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Нова атака с дронове срещу Русия: има пострадали и щети по жилищни сгради
  Тема: Украйна

Нова атака с дронове срещу Русия: има пострадали и щети по жилищни сгради

3 Октомври, 2026 08:50 1 070 19

  • калужка област-
  • калуга-
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  • бпла

Москва съобщава за 20 прехванати БПЛА през нощта, а най-сериозни са последиците в Калужка област

Нова атака с дронове срещу Русия: има пострадали и щети по жилищни сгради - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нова атака с безпилотни летателни апарати е била извършена срещу руски региони през нощта срещу 3 октомври. Руското Министерство на отбраната съобщава за 20 прехванати и унищожени дрона в периода от 23:00 часа на 2 октомври до 07:00 часа на 3 октомври.

Според ведомството 9 от безпилотните апарати са били свалени над акваторията на Черно море, 4 – над Воронежка област, 3 – над Белгородска област, 3 – над Крим и един – над Курска област.

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Данните са на руското военно ведомство и не са независимо потвърдени.

Повредени жилищни сгради в Калуга

Сред най-сериозно засегнатите места е Калуга.

Губернаторът на Калужка област Владислав Шапша съобщи, че през нощта са били унищожени 13 безпилотни апарата над Калуга и няколко района на областта.

По думите му в резултат на атаката са повредени многоквартирни жилищни сгради, а няколко души са пострадали. На място са изпратени оперативни служби, които оценяват щетите.

Девет дрона над Тулска област

И в Тулска област е била обявена опасност от атака с безпилотни апарати.

Регионалният губернатор Дмитрий Миляев съобщи, че руската противовъздушна отбрана е унищожила 9 дрона през нощта. По предварителни данни няма пострадали хора и разрушения.

Атаката засегна и други райони

По данни на руското Министерство на отбраната дронове са били засечени над Воронежка, Белгородска и Курска област, както и над Крим и Черно море.

В Пензенска област също е била обявена опасност от атака. Регионалните власти съобщават за унищожен дрон и посочват, че няма данни за пострадали или разрушения.

В различни региони през нощта са били въвеждани временни ограничения, свързани с въздушната опасност, включително за работата на някои летища.

Източници: РБК


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Слава Украйна Героем Слава

    11 24 Отговор
    Смляха Русия Котай Северна Кореа
    Африка Индия и цялата Измет

    Коментиран от #15

    09:00 03.10.2026

  • 3 Слава Украйна Героем Слава

    10 18 Отговор
    Тридневният Бункер Где е??

    09:00 03.10.2026

  • 4 Напишете

    8 12 Отговор
    КОЛКО БЛАТАРИ СА УТРЕПАНИ!

    09:01 03.10.2026

  • 5 Не е нужно да си Бункерен Гном

    10 15 Отговор
    За да разбереш че Русия си отива

    09:01 03.10.2026

  • 6 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    17 8 Отговор
    Пропагандата им подхвърля подобни измислици за "голяма атака срещу Русия с 20 дрона".

    09:04 03.10.2026

  • 7 Фен

    16 8 Отговор
    Ами, очевидно, на Зеленски мостовете в Киев не му трябват.🤷 Поне го предупредиха.

    Коментиран от #9

    09:05 03.10.2026

  • 8 Промяната

    11 6 Отговор
    После Русия била лоша.

    Коментиран от #13

    09:06 03.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ПВО

    8 10 Отговор
    Руското ПВО може да сваля само девушки.

    Коментиран от #12

    09:08 03.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гном

    7 5 Отговор

    До коментар #10 от "ПВО":

    Руското ПВО е опасно за ползване в населени места
    Нанася повече щети от Украинските Атаки

    09:16 03.10.2026

  • 13 ФиФи

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "Промяната":

    Русия е жертва всички съседи са я нападнали
    Тя се отбранява и освобождава съседни страни
    От Нацисти Терористи извънземни зомбита…

    09:21 03.10.2026

  • 14 СандоКан с двата ножа

    3 4 Отговор
    Знаех си. Отвръщат на удара.

    09:21 03.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Когато Бомбиш

    4 4 Отговор
    Украйна
    Тия в В Кремъл
    Какво очакват .
    Цветя и Бонбони ли ?

    По Думите на РАДЕВ е така .

    Украйна не трябва да се отбранява .

    09:29 03.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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