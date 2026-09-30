Външният дълг на България гони 70 милиарда евро

В края на месец юли брутният външен дълг на България достига 69,814 милиарда евро, което представлява 56,1 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, това поакзват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Само за една година задълженията са нараснали с над 14,57 милиарда евро, което представлява скок от 26,4 на сто спрямо юли 2025 година.
Драстичен ръст при краткосрочните задължения
Статистиката показва сериозна промяна в структурата на дълга. Краткосрочните задължения отбелязват забележителен ръст от 109 процента за година и вече възлизат на 19,362 милиарда евро (27,7 процента от общия дълг). За сравнение, година по-рано те са били 9,262 милиарда евро.
В същото време дългосрочните задължения се увеличават с по-умерени темпове от 9,7 процента, достигайки 50,451 милиарда евро. Към края на юли малко над 57 процента от брутните външни задължения на страната са с остатъчен матуритет над една година, като 72,6 на сто от всички задължения са деноминирани в евро.
Ефектът на Евросистемата
Държавното управление запазва най-голям дял в структурата на външния дълг с 18,846 милиарда евро, което е нарастване с малко над 1 милиард евро (5,9 процента) спрямо миналото лято.
Най-сериозният индивидуален скок обаче се отчита при задълженията на Централната банка, които скачат с внушителните 8,715 милиарда евро до общо 10,604 милиарда евро. От БНБ уточняват, че тази промяна пряко отразява задълженията, свързани с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата, което е следствие от присъединяването на България към еврозоната от 1 януари тази година.
Банки и частен сектор
Външните задължения на другите парично-финансови институции, включващи банките и фондовете на паричния пазар, отчитат увеличение от 47,8 процента и достигат 11,397 милиарда евро. При останалите сектори ръстът е минимален – 4,1 процента до малко над 14,84 милиарда евро.
Вътрешнофирменото кредитиране в страната също бележи леко повишение от 3,9 процента, достигайки 14,125 милиарда евро към края на месец юли.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #5
22:10 30.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
22:11 30.09.2026
4 1111
Коментиран от #14
22:13 30.09.2026
5 Варди попа
До коментар #1 от "Европеец":Да не изтървеш.🥳😃
22:14 30.09.2026
6 Мерки 0
Коментиран от #15
22:14 30.09.2026
7 Мимо
Коментиран от #9
22:18 30.09.2026
8 Мунчо
22:20 30.09.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Мимо":На протеста двама полицаи си говореха.Единият каза че изкарал 5000 евро заплата а другият 6000 евро.
22:20 30.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 хе хе
До коментар #10 от "az СВО Победа 81":2020 година третото правителство на Борисов сдаде властта с 32 милиарда лева дълг.
22:23 30.09.2026
12 маке
Голем смех, цъфнали сме, та сме вързали)))
22:24 30.09.2026
13 Джихади Йово
22:25 30.09.2026
14 хе хе
До коментар #4 от "1111":много интересно. Защо тогава Андрей Луканов фалира България в края на март 1990? Сигурно заради ниския ни дълг никоя банка не искаше да отпуска повече заеми на България?
Коментиран от #26
22:26 30.09.2026
15 Европеец
До коментар #6 от "Мерки 0":Както казваш радевата шайка провери колко кредити взеха досега.... Не знам точно, но бъди сигурен че са много и не очаквай лётчика да прави нещо.... Стигнахме до там да вземаме заем да плащаме пенсии заплати.... Дългова спирала....да това е бг територията днес за наше съжаление и на децата и внуците..
22:27 30.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сатана Z
Виденов тропа на вратата на българите.
Коментиран от #25
22:30 30.09.2026
18 Дааааа,
Коментиран от #24, #29
22:33 30.09.2026
19 Антон
За 37 год. демокрация дългут вече е близо 70 млрд. евро иармията, такув значим разхид е нищожна като бройка и техника.
Вие си правете изводите.
Коментиран от #22
22:34 30.09.2026
20 Това е ужасно и смразяващо
22:34 30.09.2026
21 Парите са в хотели на морето
22:35 30.09.2026
22 хе хе
До коментар #19 от "Антон":През февруари 1990 г. със строго секретно от особена важност писмо относно: Състояние на плащанията по ползваните кредити от чужбина, подписано от председателя на БНБ Иван Драгневски и председателя на Българската външнотърговска банка Веселин Ранков председателят на Министерския съвет Андрей Луканов е информиран за критичното ниво на външната задлъжнялост на комунистическото управление, което към 31 декември 1989 г. възлиза на 10,6 млрд. долара. Посочено е, че през 1990 г. предстоят плащания по различни кредити и лихви в размер на 3,9 млрд. долара. Те могат да бъдат частично погасени само с останалите 528 млн. долара в т. нар. стратегически резерв.
Банкерите изтъкват, че „на международните кредитни пазари банката среща изключително сериозни и почти непреодолими трудности по договарянето на нови кредити”. От ноември 1989 г. не е договорен нито един такъв. „Като мотиви за тази въздържаност се изтъкват високата задлъжнялост на страната, сумата на която е надхвърлила критичната граница”, признават банкерите. Те предлагат да бъдат прекратени плащанията по външния дълг, като банката уведоми кредиторите за това. През следващия месец Андрей Луканов се опитва да изпроси 1 млрд. долара от СССР, за което пътува лично до Москва, но Горбачов му отказва, тъй като и самото съветско управление е във финансова криза. На 31 март 1990 г. Луканов прекратява едностранно плащанията по външния дълг без да предупреди кредиторите, което допълнително утежнява положението на Българ
22:39 30.09.2026
23 Хахаха
22:41 30.09.2026
24 100 милиарда активи при Живков?
До коментар #18 от "Дааааа,":ПРЕГЛЕД!
22:42 30.09.2026
25 Хахаха
До коментар #17 от "Сатана Z":За тва ли се натискат пак за ЕС
22:43 30.09.2026
26 Хахаха
До коментар #14 от "хе хе":Да опоскат всичко на безценица😉
22:44 30.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Витанов
До коментар #18 от "Дааааа,":10 милиарда долара през 1989 се равнят на сегашни 100 милиарда.
Коментиран от #32
22:48 30.09.2026
30 Хмммм....
22:49 30.09.2026
31 Kaлпазанин
22:50 30.09.2026
32 даже хиляда
До коментар #29 от "Витанов":даже хиляда милярда. с ДДСто!
22:51 30.09.2026