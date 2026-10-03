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Резултати от Националната хокейна лига на САЩ и Канада - НХЛ

Резултати от Националната хокейна лига на САЩ и Канада - НХЛ

3 Октомври, 2026 08:58 469 0

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Домакините не успяха да спечелят нито една от срещите

Резултати от Националната хокейна лига на САЩ и Канада - НХЛ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Забележителна нощ премина в редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада. Всички пет изиграни двубоя завършиха с победи за гостуващите отбори, като домакините не успяха да спечелят нито една от срещите пред собствена публика.

Детройт Ред Уингс – Ню Йорк Рейнджърс 0:2

Далас Старс – Сейнт Луис Блус 0:4

Каролина Хърикейнс – Вашингтон Кепитълс 2:5

Уинипег Джетс – Бостън Бруинс 3:4 (след продължение)

Вегас Голдън Найтс – Анахайм Дъкс 3:4


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