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Русия съобщи за удар по кораб на път за Одеса и логистичен център край Киев
  Тема: Украйна

Русия съобщи за удар по кораб на път за Одеса и логистичен център край Киев

3 Октомври, 2026 08:44 997 22

  • украйна-
  • одеса-
  • гостомел-
  • черно море-
  • донецк

Москва твърди, че плавателният съд е превозвал военни и стоки с двойно предназначение. При отделен случай в района на Донецк са ранени трима души.

Русия съобщи за удар по кораб на път за Одеса и логистичен център край Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия съобщи за удар по товарен кораб, насочил се към пристанището на Одеса, както и по логистичен център „Гостомел“ в Киевска област. И двете твърдения са на руското Министерство на отбраната и не са потвърдени независимо.

Според ведомството корабът е превозвал военни и стоки с двойно предназначение за украинските въоръжени сили. Той е бил поразен в Черно море, докато е преминавал към Одеса. Не са оповестени името на плавателния съд, неговият флаг, точната позиция на удара или данни за пострадали членове на екипажа.

„Корабът е превозвал военни и стоки с двойно предназначение към пристанището на Одеса“,

се посочва в изложената от руската страна версия, цитирана от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че не е успяла да провери твърдението по независим път. Украинските власти не са потвърдили съобщението за поразен кораб.

Москва посочи и логистичен център в Киевска област

Руското Министерство на отбраната съобщи също за удар по логистичния център „Гостомел“. По версията на ведомството обектът е използван за съхранение и разпределение на компоненти за производството на безпилотни летателни апарати.

Съобщението за „Гостомел“ е част от поредица руски твърдения за атаки срещу логистика, пристанища и плавателни съдове, които Москва свързва с украинската армия. Ройтерс съобщи, че в рамките на ударите руската страна е посочила и логистични центрове в Киевска и Одеска област, както и пристанищна инфраструктура. Независимо потвърждение за щетите по обектите няма.

Трима ранени при атака в района на Донецк

При отделен случай на 18 юли трима души са били ранени при атака с дронове в района на Донецк, според съобщение, цитиращо кмета на града Алексей Кулемзин. По данни на съобщението безпилотен апарат е атакувал микробус, при което са пострадали двама мъже. Жена е била ранена при удар срещу лек автомобил край Велика Новоселка.

„На пострадалите е оказана медицинска помощ“, е заявил Кулемзин. В наличните проверени сведения не се потвърждава, че при този конкретен случай е унищожено превозно средство. Не е съобщено и за последващи данни за състоянието на ранените.

Източници: Ройтерс, Лента новостей ДНР


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    21 1 Отговор
    Някакви лоши новини има ли днес...

    Коментиран от #17

    08:50 03.10.2026

  • 2 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ

    22 0 Отговор
    Другото не е важно.

    Коментиран от #11

    08:52 03.10.2026

  • 3 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ

    19 1 Отговор
    Излязоха ли от обкръжението??

    08:54 03.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Слава Украйна

    1 21 Отговор
    Попиляха Блатото

    08:56 03.10.2026

  • 6 Слава Украйна

    2 21 Отговор
    Живият Руснак не е Руснак
    Той е Предател!!

    Коментиран от #19

    08:56 03.10.2026

  • 7 Путин е Удивен

    2 22 Отговор
    Как една Украйна Смля цяла Русия и китай

    Коментиран от #9, #13

    08:57 03.10.2026

  • 8 Ким Че Ун съм

    1 11 Отговор
    Ще спасим Путин
    Ще
    Спасим Русия

    08:57 03.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 5 години 3 села ,Слава на Русия

    1 16 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬":

    Слава на Мъртвите Братя

    Коментиран от #20

    08:59 03.10.2026

  • 11 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    2 15 Отговор

    До коментар #2 от "ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":

    Септември месец са денацифицирани 46 500 руски войници.
    Следващият въпрос?

    Коментиран от #15

    08:59 03.10.2026

  • 12 ЛЕЛЯ УРСУЛА

    14 3 Отговор
    Сега ще отпусне да откраднат със Зеленски още 500 МИЛИАРДА от нашите пари.

    08:59 03.10.2026

  • 13 Мишел

    14 4 Отговор

    До коментар #7 от "Путин е Удивен":

    Украйна така ги смля, че се самоуби.

    09:02 03.10.2026

  • 14 една Българка

    1 14 Отговор
    Мимикрията изчезна и е ясно очевидното- Русия е империя на злото.

    09:03 03.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 зИленски

    8 1 Отговор
    ОЩЕ МОЖЕ
    ЩЕ ПОБЕДИМ
    ВЕРВАЙТЕ МИ

    09:09 03.10.2026

  • 17 Антирашист 4717

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Не четеш ,а питаш !

    09:13 03.10.2026

  • 18 Антирашист 4718

    0 8 Отговор

    До коментар #15 от "Ужас":

    Зеленски е герой ,защитава родината си ! Разните там копеики ,рашисти нямат родина и не разбират какво е това .

    09:17 03.10.2026

  • 19 Антирашист 4719

    0 5 Отговор

    До коментар #6 от "Слава Украйна":

    Надявам се че става въпрос за рашисти ,а не за читавите руснаци !

    09:20 03.10.2026

  • 20 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "5 години 3 села ,Слава на Русия":

    Много големи са били тези три села. Украйна загуби 25% от територията си и населението й намаля с 60%.

    09:31 03.10.2026

  • 21 Крокодила Гена

    1 0 Отговор
    Що пишете новини от преди два дена?

    09:32 03.10.2026

  • 22 Историк

    1 0 Отговор
    Злодеят Путин, любимец на българските путинолизци изпълнява плана си- до последния украинец и няма такава държава Украйна. Миролюбците да заминават за Москва да си играят на дипломация с това чудовище, което непрекъснато повтаря,че не иска да има мир и няма да води никакви разговори. Иска да унищожи Украйна и всеки,който му пречи да води унищожителната си война, е военнолюбец. Това е руския мир,за който мечтаят промитите български чугунени мозъци- войната е мир. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

    09:47 03.10.2026

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