Новини
България »
София »
Външният дълг на България гони 70 милиарда евро

Външният дълг на България гони 70 милиарда евро

30 Септември, 2026 22:08 747 32

  • българия-
  • външен дълг-
  • 70 млрд. евро-
  • заем

Годишният скок е тясно свързан с приемането на страната в еврозоната

Външният дълг на България гони 70 милиарда евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В края на месец юли брутният външен дълг на България достига 69,814 милиарда евро, което представлява 56,1 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, това поакзват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Само за една година задълженията са нараснали с над 14,57 милиарда евро, което представлява скок от 26,4 на сто спрямо юли 2025 година.

Драстичен ръст при краткосрочните задължения

Статистиката показва сериозна промяна в структурата на дълга. Краткосрочните задължения отбелязват забележителен ръст от 109 процента за година и вече възлизат на 19,362 милиарда евро (27,7 процента от общия дълг). За сравнение, година по-рано те са били 9,262 милиарда евро.

В същото време дългосрочните задължения се увеличават с по-умерени темпове от 9,7 процента, достигайки 50,451 милиарда евро. Към края на юли малко над 57 процента от брутните външни задължения на страната са с остатъчен матуритет над една година, като 72,6 на сто от всички задължения са деноминирани в евро.

Ефектът на Евросистемата

Държавното управление запазва най-голям дял в структурата на външния дълг с 18,846 милиарда евро, което е нарастване с малко над 1 милиард евро (5,9 процента) спрямо миналото лято.

Най-сериозният индивидуален скок обаче се отчита при задълженията на Централната банка, които скачат с внушителните 8,715 милиарда евро до общо 10,604 милиарда евро. От БНБ уточняват, че тази промяна пряко отразява задълженията, свързани с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата, което е следствие от присъединяването на България към еврозоната от 1 януари тази година.

Банки и частен сектор

Външните задължения на другите парично-финансови институции, включващи банките и фондовете на паричния пазар, отчитат увеличение от 47,8 процента и достигат 11,397 милиарда евро. При останалите сектори ръстът е минимален – 4,1 процента до малко над 14,84 милиарда евро.

Вътрешнофирменото кредитиране в страната също бележи леко повишение от 3,9 процента, достигайки 14,125 милиарда евро към края на месец юли.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    17 3 Отговор
    Заглавието е красноречиво..... Не си струва документирам...... Но като гледам май ще дойде време за нов девети септември....

    Коментиран от #5

    22:10 30.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    18 6 Отговор
    Ексклузивно! Началникът на отбраната ген Евтимов подаде рапорт за напускане на армията.Той беше против война с Русия.Дали ни готвят за война с Русия?

    22:11 30.09.2026

  • 4 1111

    19 3 Отговор
    А в началото на демокрацията бяхме с 10 млрд. лева дълг, а Ирак ни дължеше 2 млрд. долара, за Либия не знам колко бяха.

    Коментиран от #14

    22:13 30.09.2026

  • 5 Варди попа

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Да не изтървеш.🥳😃🪏

    22:14 30.09.2026

  • 6 Мерки 0

    16 0 Отговор
    Някакви мерки има ли , да не нараства ? Радевата шайка нищо не прави.

    Коментиран от #15

    22:14 30.09.2026

  • 7 Мимо

    9 0 Отговор
    Дайте още на милиционерите ! 3000 евро на месец на пешаците са им малко.

    Коментиран от #9

    22:18 30.09.2026

  • 8 Мунчо

    7 3 Отговор
    На Русия външният дълг е 60 милиарда.

    22:20 30.09.2026

  • 9 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мимо":

    На протеста двама полицаи си говореха.Единият каза че изкарал 5000 евро заплата а другият 6000 евро.

    22:20 30.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хе хе

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "az СВО Победа 81":

    2020 година третото правителство на Борисов сдаде властта с 32 милиарда лева дълг.

    22:23 30.09.2026

  • 12 маке

    10 0 Отговор
    На фона на осемте милиарда от времето на лошия социализъм......А?
    Голем смех, цъфнали сме, та сме вързали)))

    22:24 30.09.2026

  • 13 Джихади Йово

    3 1 Отговор
    Оууу, Йеаа! :D

    22:25 30.09.2026

  • 14 хе хе

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "1111":

    много интересно. Защо тогава Андрей Луканов фалира България в края на март 1990? Сигурно заради ниския ни дълг никоя банка не искаше да отпуска повече заеми на България?

    Коментиран от #26

    22:26 30.09.2026

  • 15 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мерки 0":

    Както казваш радевата шайка провери колко кредити взеха досега.... Не знам точно, но бъди сигурен че са много и не очаквай лётчика да прави нещо.... Стигнахме до там да вземаме заем да плащаме пенсии заплати.... Дългова спирала....да това е бг територията днес за наше съжаление и на децата и внуците..

    22:27 30.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Само за днес британският паунд бележи ръст спрямо евро шумата с 0.42%,а ЕЦБ подготвя нова тесла за страните от €зоната на мрака- високи цени на горивата тази зима.
    Виденов тропа на вратата на българите.

    Коментиран от #25

    22:30 30.09.2026

  • 18 Дааааа,

    6 2 Отговор
    при Т.Живков имахме 10 милиарда долара дълг,но активи в чужбина за над 100 милиарда долара! Сега имаме 70милиарда дълг,но нищо с което да можем да хо погасим! Честита демокрация!

    Коментиран от #24, #29

    22:33 30.09.2026

  • 19 Антон

    4 3 Отговор
    При лошия комунизъм завършваме периода до 89 год. 8-9 млрд доалра външен дълг. Тогава издържаме постоамна 300 хилядна армия и сме около 8 млн. човека. Това за 45 год.
    За 37 год. демокрация дългут вече е близо 70 млрд. евро иармията, такув значим разхид е нищожна като бройка и техника.
    Вие си правете изводите.

    Коментиран от #22

    22:34 30.09.2026

  • 20 Това е ужасно и смразяващо

    5 0 Отговор
    56.1% от БВП а при Асен Василев 2022 година беше 21.7%. Кога за 4 години тези опоскаха държавата като термити. Догодина фалит и дефолт на държавата. Губим всички спестявания,само инвестиция в недвижими имоти ще ни спаси временно!

    22:34 30.09.2026

  • 21 Парите са в хотели на морето

    5 2 Отговор
    и водопади.

    22:35 30.09.2026

  • 22 хе хе

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Антон":

    През февруари 1990 г. със строго секретно от особена важност писмо относно: Състояние на плащанията по ползваните кредити от чужбина, подписано от председателя на БНБ Иван Драгневски и председателя на Българската външнотърговска банка Веселин Ранков председателят на Министерския съвет Андрей Луканов е информиран за критичното ниво на външната задлъжнялост на комунистическото управление, което към 31 декември 1989 г. възлиза на 10,6 млрд. долара. Посочено е, че през 1990 г. предстоят плащания по различни кредити и лихви в размер на 3,9 млрд. долара. Те могат да бъдат частично погасени само с останалите 528 млн. долара в т. нар. стратегически резерв.
    Банкерите изтъкват, че „на международните кредитни пазари банката среща изключително сериозни и почти непреодолими трудности по договарянето на нови кредити”. От ноември 1989 г. не е договорен нито един такъв. „Като мотиви за тази въздържаност се изтъкват високата задлъжнялост на страната, сумата на която е надхвърлила критичната граница”, признават банкерите. Те предлагат да бъдат прекратени плащанията по външния дълг, като банката уведоми кредиторите за това. През следващия месец Андрей Луканов се опитва да изпроси 1 млрд. долара от СССР, за което пътува лично до Москва, но Горбачов му отказва, тъй като и самото съветско управление е във финансова криза. На 31 март 1990 г. Луканов прекратява едностранно плащанията по външния дълг без да предупреди кредиторите, което допълнително утежнява положението на Българ

    22:39 30.09.2026

  • 23 Хахаха

    0 0 Отговор
    Е па кво спрямо други къде са на120% от БВП 😂🤣🤣

    22:41 30.09.2026

  • 24 100 милиарда активи при Живков?

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дааааа,":

    ПРЕГЛЕД!

    22:42 30.09.2026

  • 25 Хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    За тва ли се натискат пак за ЕС

    22:43 30.09.2026

  • 26 Хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "хе хе":

    Да опоскат всичко на безценица😉

    22:44 30.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Витанов

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Дааааа,":

    10 милиарда долара през 1989 се равнят на сегашни 100 милиарда.

    Коментиран от #32

    22:48 30.09.2026

  • 30 Хмммм....

    1 0 Отговор
    ...бълха ни ухапала -> сащ имат 40 трилиона долара външен дълг, тези за някви си 70 милиарда се затюхкали ;( .... слабаци! Даже и да крадете като американците не умеете ;) ! Къде е Кисинджър, къде сте вие драги БГ слаби политици ;) ...

    22:49 30.09.2026

  • 31 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    Нали има банани ,има едни там от всички партии които целуват ръка на равина , а тях трябва да сме благодарни ,и аз само да питам пак и ме очаквам отговор ,оня там най новия от тяхното потекло Вигенин ,защо коментарите са блокирани за неговите статии ????.?? И бай Тошо беше оставил едни там 10 милиарда долара ,запада се чудеха от де толкова пари сме можели да имаме ,когато и хартията си струваше

    22:50 30.09.2026

  • 32 даже хиляда

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Витанов":

    даже хиляда милярда. с ДДСто!

    22:51 30.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове