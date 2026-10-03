Откриват ловния сезон със засилен контрол в Смолян

Ловният сезон за местен дребен дивеч и груповият лов на дива свиня се откриват на 3 октомври. В област Смолян са въведени засилени мерки за безопасност и контрол по време на ловните излети.
Областната дирекция на МВР – Смолян работи съвместно с Регионалната дирекция по горите и ловните сдружения. Изготвен и утвърден е оперативен план за превенция и контрол.
Задължителен инструктаж преди всеки излет
Ръководителите на ловните дружини и групи трябва да провеждат инструктаж на участниците преди всеки ловен излет. Специално внимание се обръща на безопасното боравене с огнестрелно оръжие.
Проверките през новия сезон ще обхващат транспортирането на ловните оръжия до ловищата, носенето, употребата и съхранението им. Ще се следи и за спазването на забраната за употреба на алкохол и упойващи вещества по време на лов.
Проверени са 1837 ловци през миналия сезон
В област Смолян са регистрирани 2948 физически лица с разрешение за носене на оръжие за ловни цели. През ловния сезон 2025–2026 г. са извършени 92 съвместни проверки на ловни групи с участието на Регионалната дирекция по горите, държавните горски и държавните ловни стопанства. Проверени са 1837 ловци.
При тези проверки не са установени нарушения на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и на Закона за лова и опазване на дивеча. През предишния ловен сезон не са регистрирани инциденти с ловци или с ловно оръжие по време на излети.
През сезон 2026–2027 г. контролът ще бъде засилен в ловностопанските райони на областта. От ОДМВР – Смолян призовават ловците да проявяват отговорност и дисциплина, да спазват правилата за безопасност и указанията на ръководителите на ловните излети:„Безопасното протичане на ловния сезон зависи преди всичко от отговорното поведение на всеки участник.“
Източници: Дарикнюз
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
06:57 03.10.2026
2 огън
07:02 03.10.2026
3 голям смях
07:07 03.10.2026
4 Реалността
и те отиват на ловолюбоооф
Коментиран от #6
07:09 03.10.2026
5 Отново
07:10 03.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Прекалено късо име
-Аз на лов не смея до ходя. Казва той.
- Защо така? Пита приятелят му.
- Ами като знам жена ми колко е шавлива, сигурно имам вече рога като на елен лопатар. Ще вземе някой ловец да се обърка и да ме гръмне.
07:22 03.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Коко
08:02 03.10.2026
11 Тъй ли
08:11 03.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.