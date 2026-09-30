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Тръмп определи изтеглянето на американските войски от Ирак като победа

Тръмп определи изтеглянето на американските войски от Ирак като победа

30 Септември, 2026 22:11 595 13

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  • войски-
  • ирак

Последните американски военнослужещи напуснаха Ирак по силата на споразумение с Багдад, с което приключи 12-годишната мисия срещу „Ислямска държава“

Тръмп определи изтеглянето на американските войски от Ирак като победа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като „победа за САЩ“ и „победа за Ирак“ приключването на американското военно присъствие в страната. Последните американски военнослужещи напуснаха база в Северен Ирак, с което приключи мисията на водената от Вашингтон коалиция срещу „Ислямска държава“, предава БТА.

„Можех да избера дали да останем или да си тръгнем и без съмнение смятам, че беше дошло времето САЩ да се върнат у дома“, написа Тръмп в Truth Social. Той определи изтеглянето като организирано и заяви, че то бележи края на период, белязан от „много лоши решения“, въвличали САЩ във войни.

Вашингтон и Багдад договориха прекратяването на мисията през 2024 г., а изтеглянето беше извършено поетапно. Американските сили напуснаха повечето си бази в Ирак през миналата година, като до 30 септември остана ограничен контингент в автономния регион Кюрдистан.

Операцията на коалицията срещу „Ислямска държава“ започна през 2014 г., след като групировката завзе значителни територии в Ирак и Сирия. „Ислямска държава“ беше териториално разгромена в Ирак през 2017 г., но американски и коалиционни сили останаха в страната, за да се противопоставят на остатъчните структури на организацията.

След изтеглянето САЩ ще запазят двустранното военно сътрудничество с Ирак, включително ограничена подкрепа за обучение и разузнаване. Иракските сили поемат основната отговорност за борбата с остатъците на „Ислямска държава“.

Приключването на американската мисия обаче е съпроводено с опасения за сигурността. Част от иракските представители и анализатори предупреждават, че остатъчни клетки на „Ислямска държава“ или подкрепяни от Иран въоръжени групировки могат да се възползват от промяната. Особено тревожна е ситуацията за някои среди в Кюрдистан, където американските сили периодично са били обект на атаки.

Изтеглянето приключва повече от две десетилетия американско военно присъствие в Ирак. САЩ нахлуха в страната през 2003 г., изтеглиха основните си сили през 2011 г., а три години по-късно се върнаха с мисията срещу „Ислямска държава“.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демократ

    3 11 Отговор
    4 милиона Българи напуснаха Българиа за 40 години НЕ бъди глу пак напусни и ти!

    22:13 30.09.2026

  • 2 Бягство към победата

    9 7 Отговор
    Дай боже повече такива "победи" за тези сеячи на демокрации.

    22:17 30.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    3 7 Отговор
    Ексклузивно! Началникът на отбраната ген Евтимов подаде рапорт за напускане на армията.Той беше против война с Русия.Дали ни готвят за война с Русия?

    Коментиран от #10

    22:22 30.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Христов

    4 7 Отговор
    А, че те и в Афганистан победиха...

    22:25 30.09.2026

  • 6 Победа

    3 5 Отговор
    И Путин ще обяви победа след като се изтегли от Украйна.

    22:32 30.09.2026

  • 7 бай Даньо

    3 2 Отговор
    По сьщата логика изтеглянето от целия близьк изток ще бьде направо грандиозен успех то и без друго американски бази няма вече там ...

    22:32 30.09.2026

  • 8 az СВО Победа 81

    4 2 Отговор
    Накратко:

    Американската окупация на Ирак, започнала след агресията на 20.03.2003г. и продължила 23г. приключи....

    Ама иначе само Русия била агресор, а? 🤣🤣🤣

    22:32 30.09.2026

  • 9 Хм...

    1 2 Отговор
    Така е. Сега путя да се изтегли от Украйна и целият свят ще аплодира двамата победители. Нобел за мир едва ли ще получат, но поне ще ги поздравят.

    Коментиран от #12

    22:37 30.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Двамата приятели Тръмп и Путин

    1 2 Отговор
    Постоянно побеждават.

    22:41 30.09.2026

  • 12 Що пък да не получат

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хм...":

    Една двойна Нобелова награда като Менахем Бегин и Ясер Арафат.

    22:43 30.09.2026

  • 13 леле мале,

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЛУДОТО":

    За тях, двамата с Путин, загуби не се признават, само победи. Може да са се навряли под леглото докато жената ги гони с точилката да излязат, но те отказват да излязат и това е победа. Путин явно е по тромав ментално и вече пет години не може да измисли как да представи загубите в Украйна като победа за да прекрати войната която и на него му дойде сериозно на баир, но ако е схватлив покрай Тръмп може да се научи. То това май остава единствения шанс ОНД да се запази от вътрешен разпад загубвайки партньорството на ключови държави като Беларус, Казахстан и други, но имаме още време да видим.

    22:44 30.09.2026