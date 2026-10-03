Започва вторият предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол - програма

Купа на България
Втори предварителен кръг:
3 октомври - събота, 14:00
Черноморец Балчик - Етър Велико Търново
Ботев Нови пазар - Вихрен Сандански
Крумовград - Спартак Плевен
Балкан Ботевград - Фратрия
4 октомври - неделя, 13:00
Беласица Петрич - Добруджа Добрич
4 октомври - неделя, 14:00
Миньор Перник - Берое Стара Загора
Оборище Панагюрище - Янтра Габрово
4 октомври - неделя, 15:00
Волов Шумен - Черноморец Бургас
Локомотив Мездра - Пирин Благоевград
Бдин Видин - Монтана
Национал София - Локомотив Горна Оряховица
Родопа Смолян - Несебър
Загорец Нова Загора - Рилски спортист
Нефтохимик Бургас - Спортист Своге
Ямбол - Хебър Пазарджик
Чавдар Троян - Марек Дупница
Спартак Пловдив - Ботев Ихтиман
Бенковски Исперих - Академик Свищов
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