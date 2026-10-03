Нова атака с дронове срещу Русия: има пострадали и щети по жилищни сгради

Нова атака с безпилотни летателни апарати е била извършена срещу руски региони през нощта срещу 3 октомври. Руското Министерство на отбраната съобщава за 20 прехванати и унищожени дрона в периода от 23:00 часа на 2 октомври до 07:00 часа на 3 октомври.
Според ведомството 9 от безпилотните апарати са били свалени над акваторията на Черно море, 4 – над Воронежка област, 3 – над Белгородска област, 3 – над Крим и един – над Курска област.
Данните са на руското военно ведомство и не са независимо потвърдени.
Повредени жилищни сгради в Калуга
Сред най-сериозно засегнатите места е Калуга.
Губернаторът на Калужка област Владислав Шапша съобщи, че през нощта са били унищожени 13 безпилотни апарата над Калуга и няколко района на областта.
По думите му в резултат на атаката са повредени многоквартирни жилищни сгради, а няколко души са пострадали. На място са изпратени оперативни служби, които оценяват щетите.
Девет дрона над Тулска област
И в Тулска област е била обявена опасност от атака с безпилотни апарати.
Регионалният губернатор Дмитрий Миляев съобщи, че руската противовъздушна отбрана е унищожила 9 дрона през нощта. По предварителни данни няма пострадали хора и разрушения.
Атаката засегна и други райони
По данни на руското Министерство на отбраната дронове са били засечени над Воронежка, Белгородска и Курска област, както и над Крим и Черно море.
В Пензенска област също е била обявена опасност от атака. Регионалните власти съобщават за унищожен дрон и посочват, че няма данни за пострадали или разрушения.
В различни региони през нощта са били въвеждани временни ограничения, свързани с въздушната опасност, включително за работата на някои летища.
Източници: РБК
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Слава Украйна Героем Слава
Африка Индия и цялата Измет
Коментиран от #15
09:00 03.10.2026
3 Слава Украйна Героем Слава
09:00 03.10.2026
4 Напишете
09:01 03.10.2026
5 Не е нужно да си Бункерен Гном
09:01 03.10.2026
6 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
09:04 03.10.2026
7 Фен
Коментиран от #9
09:05 03.10.2026
8 Промяната
Коментиран от #13
09:06 03.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ПВО
Коментиран от #12
09:08 03.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гном
До коментар #10 от "ПВО":Руското ПВО е опасно за ползване в населени места
Нанася повече щети от Украинските Атаки
09:16 03.10.2026
13 ФиФи
До коментар #8 от "Промяната":Русия е жертва всички съседи са я нападнали
Тя се отбранява и освобождава съседни страни
От Нацисти Терористи извънземни зомбита…
09:21 03.10.2026
14 СандоКан с двата ножа
09:21 03.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Когато Бомбиш
Тия в В Кремъл
Какво очакват .
Цветя и Бонбони ли ?
По Думите на РАДЕВ е така .
Украйна не трябва да се отбранява .
09:29 03.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.