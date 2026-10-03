Илияна Йотова участва в честването на 114 години от освобождението на Благоевград

Държавният глава Илияна Йотова ще участва в отбелязването на 114 години от Освобождението на Горна Джумая, днешен Благоевград. Програмата е насрочена за 3 октомври и е част от проявите за празника на града.
В 17:00 часа президентът ще се включи в „Шествие на паметта“, което ще тръгне от Съдебната палата и ще продължи към квартал „Вароша“. Там ще бъде открита експозицията на открито „Горноджумайската улица. Хора, къщи, салтанати“, а Илияна Йотова ще произнесе поздравително слово. За участието на държавния глава съобщиха от прессекретариата на президента.
Историческа възстановка показва градския живот в Горна Джумая
Експозицията е инициатива на Регионалния исторически музей – Благоевград и се провежда за втора поредна година. Тя представя градския живот в Горна Джумая от началото до средата на XX век чрез възстановка на улица, сгради, хора и занаяти от епохата.
„Горноджумайската улица“ ще отвори врати в 15:00 часа на 3 октомври. В програмата е включено и празнично шествие с участници от Сдружение „14-ти пехотен Македонски полк“ и клубовете „Традиция“ от цялата страна. След пристигането му в квартал „Вароша“ ще се състои официалното откриване на възстановката.
Проявите са част от програмата на Община Благоевград по повод празника на града – 5 октомври. Тази година тя се провежда под надслов „Благоевград празнува свободата“.
Източници: БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
06:54 03.10.2026
2 Русофил
Коментиран от #13
07:02 03.10.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не само трябва да бъде в отпуска, а и да си плаща разходите кръстоската на червена биволица с петроханска гнида.... А като си помисля колко гавази еничари явно обикалят ми става тъжно и гневно.....
Коментиран от #4
07:03 03.10.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Европеец":По цял ден по телевизиите въртят реклами на Йотова и Гюров а минута време е 37 000 евро.Това са милиони евро за реклама.Кой плаща?
07:06 03.10.2026
5 Боги
07:14 03.10.2026
6 Ами сега
07:19 03.10.2026
7 Време е
07:19 03.10.2026
8 Светла Попова
Коментиран от #15
07:21 03.10.2026
9 Скоро
07:25 03.10.2026
10 Геро
07:26 03.10.2026
11 Ивайло Пенчев
07:27 03.10.2026
12 Аууу
07:37 03.10.2026
13 За теб не отнася
До коментар #2 от "Русофил":Ти си перманентно в плен .
07:45 03.10.2026
14 си пън
07:50 03.10.2026
15 Тъй като има опасност
До коментар #8 от "Светла Попова":починалият да скочи да се връща пеша в Гърция.
07:51 03.10.2026
16 Баба цоцо
07:57 03.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 За мен
08:33 03.10.2026