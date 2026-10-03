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Ход за спасение: Португалската федерация търси спешно помирение с Кристиано Роналдо

Ход за спасение: Португалската федерация търси спешно помирение с Кристиано Роналдо

3 Октомври, 2026 07:56 1 490 14

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Желание за възстановяване на тона и спиране на оттеглянето

Ход за спасение: Португалската федерация търси спешно помирение с Кристиано Роналдо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Португалската футболна федерация (FPF) стартира интензивни дипломатически усилия, за да изглади отношенията си с Кристиано Роналдо след драматичното му напускане на лагера на мореплавателите, съобщава испанският спортен ежедневник Marca.

Ръководителите на португалския футбол са категорични, че не искат връзката с 41-годишната легенда да завършва „толкова рязко и тъжно“. Според информацията, през следващата седмица – след предварителното съгласие на самия футболист – централата организира ключова среща, за да уеднакви позициите на всички засегнати страни, включително тези на селекционера Жорже Жезус.

В FPF се надяват, че ситуацията все още е овладеваема и отношенията могат да се върнат към нормални и приятелски нива. Основната цел на шефовете е да убедят нападателя на Ал Насър да не обявява окончателно оттегляне от националния отбор в резултат на последните събития.

Припомняме, че звездата напусна самоволно лагера на тима, заявявайки, че няма да вземе участие в двубоя срещу Дания (спечелен от Португалия с 4:2) от турнира Лига на нациите. Решението му бе провокирано от предишния сблъсък срещу Норвегия (2:1), в който нападателят прекара всичките 90 минути на резервната пейка.

От своя страна селекционерът Жорже Жезус се опита да омекоти тона, като обяви, че няма личен конфликт с легендата, но остана твърд относно дисциплината в съблекалнята:

„Има играчи с особен статут, но правилата са за абсолютно всички.“

Предстои да стане ясно дали планираните за следващата седмица преговори ще дадат резултат и ще върнат CR7 в редиците на националния тим.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Треньори хиляди

    7 14 Отговор
    Роналдо е един!

    Коментиран от #6

    08:05 03.10.2026

  • 3 Хаха

    15 5 Отговор
    Освен да уволнят "непослушния" треньор, да направят Пеналдо играещ треньор, така той ще може да стои по 90 мин на терена без да има кой да го смени поне докато стане на 60г.

    08:09 03.10.2026

  • 4 Дончо Цончев

    13 6 Отговор
    Вижда се, че отбора печели без тоя дъртак. Вече му е време да окачи бутонките и да се занимава с алжирския си приятел.

    Коментиран от #14

    08:11 03.10.2026

  • 5 Пенчо Кънчев

    12 6 Отговор
    Колко още ще го държат, до 48 ли?! Видя се, че не направи нищо на световното.

    Коментиран от #10

    08:11 03.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 айде пак подмазване на един комплексар

    7 7 Отговор
    тоя циркаджия е бита и комплексирана карта какво се занимават с него той трябва да ги уважава а не те него…

    Коментиран от #13

    08:22 03.10.2026

  • 8 Димитака

    8 5 Отговор
    Той защо не изпълнява нареждането на треньора?! Мина времето, когато той беше центъра на играта и всички бяха задължени да му подават. Трябва да приеме намека, че вече е стар кон и няма място за него.

    08:25 03.10.2026

  • 9 Механик

    5 2 Отговор
    Извън футболните страсти и погледнато човешки, Роналдо си има неговото право, щом не го пускат да играе. От друга страна пък, всичко си има правила и кой е Роналдо, че за него да не важат.
    И двете страни са прави и могат да продължат както намерят за добре.

    08:29 03.10.2026

  • 10 Лопата Орешник

    7 7 Отговор

    До коментар #5 от "Пенчо Кънчев":

    На световното се видя също, че и много други играчи не направиха нищо! Нима всички трябва да се откажат от футбола? Що за нелепо изказване? Човекът ще е единственият в света с 1000 доказани гола! Ще е истинска трагедия за Португалия този играч да приключи по този начин! Опитът, стремежът към победата и перфекционизмът му са безценни! Освен това, дори в момента Роналдо е по добър от поне половината играчи в света! Грешка е да се сравнява Роналдо над 40 с Роналдо на 20! Трябва да се сравнява с останалите играчи в момента, а той безспорно е класи над много от тях!

    Коментиран от #11

    08:37 03.10.2026

  • 11 ои8уйхътгрф

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Лопата Орешник":

    Прав си разбира се, но стои въпросът "И какво от това?"... Треньорът решава кой да играе и носи отговорност за постиженията... Решил е, че бай Роналдо може да си почива срещу Норвегия и това е- не е грижа на националният треньор дали и кога някой ще постави даден рекорд по голове, мачове и т.н...

    Роналдо явно е забравил нещо простичко - той е просто един ИЗПЪЛНИТЕЛ на чужди заповеди... Може да е отличен изпълнител и да прави всичко перфектно, но има само една работа- ДА ИЗПЪЛНЯВА ЗАПОВЕДИТЕ НА ТРЕНЬОРА...

    Коментиран от #12

    09:15 03.10.2026

  • 12 Трифонов

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "ои8уйхътгрф":

    Ами думите ти просто не се потвърждават от събитията. Роналдо каза "няма да стане така" и си тръгна, а федерацията тръгна да го гони с думите "ама недей така сега". Значи ти грешиш, а колегата над теб е прав! Простичко е!

    09:31 03.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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