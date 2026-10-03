Зидан: Разочаровани сме; Манчини: Ставаме отбор

Франция и Италия завършиха 1:1 в третия кръг на група А1 от Лигата на нациите. Майкъл Олисе даде преднина на домакините в 55-ата минута с пряк свободен удар, а Алесандро Бастони изравни за Италия в 68-ата. Французите завършиха мача с десетима души след червения картон на Дайо Упамекано в 85-ата минута.

Равенството сложи край на перфектния старт на Франция при Зинедин Зидан, който спечели първите си два мача срещу Турция и Белгия. Италия, водена от Роберто Манчини, показа по-организирана игра в сравнение със загубата от Белгия и убедителната победа над Турция.

Зидан: Разочаровани сме, заслужавахме повече

Зинедин Зидан определи резултата като разочароващ за Франция, макар да остана доволен от представянето на отбора. „Разочарован съм, защото заслужавахме повече. Имахме положения да затворим мача, но не успяхме“, заяви селекционерът след двубоя.

Зидан отбеляза, че Франция е трябвало да се възползва от възможностите си, а след това похвали съперника. „Италия изигра своя мач. Те се защитаваха добре“, каза той. Френските медии обърнаха внимание на силната игра на Олисе и на няколкото важни намеси на Донарума. В същото време представянето на Усман Дембеле беше оценено като разочароващо, а грешката на Лукас да Куня при изравнителния гол се оказа решаваща.

Манчини: Ставаме отбор

В италианския лагер равенството беше прието като важна стъпка напред. „Това беше много положителна вечер. Направихме още една крачка в правилната посока“, заяви Роберто Манчини. Според него Италия е успяла да остане компактна и да ограничи атаките на Франция, въпреки че домакините са владели повече топката.

Манчини подчерта реакцията след гола на Олисе. По думите му изравняването е дошло след висока преса, при която Бастони се е включил дълбоко в половината на Франция. „Играхме като отбор и в защита, и в атака“, каза селекционерът.

Джанлуиджи Донарума също акцентира върху колективната работа. „Изиграхме силен мач срещу отбор с феноменални футболисти. Бяхме обединени и това ми хареса“, заяви вратарят, който направи няколко решаващи спасявания срещу Олисе и Мойс Кийн.

Франция запази първото място

След равенството Франция остана начело в група А1 със 7 точки. Белгия е втора с 6, Италия има 4, а Турция е без спечелена точка. Френският тим ще приеме Белгия на 5 октомври, докато Италия ще играе у дома срещу Турция в същия ден.

Според „Льо Монд“ домакинският дебют на Зидан е бил посрещнат с огромен интерес от публиката, но резултатът е оставил усещане за пропусната възможност. Италианските оценки бяха по-позитивни, като акцентът падна върху реакцията след допуснатия гол, представянето на Бастони и спасяванията на Донарума.

Източници: Гадзета дело Спорт, Льо Монд, Скай Спорт