъдещо колективно решение на НАТО.
Латвия е член на НАТО от 2004 г. и граничи с Русия. На фона на засиленото напрежение в Балтийския регион темата за ядреното възпиране придоби допълнителна актуалност. В същото време генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви на 30 септември, че Алиансът не вижда непосредствена заплаха за територията на държавите членки от Русия.
По време на съветската епоха на територията на днешна Латвия са били разположени военни обекти, свързани със съветския ядрен арсенал. След възстановяването на независимостта през 1991 г. ядрените оръжия са изтеглени. През 2008 г. Латвия предаде последните си запаси от високообогатен уран на Русия в рамките на програма с подкрепата на Международната агенция за атомна енергия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Задължително
Коментиран от #7
21:07 30.09.2026
4 Алортек
21:08 30.09.2026
5 Дядото
21:08 30.09.2026
6 крокодил
Коментиран от #9, #30
21:09 30.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 България
До коментар #2 от "МакедонецЪТ":е в ЕС, Шенген и еврозоната , а Сев. Мак. де е ?
Коментиран от #14
21:14 30.09.2026
9 Мрън мрън аз копейка съм
До коментар #6 от "крокодил":Който се обяснява, той се оправдава
21:15 30.09.2026
10 Днес в Латвия
СЛАВА БЪЛГАРИЯ, СЛАВА НАТО!
ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН, ИЗРАЕЛ И БРАТСКА УКРАЙНА!
21:15 30.09.2026
11 Полудели!
Коментиран от #20, #33
21:15 30.09.2026
12 Империалист
21:15 30.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 МакедонецЪТ
До коментар #8 от "България":Македония е сама по себе си. Но той не пътува до различни страни, за да мие мивки и тоалетни, 🐷🤣🤣🤣🤮 като българите.
Ибpикчийство! Срам!
Коментиран от #18, #19, #23, #31, #32
21:17 30.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 горски
21:22 30.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Що бе колега?
До коментар #11 от "Полудели!":Само кочината ли може да има ядрено оръжие?
21:26 30.09.2026
21 Империалист
Коментиран от #29, #36, #37
21:28 30.09.2026
22 Гробар
21:29 30.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Браво
Подходящите Оръжия
За да се защити
От Руските Агресори.
Коментиран от #27
21:30 30.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Сатана Z
• Площ: 64 594 km²
• Население: 1 835 000 души
Или по 29.6 души на квадратен километър
Био разнообразие
Конвенционална Цар Бомба от 50 мегатона поразява от 11 300 – 18 600 км²
Жилищните сгради се срутват. Масови пожари се сливат в огнена буря. Унищожава се град с размерите на София или Ню Йорк заедно с предградията му.
21:32 30.09.2026
27 Гробар
До коментар #24 от "Браво":А вас ще ви защитава Султана. Утре източна България, вдругиден - Източна Румелия.
21:32 30.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Гробар
До коментар #21 от "Империалист":Това преди или след като си взе хапчетата го написа? Важно е с оглед на оптимизиране на лечението.
21:33 30.09.2026
30 Ами
До коментар #6 от "крокодил":Европа има толкова бомбардировача и изтребители колкото пРосия не може да произведе за 1000 години.
21:35 30.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ха,ха
До коментар #14 от "МакедонецЪТ":Ти си стой там и си мий твойте🤣😂🚾
Коментиран от #35
21:36 30.09.2026
33 Яяяяяяя
До коментар #11 от "Полудели!":То това е целта на САЩ. Ликвидация на Европа , отслабване на Русия . Ама те имат територия за оттегляне, а нас ни няма
21:36 30.09.2026
34 ?????
Тия явно не са удовлетворени от темпа с който изчезват та искат да стане по-бързо и са решили да помолят началниците да им помогнат.
21:38 30.09.2026
35 МакедонецЪТ
До коментар #32 от "Ха,ха":Срещнем ли, страхливецът срамни?
Ще поставя българите на място!
Коментиран от #43, #44
21:40 30.09.2026
36 ?????
До коментар #21 от "Империалист":Отде ви копат такива интелигентни любители на руския народ?
Коментиран от #38
21:40 30.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 МакедонецЪТ
До коментар #38 от "МакедонецЪТ":Българин в Европа:
💩🚽🪠🧴
🤷♂️ Такъв живот е! 🪠
21:43 30.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 сноу
21:46 30.09.2026
42 така, така
Няма да им минат номерата с независима Латвия, руска агресия и т.н. Всичко, което ще им се стовари ще е провокирано и закономерно - каквото почукало, такова се обадило
21:49 30.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Няма
До коментар #35 от "МакедонецЪТ":да е добре за твоя ЪЗ да се срещнем
Коментиран от #47, #48
21:53 30.09.2026
45 коментиращ
21:54 30.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 МакедонецЪТ
До коментар #44 от "Няма":Искаш ли в 🍑, джендърче българско?
22:02 30.09.2026
48 МакедонецЪТ
До коментар #44 от "Няма":Българин е всъщност балкански циганин.
(с) Радой Ралин
22:05 30.09.2026