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Архимандрит Никанор избухна заради надписа върху саркофага, в който ще бъде положен цар Самуил: Леле, неграмотниците!

Архимандрит Никанор избухна заради надписа върху саркофага, в който ще бъде положен цар Самуил: Леле, неграмотниците!

30 Септември, 2026 21:08 1 706 26

  • никанор-
  • надпис-
  • саркофаг-
  • цар самуил

„Пише се „в Христа Бога ВЕРЕН цар и самодържец”, невежи!

Архимандрит Никанор избухна заради надписа върху саркофага, в който ще бъде положен цар Самуил: Леле, неграмотниците! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Архимандрит Никанор алармира за сгрешен надпис върху капака на саркофага, в който ще бъдат положени тленните останки на цар Самуил.

В профила си във Фейсбук Никанор отбелязва, че върху капака на саркофага е изписано „Самуил в Христа Бога цар на Българите“, а точният текст при изписването на имената на българските владетели е „в Христа Бога ВЕРЕН цар и самодържец”.

„Пише се „в Христа Бога ВЕРЕН цар и самодържец”, невежи! Смисълът не е прабългарското „канасюбиги“ – от Бога цар – не е обожествяване на властта, а е християнското „в Христос Бог вярващ цар”. Ако това е наистина цар Самуил, да станеше, един нямаше да остави“, написа той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кълвител

    2 9 Отговор
    Може да се напише кратко:
    "Български самодържец "

    21:13 30.09.2026

  • 3 Бре, бре, бре!

    13 6 Отговор
    На баба му хвърчилото.

    21:13 30.09.2026

  • 4 НЕГРАМОТНИЦИТЕ СТАВАТ УПРАВЛЯВАЩИ

    21 6 Отговор
    Е ПА ВЕРНО Е НЕГРАМОТНИЦИ НИ УПРАВЛЯВАТ НА ВСИЧКИ НИВА!

    21:14 30.09.2026

  • 5 Този човек няма право

    19 8 Отговор
    да коментира надписа
    Знае се че то цени вярващите против църковния ред.
    Също, че е бил брокер в щатите и откакто се установи в гигинския манастир се изявява в разбунване на реда в манастира; действително
    няма права за тази дейност против църквата
    Мъчи се като Фори навремето да създава безредици.

    21:15 30.09.2026

  • 6 Майстора

    17 6 Отговор
    Този брокер много е напред с материала.

    21:15 30.09.2026

  • 7 На Дедо.

    18 17 Отговор
    Те комунистите на Фатмака Радев,от къде да знаят. Нали комунистите, превърнаха,манастири и църкви. В обори.

    21:17 30.09.2026

  • 8 ?????

    13 9 Отговор
    Уф.
    Той нали вече е от епархията на Вартоломей.
    Що се бърка в българските работи.

    21:17 30.09.2026

  • 9 Яшар

    13 4 Отговор
    Попе Никанор вместо да цивриш да беше се намесил и да кажеш на управляващите ( те са атеисти де )вместо да цокаш вино и ракия

    21:21 30.09.2026

  • 10 Перо

    12 2 Отговор
    Надписа е от написаното върху плащеницата, покривала тленните останки, а не както е прието от Светия синод!

    21:21 30.09.2026

  • 11 Стенли

    14 0 Отговор
    Какви да кажем , освен славни времена са били , време на герои , но и на много смърт и страдание , и дълбок поклон пред този велик български цар 🇧🇬✝️👑

    Коментиран от #20

    21:24 30.09.2026

  • 12 Мдаа

    13 4 Отговор
    Едно време имаше един израз: "Наял си се като попско дете на задушница". Виждал съм лично попове с лимузини и лични шофьори. Даже имаше един по новините преди години с Ролекс. После го даде за благотворителни цели, след като се разчу. Та толкова за поповете.

    Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.

    21:25 30.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гробар

    13 3 Отговор
    Поповете винаги са били търтеи. Лакоми и жадни кърлежи на снагата на народа. Лентяйството е грях. Те го упражняват най-добре.

    Коментиран от #16, #19

    21:26 30.09.2026

  • 15 Пише се : Цар Самуил Български!

    13 3 Отговор
    Хайде сега на всички българофоби ще дадат трибуна.Още един Никойнор евроотлантическа подлога и чужд антибългарски агент !

    21:28 30.09.2026

  • 16 болшевик

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Гробар":

    Религиите са опиум за народите!

    Коментиран от #23

    21:30 30.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Клиент

    5 1 Отговор
    До събота ще издялкат още един капак.

    21:33 30.09.2026

  • 19 Ти правиш ли разлика?

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Гробар":

    Правиш ли разлика между поп и духовник?

    21:35 30.09.2026

  • 20 Яяяяяя

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Стенли":

    Да кажем че има смяна на генетичния код на българина по време на турското робство. Всяка империя населва поробените земи с други етноси, за да ги асимилира

    Коментиран от #25

    21:42 30.09.2026

  • 21 Бай Хой

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "йноил":

    Бай йноил само с четене бе става иска и спазване на четеното ...и да не го четеш е заложено генетично в някой без да се кланят,чете и пали свещи на пияни и развратни попове ... Нарича се ЧОВЕШТИНА ...четци и писачи които не зачитат никой не ми ги хвали ...

    21:50 30.09.2026

  • 22 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Както националното ни живот но е изчезнал лъв, тъй и владетелите ни са изчезнали безследно, а сега роммеиите ни пробутват това срещу скъпоценности. А дедопопп се реппчи и плещии ако станели костите. Фантазьор, обиждащ другите щот той много знаещ и възгпрдян

    21:58 30.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бюро"Веритас"

    1 0 Отговор
    Напишете SHALOM/ШАЛОМ/
    щот тоя Самуел е ЕВРЕЙН (по майка арменска горска ЕВРЕЙка РИПСИМИЕ)

    21:59 30.09.2026

  • 25 Маркс-ленинистите бяха против опиума

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Яяяяяя":

    20 Яяяяяя
    00ОТГОВОР
    До коментар 11 от "Стенли":

    Да кажем че има смяна на генетичния код на българина по време на турското робство. ..
    -;-
    Имахме филма "Време разделно", добре са ни генетично селектирали.
    Сега се чудим защо русофили избират мунчовците.
    а коментарите се трият залудо в желане да оправдаят посткомунистите с техните дивотии.

    22:02 30.09.2026

  • 26 Кина

    0 0 Отговор
    Защо религията иска да вярваме че Самуил е бил вярващ християнин...? Той е воювал с християнска византия почти 40 г.. която е искала да ни заличи..!

    22:02 30.09.2026

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