Тръмп определи изтеглянето на американските войски от Ирак като победа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като „победа за САЩ“ и „победа за Ирак“ приключването на американското военно присъствие в страната. Последните американски военнослужещи напуснаха база в Северен Ирак, с което приключи мисията на водената от Вашингтон коалиция срещу „Ислямска държава“, предава БТА.
„Можех да избера дали да останем или да си тръгнем и без съмнение смятам, че беше дошло времето САЩ да се върнат у дома“, написа Тръмп в Truth Social. Той определи изтеглянето като организирано и заяви, че то бележи края на период, белязан от „много лоши решения“, въвличали САЩ във войни.
Вашингтон и Багдад договориха прекратяването на мисията през 2024 г., а изтеглянето беше извършено поетапно. Американските сили напуснаха повечето си бази в Ирак през миналата година, като до 30 септември остана ограничен контингент в автономния регион Кюрдистан.
Операцията на коалицията срещу „Ислямска държава“ започна през 2014 г., след като групировката завзе значителни територии в Ирак и Сирия. „Ислямска държава“ беше териториално разгромена в Ирак през 2017 г., но американски и коалиционни сили останаха в страната, за да се противопоставят на остатъчните структури на организацията.
След изтеглянето САЩ ще запазят двустранното военно сътрудничество с Ирак, включително ограничена подкрепа за обучение и разузнаване. Иракските сили поемат основната отговорност за борбата с остатъците на „Ислямска държава“.
Приключването на американската мисия обаче е съпроводено с опасения за сигурността. Част от иракските представители и анализатори предупреждават, че остатъчни клетки на „Ислямска държава“ или подкрепяни от Иран въоръжени групировки могат да се възползват от промяната. Особено тревожна е ситуацията за някои среди в Кюрдистан, където американските сили периодично са били обект на атаки.
Изтеглянето приключва повече от две десетилетия американско военно присъствие в Ирак. САЩ нахлуха в страната през 2003 г., изтеглиха основните си сили през 2011 г., а три години по-късно се върнаха с мисията срещу „Ислямска държава“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Демократ
22:13 30.09.2026
2 Бягство към победата
22:17 30.09.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #10
22:22 30.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Христов
22:25 30.09.2026
6 Победа
22:32 30.09.2026
7 бай Даньо
22:32 30.09.2026
8 az СВО Победа 81
Американската окупация на Ирак, започнала след агресията на 20.03.2003г. и продължила 23г. приключи....
Ама иначе само Русия била агресор, а? 🤣🤣🤣
22:32 30.09.2026
9 Хм...
Коментиран от #12
22:37 30.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Двамата приятели Тръмп и Путин
22:41 30.09.2026
12 Що пък да не получат
До коментар #9 от "Хм...":Една двойна Нобелова награда като Менахем Бегин и Ясер Арафат.
22:43 30.09.2026
13 леле мале,
До коментар #4 от "ЛУДОТО":За тях, двамата с Путин, загуби не се признават, само победи. Може да са се навряли под леглото докато жената ги гони с точилката да излязат, но те отказват да излязат и това е победа. Путин явно е по тромав ментално и вече пет години не може да измисли как да представи загубите в Украйна като победа за да прекрати войната която и на него му дойде сериозно на баир, но ако е схватлив покрай Тръмп може да се научи. То това май остава единствения шанс ОНД да се запази от вътрешен разпад загубвайки партньорството на ключови държави като Беларус, Казахстан и други, но имаме още време да видим.
22:44 30.09.2026