Илияна Йотова участва в честването на 114 години от освобождението на Благоевград

Държавният глава Илияна Йотова ще участва в отбелязването на 114 години от Освобождението на Горна Джумая, днешен Благоевград. Програмата е насрочена за 3 октомври и е част от проявите за празника на града.

В 17:00 часа президентът ще се включи в „Шествие на паметта“, което ще тръгне от Съдебната палата и ще продължи към квартал „Вароша“. Там ще бъде открита експозицията на открито „Горноджумайската улица. Хора, къщи, салтанати“, а Илияна Йотова ще произнесе поздравително слово. За участието на държавния глава съобщиха от прессекретариата на президента.

Историческа възстановка показва градския живот в Горна Джумая

Експозицията е инициатива на Регионалния исторически музей – Благоевград и се провежда за втора поредна година. Тя представя градския живот в Горна Джумая от началото до средата на XX век чрез възстановка на улица, сгради, хора и занаяти от епохата.

„Горноджумайската улица“ ще отвори врати в 15:00 часа на 3 октомври. В програмата е включено и празнично шествие с участници от Сдружение „14-ти пехотен Македонски полк“ и клубовете „Традиция“ от цялата страна. След пристигането му в квартал „Вароша“ ще се състои официалното откриване на възстановката.

Проявите са част от програмата на Община Благоевград по повод празника на града – 5 октомври. Тази година тя се провежда под надслов „Благоевград празнува свободата“.

Източници: БТА