Парагвай пречупи Колумбия и сложи край на серия от седем мача без успех

Националният отбор на Парагвай постигна ценен успех с 1:0 над Колумбия в приятелска среща, изиграна на американска земя в Харисън, САЩ. Единственото попадение в сблъсъка падна в 56-ата минута, когато 23-годишният офанзивен състезател на Насионал Асунсион – Хуго Бенитес, реализира с прецизен изстрел.

За парагвайците това е първа победа над този опоненти след серия от 7 поредни двубоя без успех (4 поражения и 3 равенства), както и втори последователен триумф в контролните им срещи.

Въпреки крайния резултат, колумбийците владееха повече топката и сътвориха по-опасните голови ситуации в мача. Силно представяне за колумбийския състав записа защитникът Давинсон Санчес, чиито усилия обаче не бяха достатъчни за избягване на поражението.

Ключовата фигура за Парагвай се оказа вратарят на френския Лил – Орландо Хил, който бе безупречен под рамката и с поредица от стабилни намеси запази мрежата си суха.

За отбора на Колумбия това бе втори пореден мач без победа след края на Световното първенство, като преди това тимът записа реми срещу състава на Мексико.