Hills of Rock 2027 обяви първите шест групи

Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators, Skillet, Make Them Suffer, Left To Suffer, Die Krupps и Atreyu са първите шест групи в програмата на Hills of Rock 2027. Осмото издание на фестивала ще се проведе от 23 до 25 юли на Гребната база в Пловдив, съобщи организаторът Fest Team.

Официалната програма поставя Skillet в първия фестивален ден, Make Them Suffer и Atreyu във втория, а Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators, Left To Suffer и Die Krupps в третия. Организаторите посочват, че останалите имена ще бъдат разкривани поетапно през следващите месеци.

Шест групи от хард рок до индъстриъл

Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators ще донесат в Пловдив хард рок звученето на Слаш, Майлс Кенеди и The Conspirators. Проектът има четири студийни албума, сред които Apocalyptic Love, World on Fire, Living the Dream и 4. Сред познатите му песни са „Anastasia“, „World on Fire“, „Driving Rain“ и „The River Is Rising“.

Skillet ще се включат с близо три десетилетия кариера, почти 22 милиона продадени албума и повече от 12 милиона месечни слушатели в Spotify. Групата подготвя шестпесенното EP After the Storm, което трябва да излезе на 9 октомври 2026 г. Сингълът „Scream“ вече е събрал над 7 милиона глобални стрийма.

Германските Die Krupps ще представят смесването на електронна музика, EBM и метъл, с което групата се свързва повече от четири десетилетия. През 2025 г. съставът отбеляза 45 години история, а следващият му студиен запис е планиран за 2026 г.

Австралийците Make Them Suffer, създадени в Пърт, са сред представителите на деткора, мелодичния детметъл и метълкора в афиша. Групата има пет студийни албума, а How To Survive A Funeral достига №17 в австралийската класация ARIA Albums Chart.

Left To Suffer добавят деткор и метълкор с тежки breakdown-и и мрачна атмосфера. От Fest Team описват звученето им така: „Агресията и уязвимостта съществуват едновременно.“

Шестото обявено име е Atreyu. Американската група е свързвана с ранната вълна на метълкора и има албуми като The Curse и Lead Sails Paper Anchor. Atreyu са влизали в Топ 10 на Billboard 200, имат два албума със златен статус и са участвали в Ozzfest.

Билетите за Hills of Rock 2027

Промоционалните билети за фестивала вече са изчерпани. Стандартният тридневен билет се продава за 140 евро, а еднодневният струва 99 евро. Достъпът е до трите фестивални дни, като еднодневните билети са с еднаква цена за 23, 24 и 25 юли.

Източник: БТА