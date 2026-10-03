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Илияна Йотова участва в честването на 114 години от освобождението на Благоевград
  Тема: Известни личности

Илияна Йотова участва в честването на 114 години от освобождението на Благоевград

3 Октомври, 2026 06:44 743 18

  • илияна йотова-
  • благоевград-
  • горна джумая-
  • освобождение-
  • историческа възстановка

Президентът ще се включи в „Шествие на паметта“ и ще открие историческа експозиция на открито в квартал „Вароша“.

Илияна Йотова участва в честването на 114 години от освобождението на Благоевград - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният глава Илияна Йотова ще участва в отбелязването на 114 години от Освобождението на Горна Джумая, днешен Благоевград. Програмата е насрочена за 3 октомври и е част от проявите за празника на града.

В 17:00 часа президентът ще се включи в „Шествие на паметта“, което ще тръгне от Съдебната палата и ще продължи към квартал „Вароша“. Там ще бъде открита експозицията на открито „Горноджумайската улица. Хора, къщи, салтанати“, а Илияна Йотова ще произнесе поздравително слово. За участието на държавния глава съобщиха от прессекретариата на президента.

Историческа възстановка показва градския живот в Горна Джумая

Експозицията е инициатива на Регионалния исторически музей – Благоевград и се провежда за втора поредна година. Тя представя градския живот в Горна Джумая от началото до средата на XX век чрез възстановка на улица, сгради, хора и занаяти от епохата.

„Горноджумайската улица“ ще отвори врати в 15:00 часа на 3 октомври. В програмата е включено и празнично шествие с участници от Сдружение „14-ти пехотен Македонски полк“ и клубовете „Традиция“ от цялата страна. След пристигането му в квартал „Вароша“ ще се състои официалното откриване на възстановката.

Проявите са част от програмата на Община Благоевград по повод празника на града – 5 октомври. Тази година тя се провежда под надслов „Благоевград празнува свободата“.

Източници: БТА


Благоевград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Би трябвало да бъде в отпуска по време на предизборната си кампания.

    Коментиран от #3

    06:54 03.10.2026

  • 2 Русофил

    6 9 Отговор
    Как бе? Нали руснаците ни били освободили?

    Коментиран от #13

    07:02 03.10.2026

  • 3 Европеец

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не само трябва да бъде в отпуска, а и да си плаща разходите кръстоската на червена биволица с петроханска гнида.... А като си помисля колко гавази еничари явно обикалят ми става тъжно и гневно.....

    Коментиран от #4

    07:03 03.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    По цял ден по телевизиите въртят реклами на Йотова и Гюров а минута време е 37 000 евро.Това са милиони евро за реклама.Кой плаща?

    07:06 03.10.2026

  • 5 Боги

    14 0 Отговор
    Разчекна се да търчи насам - натам, такава досада е, навред Йотова. Луди пари се харчат, само и само тя да е президент. Да видим...

    07:14 03.10.2026

  • 6 Ами сега

    12 0 Отговор
    Стига вече, стига харчи народна пара за предизборна агитация

    07:19 03.10.2026

  • 7 Време е

    7 0 Отговор
    за "Алтернатива за България" с 11 !

    07:19 03.10.2026

  • 8 Светла Попова

    10 1 Отговор
    Тя защо няма да отиде да посреща останките на царя? Може би рундьо й е наредил да не се появява, за да не му разваля ПР-а.

    Коментиран от #15

    07:21 03.10.2026

  • 9 Скоро

    12 0 Отговор
    хората ще честват освобождаването от нея !

    07:25 03.10.2026

  • 10 Геро

    12 0 Отговор
    Йотова, не ти ли омръзнаха тези държавни пътувания, държавни софри и голямото то излагане навсякъде!

    07:26 03.10.2026

  • 11 Ивайло Пенчев

    6 0 Отговор
    Странно, че илиана се умълча и не каза, че ще идва. Явно таква е заповедта.

    07:27 03.10.2026

  • 12 Аууу

    4 0 Отговор
    Сороиската Йотова отишла в Горна Джумая там са старите комунисти ще и вземат партйния билет и ще я нададът

    07:37 03.10.2026

  • 13 За теб не отнася

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Русофил":

    Ти си перманентно в плен .

    07:45 03.10.2026

  • 14 си пън

    4 0 Отговор
    а от кого се освободи горна джумая ма идийотова,или неудобно за казване

    07:50 03.10.2026

  • 15 Тъй като има опасност

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Светла Попова":

    починалият да скочи да се връща пеша в Гърция.

    07:51 03.10.2026

  • 16 Баба цоцо

    5 0 Отговор
    Лана днес за смях на всички стана.

    07:57 03.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 За мен

    1 0 Отговор
    ЙОТОВА НЕ СТАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛИТИК !!! ТЯ С ЧОРАПА СА ЕДНИ ПРЕДАТЕЛИ И ПРОДАЖНИЦИ !!!

    08:33 03.10.2026

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