Архимандрит Никанор избухна заради надписа върху саркофага, в който ще бъде положен цар Самуил: Леле, неграмотниците!

Архимандрит Никанор алармира за сгрешен надпис върху капака на саркофага, в който ще бъдат положени тленните останки на цар Самуил.
В профила си във Фейсбук Никанор отбелязва, че върху капака на саркофага е изписано „Самуил в Христа Бога цар на Българите“, а точният текст при изписването на имената на българските владетели е „в Христа Бога ВЕРЕН цар и самодържец”.
„Пише се „в Христа Бога ВЕРЕН цар и самодържец”, невежи! Смисълът не е прабългарското „канасюбиги“ – от Бога цар – не е обожествяване на властта, а е християнското „в Христос Бог вярващ цар”. Ако това е наистина цар Самуил, да станеше, един нямаше да остави“, написа той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Кълвител
"Български самодържец "
21:13 30.09.2026
3 Бре, бре, бре!
21:13 30.09.2026
4 НЕГРАМОТНИЦИТЕ СТАВАТ УПРАВЛЯВАЩИ
21:14 30.09.2026
5 Този човек няма право
Знае се че то цени вярващите против църковния ред.
Също, че е бил брокер в щатите и откакто се установи в гигинския манастир се изявява в разбунване на реда в манастира; действително
няма права за тази дейност против църквата
Мъчи се като Фори навремето да създава безредици.
21:15 30.09.2026
6 Майстора
21:15 30.09.2026
7 На Дедо.
21:17 30.09.2026
8 ?????
Той нали вече е от епархията на Вартоломей.
Що се бърка в българските работи.
21:17 30.09.2026
9 Яшар
21:21 30.09.2026
10 Перо
21:21 30.09.2026
11 Стенли
Коментиран от #20
21:24 30.09.2026
12 Мдаа
Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.
21:25 30.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гробар
Коментиран от #16, #19
21:26 30.09.2026
15 Пише се : Цар Самуил Български!
21:28 30.09.2026
16 болшевик
До коментар #14 от "Гробар":Религиите са опиум за народите!
Коментиран от #23
21:30 30.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Клиент
21:33 30.09.2026
19 Ти правиш ли разлика?
До коментар #14 от "Гробар":Правиш ли разлика между поп и духовник?
21:35 30.09.2026
20 Яяяяяя
До коментар #11 от "Стенли":Да кажем че има смяна на генетичния код на българина по време на турското робство. Всяка империя населва поробените земи с други етноси, за да ги асимилира
Коментиран от #25
21:42 30.09.2026
21 Бай Хой
До коментар #17 от "йноил":Бай йноил само с четене бе става иска и спазване на четеното ...и да не го четеш е заложено генетично в някой без да се кланят,чете и пали свещи на пияни и развратни попове ... Нарича се ЧОВЕШТИНА ...четци и писачи които не зачитат никой не ми ги хвали ...
21:50 30.09.2026
22 Баба Гошка
21:58 30.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Бюро"Веритас"
щот тоя Самуел е ЕВРЕЙН (по майка арменска горска ЕВРЕЙка РИПСИМИЕ)
21:59 30.09.2026
25 Маркс-ленинистите бяха против опиума
До коментар #20 от "Яяяяяя":20 Яяяяяя
00ОТГОВОР
До коментар 11 от "Стенли":
Да кажем че има смяна на генетичния код на българина по време на турското робство. ..
-;-
Имахме филма "Време разделно", добре са ни генетично селектирали.
Сега се чудим защо русофили избират мунчовците.
а коментарите се трият залудо в желане да оправдаят посткомунистите с техните дивотии.
22:02 30.09.2026
26 Кина
22:02 30.09.2026