Русия съобщи за удар по кораб на път за Одеса и логистичен център край Киев

Русия съобщи за удар по товарен кораб, насочил се към пристанището на Одеса, както и по логистичен център „Гостомел“ в Киевска област. И двете твърдения са на руското Министерство на отбраната и не са потвърдени независимо.
Според ведомството корабът е превозвал военни и стоки с двойно предназначение за украинските въоръжени сили. Той е бил поразен в Черно море, докато е преминавал към Одеса. Не са оповестени името на плавателния съд, неговият флаг, точната позиция на удара или данни за пострадали членове на екипажа.„Корабът е превозвал военни и стоки с двойно предназначение към пристанището на Одеса“,
се посочва в изложената от руската страна версия, цитирана от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че не е успяла да провери твърдението по независим път. Украинските власти не са потвърдили съобщението за поразен кораб.
Москва посочи и логистичен център в Киевска област
Руското Министерство на отбраната съобщи също за удар по логистичния център „Гостомел“. По версията на ведомството обектът е използван за съхранение и разпределение на компоненти за производството на безпилотни летателни апарати.
Съобщението за „Гостомел“ е част от поредица руски твърдения за атаки срещу логистика, пристанища и плавателни съдове, които Москва свързва с украинската армия. Ройтерс съобщи, че в рамките на ударите руската страна е посочила и логистични центрове в Киевска и Одеска област, както и пристанищна инфраструктура. Независимо потвърждение за щетите по обектите няма.
Трима ранени при атака в района на Донецк
При отделен случай на 18 юли трима души са били ранени при атака с дронове в района на Донецк, според съобщение, цитиращо кмета на града Алексей Кулемзин. По данни на съобщението безпилотен апарат е атакувал микробус, при което са пострадали двама мъже. Жена е била ранена при удар срещу лек автомобил край Велика Новоселка.
„На пострадалите е оказана медицинска помощ“, е заявил Кулемзин. В наличните проверени сведения не се потвърждава, че при този конкретен случай е унищожено превозно средство. Не е съобщено и за последващи данни за състоянието на ранените.
Източници: Ройтерс, Лента новостей ДНР
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #17
08:50 03.10.2026
2 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ
Коментиран от #11
08:52 03.10.2026
3 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ
08:54 03.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Слава Украйна
08:56 03.10.2026
6 Слава Украйна
Той е Предател!!
Коментиран от #19
08:56 03.10.2026
7 Путин е Удивен
Коментиран от #9, #13
08:57 03.10.2026
8 Ким Че Ун съм
Ще
Спасим Русия
08:57 03.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 5 години 3 села ,Слава на Русия
До коментар #4 от "🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬":Слава на Мъртвите Братя
Коментиран от #20
08:59 03.10.2026
11 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
До коментар #2 от "ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":Септември месец са денацифицирани 46 500 руски войници.
Следващият въпрос?
Коментиран от #15
08:59 03.10.2026
12 ЛЕЛЯ УРСУЛА
08:59 03.10.2026
13 Мишел
До коментар #7 от "Путин е Удивен":Украйна така ги смля, че се самоуби.
09:02 03.10.2026
14 една Българка
09:03 03.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 зИленски
ЩЕ ПОБЕДИМ
ВЕРВАЙТЕ МИ
09:09 03.10.2026
17 Антирашист 4717
До коментар #1 от "Европеец":Не четеш ,а питаш !
09:13 03.10.2026
18 Антирашист 4718
До коментар #15 от "Ужас":Зеленски е герой ,защитава родината си ! Разните там копеики ,рашисти нямат родина и не разбират какво е това .
09:17 03.10.2026
19 Антирашист 4719
До коментар #6 от "Слава Украйна":Надявам се че става въпрос за рашисти ,а не за читавите руснаци !
09:20 03.10.2026
20 Мишел
До коментар #10 от "5 години 3 села ,Слава на Русия":Много големи са били тези три села. Украйна загуби 25% от територията си и населението й намаля с 60%.
09:31 03.10.2026
21 Крокодила Гена
09:32 03.10.2026
22 Историк
09:47 03.10.2026