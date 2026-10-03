Откриват ловния сезон със засилен контрол в Смолян

Ловният сезон за местен дребен дивеч и груповият лов на дива свиня се откриват на 3 октомври. В област Смолян са въведени засилени мерки за безопасност и контрол по време на ловните излети.

Областната дирекция на МВР – Смолян работи съвместно с Регионалната дирекция по горите и ловните сдружения. Изготвен и утвърден е оперативен план за превенция и контрол.

Задължителен инструктаж преди всеки излет

Ръководителите на ловните дружини и групи трябва да провеждат инструктаж на участниците преди всеки ловен излет. Специално внимание се обръща на безопасното боравене с огнестрелно оръжие.

Проверките през новия сезон ще обхващат транспортирането на ловните оръжия до ловищата, носенето, употребата и съхранението им. Ще се следи и за спазването на забраната за употреба на алкохол и упойващи вещества по време на лов.

Проверени са 1837 ловци през миналия сезон

В област Смолян са регистрирани 2948 физически лица с разрешение за носене на оръжие за ловни цели. През ловния сезон 2025–2026 г. са извършени 92 съвместни проверки на ловни групи с участието на Регионалната дирекция по горите, държавните горски и държавните ловни стопанства. Проверени са 1837 ловци.

При тези проверки не са установени нарушения на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и на Закона за лова и опазване на дивеча. През предишния ловен сезон не са регистрирани инциденти с ловци или с ловно оръжие по време на излети.

През сезон 2026–2027 г. контролът ще бъде засилен в ловностопанските райони на областта. От ОДМВР – Смолян призовават ловците да проявяват отговорност и дисциплина, да спазват правилата за безопасност и указанията на ръководителите на ловните излети:

„Безопасното протичане на ловния сезон зависи преди всичко от отговорното поведение на всеки участник.“

Източници: Дарикнюз