Архимандрит Никанор избухна заради надписа върху саркофага, в който ще бъде положен цар Самуил: Леле, неграмотниците!

Архимандрит Никанор алармира за сгрешен надпис върху капака на саркофага, в който ще бъдат положени тленните останки на цар Самуил.

В профила си във Фейсбук Никанор отбелязва, че върху капака на саркофага е изписано „Самуил в Христа Бога цар на Българите“, а точният текст при изписването на имената на българските владетели е „в Христа Бога ВЕРЕН цар и самодържец”.

„Пише се „в Христа Бога ВЕРЕН цар и самодържец”, невежи! Смисълът не е прабългарското „канасюбиги“ – от Бога цар – не е обожествяване на властта, а е християнското „в Христос Бог вярващ цар”. Ако това е наистина цар Самуил, да станеше, един нямаше да остави“, написа той.