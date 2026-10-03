Ход за спасение: Португалската федерация търси спешно помирение с Кристиано Роналдо

Португалската футболна федерация (FPF) стартира интензивни дипломатически усилия, за да изглади отношенията си с Кристиано Роналдо след драматичното му напускане на лагера на мореплавателите, съобщава испанският спортен ежедневник Marca.

Ръководителите на португалския футбол са категорични, че не искат връзката с 41-годишната легенда да завършва „толкова рязко и тъжно“. Според информацията, през следващата седмица – след предварителното съгласие на самия футболист – централата организира ключова среща, за да уеднакви позициите на всички засегнати страни, включително тези на селекционера Жорже Жезус.

В FPF се надяват, че ситуацията все още е овладеваема и отношенията могат да се върнат към нормални и приятелски нива. Основната цел на шефовете е да убедят нападателя на Ал Насър да не обявява окончателно оттегляне от националния отбор в резултат на последните събития.

Припомняме, че звездата напусна самоволно лагера на тима, заявявайки, че няма да вземе участие в двубоя срещу Дания (спечелен от Португалия с 4:2) от турнира Лига на нациите. Решението му бе провокирано от предишния сблъсък срещу Норвегия (2:1), в който нападателят прекара всичките 90 минути на резервната пейка.

От своя страна селекционерът Жорже Жезус се опита да омекоти тона, като обяви, че няма личен конфликт с легендата, но остана твърд относно дисциплината в съблекалнята:

„Има играчи с особен статут, но правилата са за абсолютно всички.“

Предстои да стане ясно дали планираните за следващата седмица преговори ще дадат резултат и ще върнат CR7 в редиците на националния тим.