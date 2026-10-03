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Хората от село Царева ливада: За два месеца - два пъти бомби, все едно сме на война

Хората от село Царева ливада: За два месеца - два пъти бомби, все едно сме на война

3 Октомври, 2026 08:53 1 142 12

  • взривове-
  • завод-
  • емко

При инцидента нямаше жертви и пострадали, а само материални щети

Хората от село Царева ливада: За два месеца - два пъти бомби, все едно сме на война - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Три седмици след пожара в склад за боеприпаси в дряновското село Горни Върпища хората в района още се тревожат. При инцидента нямаше жертви и пострадали, а само материални щети.

В село Царева ливада обаче все още се вълнуват от причините и от това дали ще бъдат взети мерки срещу евентуални бъдещи инциденти.

Красимир Кирилов живее в село Царева ливада, което е на 4 километра от Горни Върпища. Именно там на 11 септември пожар избухна в склад за боеприпаси. Кирилов отбивал военната си служба по време на изграждането на военния завод.

„През 83-та влязох в казармата. 84-та, 86-та съм се уволнил – ами изграждаше се цехът, заводът, който прави лети бомби от железа. Имаше строг контрол, само тук се работеше, само войници работеха, тогава нямаше работници, защото не беше пуснат заводът. Правихме едни буби тук, които гръмнаха преди 20 дена, на върха. Тези същите буби ги има и в Белица. Аз бях заварчик тогава, монтажник. Никой не е очаквал, че ще дойде време да гърмят тези заводи“, разказва Красимир Кирилов, жител на Царева ливада.

След взривовете в склада в Белица на 10 август бе обявено частично бедствено положение в община Трявна, което изтече на 13 септември. След пожара в склада институциите отново бяха на терен, но уплахата и стресът у хората остават.

„Тогава се взеха нужните мерки от полиция, от пожарна, от областния управител, от кмета на община Дряново. Пътят беше отцепен за жителите на околните села, бяха взети мерки да няма достъп до взривовете, до заводите. Хората бяха притеснени за здравословното си състояние, тъй като не бяха наясно – този пушек вреден ли е или не, но изследванията показаха, че всичко е в норма“, казва Йорданка Иванова, вр. и. д. кмет на село Царева ливада.

„Преди два дена един военен хеликоптер кръжеше – сигурно на десет метра от вкъщи, два пъти мина. То се приказваше – гарата тук е свързочна гара, спират всички влакове и само за това се приказваше. Хората са наплашени и всеки си мисли какво ли не. Какво може да стане пак! То за два месеца два пъти, два пъти бомби, все едно сме на война!“, казва Красимир Кирилов.

Според хората от селото мерките за безопасност на военните складове са занижени.

„Има КПП, но на КПП-то няма портиери! КПП-то е навътре, тука до пътя, КПП-то е изоставено, прозорците са счупени, всичко е счупено. Като гледам какви са охранителите – възрастни хора, пенсионери“, казва Красимир Кирилов.

„Първата мисъл ми е, че не се охраняват надеждно, след като стават тези неща. Не знам колко охрана е – двама човека ли са. Често се случват такива неща. Коя е грешката, не се знае, те не са я обявили още май“, коментира Тодоров, жител на Царева ливада.

От ЕМКО заявиха за БТВ, че охраната и видеонаблюдението в складовите райони никога не са били преустановявани, а съществуващите мерки за безопасността винаги са били на ниво, съгласно действащата нормативна уредба.

От компанията допълват, че до момента няма нито едно приключено разследване, свързано с инциденти в заводите от 2011 до 2023 г.

„На 29.10.2026 г. във всички складови райони на фирмата всички специално назначени проверки приключиха. Специализираните институции, в това число и МВР, нямат каквито и да било забележки. Така е било и назад в годините, като всяка една складова база е била проверявана поне един път месечно и никога не е имало каквито и да било забележки или предписания“, посочват от дружеството.

На 29 септември военнослужащи приключиха с обезопасяването на района около Горни Върпища. От Министерството на отбраната съобщиха, че са прочистени 297 дка площ и не са открити невзривени боеприпаси.

Разследването на пожара и на взривения склад в Белица се води под ръководството на Окръжна прокуратура – Габрово. Назначени са експертизи, разпитват се свидетели за изясняване на причините, довели до двата инцидента.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТАГАРЕНКО

    12 3 Отговор
    Чак сега осъзнавате, че ви е набутах във войната.

    08:56 03.10.2026

  • 2 Депутат

    9 1 Отговор
    Дарете по една пенсия да купим още противодронни установки, че моята заплата едвам стига за ясна яхтичка.

    08:56 03.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пришелец

    1 0 Отговор
    Снимката е илюстративна!?

    09:07 03.10.2026

  • 5 я малко по-сериозно

    4 4 Отговор
    тез пък на кви се правят наркомански получава по някокко десетки бомби на вечер те за едба бомба месечно вече на война го обърнаха егати цървулите

    09:09 03.10.2026

  • 6 Вие проверявате ли

    3 2 Отговор
    какво публикувате - 29.10.2026 год. още не е дошъл. Толкова ви е вярна и останалата информация.

    09:10 03.10.2026

  • 7 Анонимен

    9 1 Отговор
    От един единствен склад такива поражения.... ама смятали да отварят цял завод на Райнметал край Бургас - най-големият завод в Европа! Направо не смея да помисля как ще е положението там!

    09:16 03.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 По-лошо

    5 1 Отговор
    Това е нищо ! Да му мислят тези на които евроатлантическите ни политици ще натресат германския завод за отровен " барут " .

    09:25 03.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Питам

    6 1 Отговор
    Защо при толкова военни заводи в България гърмят заводите на Гебрев ? Отговорите всеки може да си ги даде!

    09:27 03.10.2026

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