Тръмп определи изтеглянето на американските войски от Ирак като победа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като „победа за САЩ“ и „победа за Ирак“ приключването на американското военно присъствие в страната. Последните американски военнослужещи напуснаха база в Северен Ирак, с което приключи мисията на водената от Вашингтон коалиция срещу „Ислямска държава“, предава БТА.

„Можех да избера дали да останем или да си тръгнем и без съмнение смятам, че беше дошло времето САЩ да се върнат у дома“, написа Тръмп в Truth Social. Той определи изтеглянето като организирано и заяви, че то бележи края на период, белязан от „много лоши решения“, въвличали САЩ във войни.

Вашингтон и Багдад договориха прекратяването на мисията през 2024 г., а изтеглянето беше извършено поетапно. Американските сили напуснаха повечето си бази в Ирак през миналата година, като до 30 септември остана ограничен контингент в автономния регион Кюрдистан.

Операцията на коалицията срещу „Ислямска държава“ започна през 2014 г., след като групировката завзе значителни територии в Ирак и Сирия. „Ислямска държава“ беше териториално разгромена в Ирак през 2017 г., но американски и коалиционни сили останаха в страната, за да се противопоставят на остатъчните структури на организацията.

След изтеглянето САЩ ще запазят двустранното военно сътрудничество с Ирак, включително ограничена подкрепа за обучение и разузнаване. Иракските сили поемат основната отговорност за борбата с остатъците на „Ислямска държава“.

Приключването на американската мисия обаче е съпроводено с опасения за сигурността. Част от иракските представители и анализатори предупреждават, че остатъчни клетки на „Ислямска държава“ или подкрепяни от Иран въоръжени групировки могат да се възползват от промяната. Особено тревожна е ситуацията за някои среди в Кюрдистан, където американските сили периодично са били обект на атаки.

Изтеглянето приключва повече от две десетилетия американско военно присъствие в Ирак. САЩ нахлуха в страната през 2003 г., изтеглиха основните си сили през 2011 г., а три години по-късно се върнаха с мисията срещу „Ислямска държава“.