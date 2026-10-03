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Откриват ловния сезон със засилен контрол в Смолян

Откриват ловния сезон със засилен контрол в Смолян

3 Октомври, 2026 06:50, обновена 3 Октомври, 2026 06:54 675 12

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  • ловно оръжие-
  • смолян-
  • мерки за безопасност

На 3 октомври започва ловът на местен дребен дивеч и груповият лов на дива свиня. В областта са регистрирани 2948 ловци с разрешение за носене на оръжие.

Откриват ловния сезон със засилен контрол в Смолян - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ловният сезон за местен дребен дивеч и груповият лов на дива свиня се откриват на 3 октомври. В област Смолян са въведени засилени мерки за безопасност и контрол по време на ловните излети.

Областната дирекция на МВР – Смолян работи съвместно с Регионалната дирекция по горите и ловните сдружения. Изготвен и утвърден е оперативен план за превенция и контрол.

Задължителен инструктаж преди всеки излет

Ръководителите на ловните дружини и групи трябва да провеждат инструктаж на участниците преди всеки ловен излет. Специално внимание се обръща на безопасното боравене с огнестрелно оръжие.

Проверките през новия сезон ще обхващат транспортирането на ловните оръжия до ловищата, носенето, употребата и съхранението им. Ще се следи и за спазването на забраната за употреба на алкохол и упойващи вещества по време на лов.

Проверени са 1837 ловци през миналия сезон

В област Смолян са регистрирани 2948 физически лица с разрешение за носене на оръжие за ловни цели. През ловния сезон 2025–2026 г. са извършени 92 съвместни проверки на ловни групи с участието на Регионалната дирекция по горите, държавните горски и държавните ловни стопанства. Проверени са 1837 ловци.

При тези проверки не са установени нарушения на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и на Закона за лова и опазване на дивеча. През предишния ловен сезон не са регистрирани инциденти с ловци или с ловно оръжие по време на излети.

През сезон 2026–2027 г. контролът ще бъде засилен в ловностопанските райони на областта. От ОДМВР – Смолян призовават ловците да проявяват отговорност и дисциплина, да спазват правилата за безопасност и указанията на ръководителите на ловните излети:

„Безопасното протичане на ловния сезон зависи преди всичко от отговорното поведение на всеки участник.“

Източници: Дарикнюз


Смолян / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    В ТРАКИЯ ПЛОВДИВ ВЕЧЕ ГО ОТКРИХА :))

    06:57 03.10.2026

  • 2 огън

    11 0 Отговор
    А има толкова много свини за отстрел !!

    07:02 03.10.2026

  • 3 голям смях

    9 0 Отговор
    то във армията няма толкова пушки ве

    07:07 03.10.2026

  • 4 Реалността

    5 0 Отговор
    Жените им
    и те отиват на ловолюбоооф

    Коментиран от #6

    07:09 03.10.2026

  • 5 Отново

    7 0 Отговор
    пияни , простреляни и разврат по хижите.

    07:10 03.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Прекалено късо име

    4 0 Отговор
    Един ловец кани приятеля си на лов.
    -Аз на лов не смея до ходя. Казва той.
    - Защо така? Пита приятелят му.
    - Ами като знам жена ми колко е шавлива, сигурно имам вече рога като на елен лопатар. Ще вземе някой ловец да се обърка и да ме гръмне.

    07:22 03.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Коко

    2 0 Отговор
    Тия убийци няма ли да ги спрете.

    08:02 03.10.2026

  • 11 Тъй ли

    1 0 Отговор
    Ловен сезон за шишилугери.

    08:11 03.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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