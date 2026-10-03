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След погрома на Полша над Румъния с 6:0: Възторг и гняв в двете страни

След погрома на Полша над Румъния с 6:0: Възторг и гняв в двете страни

3 Октомври, 2026 06:20 871 1

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Хеттрикът на Роберт Левандовски донесе първа победа на Полша в групата, а в Румъния поискаха равносметка след най-тежката загуба от 59 години.

След погрома на Полша над Румъния с 6:0: Възторг и гняв в двете страни - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полша разби Румъния с 6:0 във Варшава и записа първата си победа в група B4 на Лигата на нациите. Роберт Левандовски отбеляза хеттрик, а румънците играха с човек по-малко повече от час след червения картон на Раду Драгушин. Поляците събраха четири точки и остават трети в групата, докато Румъния е последна без спечелена точка.

Левандовски откри резултата в 24-ата минута от дузпа, отсъдена след нарушение на Драгушин. Бранителят беше изгонен две минути по-рано за тактически фаул срещу нападателя. След почивката капитанът на Полша вкара втория си гол в 47-ата минута, а Вирджил Гица си отбеляза автогол две минути по-късно. Пьотр Зелински направи 4:0 в 62-ата минута, Ян Беднарек вкара петия гол четири минути след това, а Левандовски оформи крайния резултат в 86-ата минута.

Мачът беше 170-и за Левандовски с националната фланелка, а първият му гол в него беше неговият 90-и за Полша. Нападателят обаче няма да играе в следващия мач на отбора заради натрупани жълти картони.

Ян Урбан: Червеният картон промени мача

Селекционерът на Полша Ян Урбан определи изгонването на Драгушин като повратен момент, но обърна внимание и на представянето на отбора след почивката. „Червеният картон промени развоя на срещата“, каза Урбан след мача.

Треньорът похвали дебютанта Виктор Новак, който започна като титуляр, и заяви, че Полша остава в борбата за промоция в дивизия A. Според полските медии победата временно е намалила напрежението около Урбан, но не е сложила край на дискусиите за бъдещето му.

Полското издание „Спорт“ определи резултата като „разгром“, а други медии акцентираха върху шестте гола и хеттрика на Левандовски. В полския анализ обаче беше отбелязано, че до червения картон срещата не е била едностранна и Румъния е имала опасни положения в началото.

В Румъния поискаха отговорност и оценки

Румънският защитник Андрей Рациу призна, че червеният картон е оказал решаващо влияние. „Имахме добра първа част, но играхме с човек по-малко и през второто полувреме се видя, че не издържахме. Това е наша отговорност“, каза Рациу, цитиран от телевизия TVR.

Капитанът Ианис Хаджи определи загубата като „много тъжен момент“ и заяви, че всеки в отбора трябва да се погледне критично. Той пое лична отговорност и подчерта, че румънският състав трябва да намери начин да се възстанови.

Селекционерът Георге Хаджи не обяви оставката си. След двубоя той каза, че тимът има два дни за подготовка преди домакинството на Швеция и че след четирите мача от този цикъл ще бъдат направени важни оценки. „Футболът в Румъния трябва да върви напред“, заяви Хаджи.

Румънските медии бяха остри в оценките си. „Прима Спорт“ определи представянето като „пълна катастрофа“, а „ПроСпорт“ критикува хаоса в играта и призна, че решението за червения картон е било съобразено с правилата. „Диджи Спорт“ постави акцент върху класата на Левандовски, но също посочи изгонването на Драгушин като момента, след който мачът е излязъл от контрол.

Поражението е най-тежкото за Румъния от 59 години. На 5 октомври румънците приемат Швеция, докато Полша гостува на Босна и Херцеговина.

Източници: Спорт.пл, Диджи Спорт, TVR


Полша
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