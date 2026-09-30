Важните новини във ФАКТИ на 30.09.2026 г.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал оставка

Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов вчера е подал рапорт за освобождаване от военна служба до министъра на отбраната Димитър Стоянов. Новината бе потвърдена от министерството на отбраната за bTV.

Съдия от СРС крещи на 101-годишния си дядо, държи го гладен и го плаши с шамари

Видео, разпространено в социалните мрежи, предизвика вълна от възмущение. На него се вижда млад мъж, който крещи на възрастен човек в жилище, съобщава bTV.

BIRD: Задържаният за убийството на Илиян Филипов е от обкръжението на Таки

Славчо Благоев Мегеров е задържаният за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. За 51-годишния мъж се твърди, че е свързан с грабежи и е бил от близкото обкръжение на Христофорос Аманатидис - Таки. Според разследващия сайт BIRD.BG, същият се е укривал в Дубай по подобие на популярната фигура от подземния свят.

Архимандрит Никанор избухна заради надписа върху саркофага, в който ще бъде положен цар Самуил: Леле, неграмотниците!

Архимандрит Никанор алармира за сгрешен надпис върху капака на саркофага, в който ще бъдат положени тленните останки на цар Самуил.

Румен Радев: Не съм адвокат на Владимир Путин и Сергей Лавров

Не сме изчерпали средствата на дипломацията за решаване на войната в Украйна, каза днес премиерът Румен Радев в интервю за телевизия "Евронюз" в Брюксел в рамките на форум на високо равнище, организиран от медията и посветен на отбраната и Космоса.

Татяна Дончева за Илиян Филипов: Да имаш транспортна фирма с големи обороти има своите рискове

Чувала съм за Илиян Филипов, защото в последните избори моят избирателен район беше Пловдив. Той притежава най-голямата транспортна фирма и има много сериозно присъствие и в строителния бизнес. За Пловдив това е много влиятелен човек. Бил е свързан с ГЕРБ и ДПС и Пеевски преди това, а сега - с управляващите, което е характерно за българския бизнес. Това каза в интервю за предаването “Лице в лице” по бТВ Татяна Дончева - политик и адвокат по наказателно право.

ВМРО кани Мицкоски на посрещането на тленните останки на цар Самуил в София

Красимир Каракачанов - председател на ВМРО и бивш вицепремиер и министър на отбраната, по чието време беше подписан Договорът за приятелство между Северна Македония и България, покани македонския премиер и председател на македонската управляваща партия ДПМНЕ Християн Мицкоски да присъства на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил, което ще се състои на 3 октомври в София.

Вдигат детските надбавки на 30 евро

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова представи в ресорната парламентарна комисия предложения за увеличение на детските надбавки, майчинството и еднократните помощи за раждане. Те ще бъдат заложени в държавния бюджет за следващата година. Мярката обхваща широк кръг семейства, като общият пакет предвижда допълнителни 300 милиона евро за социално подпомагане.

ВСС публикува проверката за съдиите около „Мартин Божанов – Нотариуса“

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще предостави на народните представители Надежда Йорданова и Божидар Божанов цялата събрана информация за евентуалната връзка на магистрати с убития лобист Мартин Божанов - Нотариуса. Документите ще бъдат предадени при стриктно спазване на законите за защита на класифицираната информация и на личните данни, съобщават от пресцентъра на кадровия орган.

Трима души загинаха при жестока катастрофа с камион и кола край Айтос

Тежка катастрофа с трима загинали е станала на главния път Айтос-Руен.

Съдът окончателно отказа да спре действията на СO за премахване на незаконния строеж на „Кошарите“

Административен съд – София-град отхвърли искането на „Екогеоинвест“ ЕООД да бъдат спрени действията на Столична община по принудителното премахване на незаконния строеж на „Кошарите“ (административно дело № 11902 ). Определението на съда е окончателно.

Ивайло Мирчев: Имаше конфликт между убития Илиян Филипов и Иван Петлешков

Убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив повдига много въпроси, част от които бяха зададени и днес от репортери в кулоарите на Народното събрание. Попитан за коментар по случая, съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев отговори:

Променя се регионалната карта на България: Новото пренареждане - четири района и отделна София

Новото райониране на България вече се предлага да бъде записано в Закона за регионалното развитие.

Съюзът на международните превозвачи: Илиян Филипов не се страхуваше да поема големи предизвикателства

"Съюзът на международните превозвачи изразява дълбока скръб и съпричастност във връзка с жестокото убийство на Илиян Филипов, съосновател на ПИМК, един от учредителите на Съюза на международните превозвачи и член на управителния му съвет. Поднасяме най-искрените си съболезнования на неговото семейство, близки, колеги и приятели" - това пишат в официална позиция от Съюза и допълват:

Сметната палата откри грешки за близо 3,4 млрд. лева в отчетите на публичния сектор

Грешки и неправилни отчитания за близо 3,4 млрд. лева са били коригирани още по време на проверките на Сметната палата през 2025 г. Това показва годишният отчет на институцията, внесен в Народното събрание.

Кандев за убийството на Илиян Филипов: Надявам се, че все още сме във времето на "Мутри, вън!", а не "Мутри, вътре!"

Завръщането на показните разстрели на бизнесмени означава, че средата на живот и сигурността на гражданите се влошават.

Това трябва да се овладее, преди да се завърнем в 90-те.

Надявам се, че все още сме във времето на "Мутри, вън!", а не "Мутри, вътре!"...

Задържаха българка, издирвана от испанските власти за сексуална експлоатация

Българка, издирвана от испанските власти за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, остава в ареста. Врачанският окръжен съд наложи на жената с инициали Д. А. най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

От „Възраждане“ поискаха институциите да обяснят „какво се случва с цените“

От партия „Възраждане“ настояха компетентните институции в страната да предоставят обяснение на депутатите и на обществото на какво се дължи продължаващото увеличение на цените на горивата и хранителните продукти.