Резултати от Националната хокейна лига на САЩ и Канада - НХЛ

Забележителна нощ премина в редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада. Всички пет изиграни двубоя завършиха с победи за гостуващите отбори, като домакините не успяха да спечелят нито една от срещите пред собствена публика.
Детройт Ред Уингс – Ню Йорк Рейнджърс 0:2
Далас Старс – Сейнт Луис Блус 0:4
Каролина Хърикейнс – Вашингтон Кепитълс 2:5
Уинипег Джетс – Бостън Бруинс 3:4 (след продължение)
Вегас Голдън Найтс – Анахайм Дъкс 3:4
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