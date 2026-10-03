Русия съобщи за удар по кораб на път за Одеса и логистичен център край Киев

Русия съобщи за удар по товарен кораб, насочил се към пристанището на Одеса, както и по логистичен център „Гостомел“ в Киевска област. И двете твърдения са на руското Министерство на отбраната и не са потвърдени независимо.

Според ведомството корабът е превозвал военни и стоки с двойно предназначение за украинските въоръжени сили. Той е бил поразен в Черно море, докато е преминавал към Одеса. Не са оповестени името на плавателния съд, неговият флаг, точната позиция на удара или данни за пострадали членове на екипажа.

„Корабът е превозвал военни и стоки с двойно предназначение към пристанището на Одеса“,

се посочва в изложената от руската страна версия, цитирана от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че не е успяла да провери твърдението по независим път. Украинските власти не са потвърдили съобщението за поразен кораб.

Москва посочи и логистичен център в Киевска област

Руското Министерство на отбраната съобщи също за удар по логистичния център „Гостомел“. По версията на ведомството обектът е използван за съхранение и разпределение на компоненти за производството на безпилотни летателни апарати.

Съобщението за „Гостомел“ е част от поредица руски твърдения за атаки срещу логистика, пристанища и плавателни съдове, които Москва свързва с украинската армия. Ройтерс съобщи, че в рамките на ударите руската страна е посочила и логистични центрове в Киевска и Одеска област, както и пристанищна инфраструктура. Независимо потвърждение за щетите по обектите няма.

Трима ранени при атака в района на Донецк

При отделен случай на 18 юли трима души са били ранени при атака с дронове в района на Донецк, според съобщение, цитиращо кмета на града Алексей Кулемзин. По данни на съобщението безпилотен апарат е атакувал микробус, при което са пострадали двама мъже. Жена е била ранена при удар срещу лек автомобил край Велика Новоселка.

„На пострадалите е оказана медицинска помощ“, е заявил Кулемзин. В наличните проверени сведения не се потвърждава, че при този конкретен случай е унищожено превозно средство. Не е съобщено и за последващи данни за състоянието на ранените.

Източници: Ройтерс, Лента новостей ДНР