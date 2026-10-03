Шведите съжаляват за изпуснатата победа; Барбарез: Можем да бъдем доволни

Швеция изпусна победата срещу Босна и Херцеговина и завърши 1:1 в Зеница в мач от третия кръг на Лигата на нациите. Виктор Гьокереш даде преднина на гостите в 61-ата минута, но Керим Алайбегович изравни десет минути преди края. Равенството остави Швеция начело в група B4 със седем точки, докато Босна и Херцеговина има пет.

Резултатът обаче остана на заден план заради последния мач на Един Джеко с националния отбор. Капитанът беше заменен в 64-ата минута и изпратен с овации от пълните трибуни на стадион „Билино поле“. Джеко приключи международната си кариера със 152 мача и 73 гола.

Барбарез: Можем да бъдем доволни

Селекционерът на Босна и Херцеговина Сергей Барбарез заяви, че отборът е имал сериозен съперник, но е реагирал правилно след гола на Гьокереш. „Мачът беше мъжки и тежък, срещу технически добър отбор“, каза той, цитиран от N1 БиХ.

Барбарез допълни, че равенството го удовлетворява с оглед на класирането и натоварената програма. Той обясни, че решението Джеко да бъде заменен е взето на почивката, след като щабът е преценил да го остави на терена около час.

„Планът беше да спечелим и той да отбележи. За съжаление, вкара, но голът не беше признат. При 1:1 можем да бъдем доволни“, заяви треньорът.

Попадението на Джеко в добавеното време на първото полувреме беше отменено, тъй като топката е напуснала терена преди центрирането на Алайбегович. По-рано ВАР не зачете гол на Гьокереш заради игра с ръка.

Алайбегович: Равенството е приемливо

Алайбегович, който донесе точката на домакините, призна, че Швеция е била по-силният съперник в сравнение с Румъния. „През първото полувреме много се защитавахме, но накрая и двата отбора вкараха. За нас 1:1 е приемливо, защото не загубихме“, каза футболистът пред N1 БиХ.

Младият нападател посвети част от коментара си на Джеко. Той го определи като легенда и голям нападател и заяви, че за всеки млад футболист е специално да бъде в един отбор с него. Алайбегович вече гледа към следващия мач с Полша, който Босна и Херцеговина ще изиграе отново на „Билино поле“.

Шведите съжаляват за изпуснатата победа

В лагера на Швеция оцениха представянето като достатъчно за победа. „Много съм доволен от отбора. Бяхме изключителни предвид всичко, през което трябваше да преминем“, заяви селекционерът Греъм Потър, цитиран от SVT Sport.

Потър подчерта, че Швеция е контролирала мача и е заслужавала да затвори двубоя с втори гол. Според него изравняването е дошло след спорно нарушение, отсъдено преди свободния удар, от който последва центрирането на Алайбегович.

Гьокереш също остана разочарован. „Тежко е да допуснем този гол. Като представяне бяхме добри, но трябваше да спечелим“, каза нападателят. Той вече има попадения в шест поредни мача от Лигата на нациите, което е рекорд в турнира.

Защитникът Габриел Гудмундсон определи отсъденото нарушение като „евтино“, докато шведските медии акцентираха върху изпуснатата победа и факта, че отборът остава лидер в групата. Следващият мач на Швеция е гостуване на Румъния, а Босна и Херцеговина приема Полша.

Източници: N1 БиХ, SVT Sport, Афтонбладет