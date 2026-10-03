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Ван Бомел: Не всичко беше идеално; Монтела защити футболистите си

Ван Бомел: Не всичко беше идеално; Монтела защити футболистите си

3 Октомври, 2026 06:10 856 0

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Белгийците спечелиха с 3:0 в Лиеж, а турският отбор остана без точка след три мача

Ван Бомел: Не всичко беше идеално; Монтела защити футболистите си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белгия победи Турция с 3:0 в Лиеж и се върна на победния път в Лигата на нациите. Кевин Де Бройне вкара два гола, а Ромелу Лукаку добави третия, но реакциите след мача показаха различни оценки за представянето на двата отбора. Белгийците говореха за ефективност и влияние на опитните си лидери, докато в Турция отново се засили натискът върху Винченцо Монтела.

Де Бройне откри резултата в 10-ата минута, а в 59-ата отбеляза втория си гол. Лукаку, който започна мача на резервната скамейка, влезе през второто полувреме и оформи крайния резултат в 76-ата минута. За нападателя това беше 94-о попадение с екипа на Белгия.

„Турция имаше няколко възможности, а понякога имахме и малко късмет. За щастие бяхме ефективни в началото, а след това можехме да вкараме още“, каза Лукаку след двубоя. Той определи подкрепата от трибуните като важен фактор и заяви, че белгийците трябва да дадат всичко от себе си и в следващия мач срещу Франция.

Ван Бомел: Не всичко беше идеално

Селекционерът на Белгия Марк ван Бомел не определи победата като безупречна. Той заяви, че отборът му е дал „големи възможности“ на Турция и предупреди играчите да не приемат успеха като знак, че вече са постигнали всичко необходимо.

Ван Бомел открои Де Бройне и Лукаку заради опита им и влиянието върху по-младите футболисти. Според него двамата продължават да играят с желание и помагат на тима не само с индивидуалните си качества, но и с начина, по който го ръководят на терена.

Белгийските медии поставиха именно ветераните в центъра на оценките си. „Хет Нюсблад“ описа победата като успех на „старите“ лидери и подчерта, че резултатът 3:0 изглежда по-убедителен от хода на самия мач. Изданието отбеляза, че Турция е създала трудности, но Де Бройне е дал посоката на срещата с два гола, а Лукаку е отговорил на съмненията около формата си с попадението за 3:0.

Монтела защити футболистите си

В турския лагер акцентът беше върху пропуснатите възможности и слабия резултат след три кръга. Монтела заяви, че няма какво да упрекне играчите си, защото са се борили до края. Той посочи, че Турция е стигнала до топката 40 пъти в наказателното поле на Белгия, докато домакините са го направили 26 пъти, но са били по-точни в решаващите моменти.

„В Лига A да играеш е привилегия, а не наказание. Видяхме нивото и трябва да продължим да се развиваме“, заяви Винченцо Монтела.

В същото време турските привърженици започнаха да скандират за оставката му след третия гол на Белгия. Турските медии представиха загубата като продължение на кризата след пораженията от Франция и Италия, а въпросът за бъдещето на италианския треньор отново излезе на преден план. Монтела отговори, че остава мотивиран и е готов да работи още по-усърдно.

Белгия вече има шест точки и заема второто място в група A1. Турция е последна без точка. Следващият мач на белгийците е срещу Франция, докато турският отбор гостува на Италия. Баръш Алпер Йълмаз и Арда Гюлер ще пропуснат следващата среща на Турция заради наказания, което допълнително усложнява избора на Монтела.

Източници: Старспорттв, Споркс, Хет Нюсблад


Белгия
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