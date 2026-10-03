Ход за спасение: Португалската федерация търси спешно помирение с Кристиано Роналдо

Португалската футболна федерация (FPF) стартира интензивни дипломатически усилия, за да изглади отношенията си с Кристиано Роналдо след драматичното му напускане на лагера на мореплавателите, съобщава испанският спортен ежедневник Marca.
Ръководителите на португалския футбол са категорични, че не искат връзката с 41-годишната легенда да завършва „толкова рязко и тъжно“. Според информацията, през следващата седмица – след предварителното съгласие на самия футболист – централата организира ключова среща, за да уеднакви позициите на всички засегнати страни, включително тези на селекционера Жорже Жезус.
В FPF се надяват, че ситуацията все още е овладеваема и отношенията могат да се върнат към нормални и приятелски нива. Основната цел на шефовете е да убедят нападателя на Ал Насър да не обявява окончателно оттегляне от националния отбор в резултат на последните събития.
Припомняме, че звездата напусна самоволно лагера на тима, заявявайки, че няма да вземе участие в двубоя срещу Дания (спечелен от Португалия с 4:2) от турнира Лига на нациите. Решението му бе провокирано от предишния сблъсък срещу Норвегия (2:1), в който нападателят прекара всичките 90 минути на резервната пейка.
От своя страна селекционерът Жорже Жезус се опита да омекоти тона, като обяви, че няма личен конфликт с легендата, но остана твърд относно дисциплината в съблекалнята:
„Има играчи с особен статут, но правилата са за абсолютно всички.“
Предстои да стане ясно дали планираните за следващата седмица преговори ще дадат резултат и ще върнат CR7 в редиците на националния тим.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Треньори хиляди
Коментиран от #6
08:05 03.10.2026
3 Хаха
08:09 03.10.2026
4 Дончо Цончев
Коментиран от #14
08:11 03.10.2026
5 Пенчо Кънчев
Коментиран от #10
08:11 03.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 айде пак подмазване на един комплексар
Коментиран от #13
08:22 03.10.2026
8 Димитака
08:25 03.10.2026
9 Механик
И двете страни са прави и могат да продължат както намерят за добре.
08:29 03.10.2026
10 Лопата Орешник
До коментар #5 от "Пенчо Кънчев":На световното се видя също, че и много други играчи не направиха нищо! Нима всички трябва да се откажат от футбола? Що за нелепо изказване? Човекът ще е единственият в света с 1000 доказани гола! Ще е истинска трагедия за Португалия този играч да приключи по този начин! Опитът, стремежът към победата и перфекционизмът му са безценни! Освен това, дори в момента Роналдо е по добър от поне половината играчи в света! Грешка е да се сравнява Роналдо над 40 с Роналдо на 20! Трябва да се сравнява с останалите играчи в момента, а той безспорно е класи над много от тях!
Коментиран от #11
08:37 03.10.2026
11 ои8уйхътгрф
До коментар #10 от "Лопата Орешник":Прав си разбира се, но стои въпросът "И какво от това?"... Треньорът решава кой да играе и носи отговорност за постиженията... Решил е, че бай Роналдо може да си почива срещу Норвегия и това е- не е грижа на националният треньор дали и кога някой ще постави даден рекорд по голове, мачове и т.н...
Роналдо явно е забравил нещо простичко - той е просто един ИЗПЪЛНИТЕЛ на чужди заповеди... Може да е отличен изпълнител и да прави всичко перфектно, но има само една работа- ДА ИЗПЪЛНЯВА ЗАПОВЕДИТЕ НА ТРЕНЬОРА...
Коментиран от #12
09:15 03.10.2026
12 Трифонов
До коментар #11 от "ои8уйхътгрф":Ами думите ти просто не се потвърждават от събитията. Роналдо каза "няма да стане така" и си тръгна, а федерацията тръгна да го гони с думите "ама недей така сега". Значи ти грешиш, а колегата над теб е прав! Простичко е!
09:31 03.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.