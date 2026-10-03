Нова атака с дронове срещу Русия: има пострадали и щети по жилищни сгради

Нова атака с безпилотни летателни апарати е била извършена срещу руски региони през нощта срещу 3 октомври. Руското Министерство на отбраната съобщава за 20 прехванати и унищожени дрона в периода от 23:00 часа на 2 октомври до 07:00 часа на 3 октомври.

Според ведомството 9 от безпилотните апарати са били свалени над акваторията на Черно море, 4 – над Воронежка област, 3 – над Белгородска област, 3 – над Крим и един – над Курска област.

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Данните са на руското военно ведомство и не са независимо потвърдени.

Повредени жилищни сгради в Калуга

Сред най-сериозно засегнатите места е Калуга.

Губернаторът на Калужка област Владислав Шапша съобщи, че през нощта са били унищожени 13 безпилотни апарата над Калуга и няколко района на областта.

По думите му в резултат на атаката са повредени многоквартирни жилищни сгради, а няколко души са пострадали. На място са изпратени оперативни служби, които оценяват щетите.

Девет дрона над Тулска област

И в Тулска област е била обявена опасност от атака с безпилотни апарати.

Регионалният губернатор Дмитрий Миляев съобщи, че руската противовъздушна отбрана е унищожила 9 дрона през нощта. По предварителни данни няма пострадали хора и разрушения.

Атаката засегна и други райони

По данни на руското Министерство на отбраната дронове са били засечени над Воронежка, Белгородска и Курска област, както и над Крим и Черно море.

В Пензенска област също е била обявена опасност от атака. Регионалните власти съобщават за унищожен дрон и посочват, че няма данни за пострадали или разрушения.

В различни региони през нощта са били въвеждани временни ограничения, свързани с въздушната опасност, включително за работата на някои летища.

Източници: РБК