Професор поставя под въпрос самоубийството на Епстийн

Официалното заключение, че Джефри Епстийн се е самоубил чрез обесване, ще бъде подложено на нов анализ от професора по съдебна медицина Майкъл Фрийман. Той е прегледал материалите от аутопсията на бившия финансист, предоставени му от брата на Епстийн – Марк.

Фрийман планира да представи резултатите на 16 ноември 2026 г. в University College London. След лекцията се очаква да бъдат публикувани неговото изследване и материалите от досието на съдебния лекар на Ню Йорк, използвани при анализа. Университетът описва събитието като повторен преглед на доказателствата около смъртта на Епстийн.

Липсвали са снимки и изследване на лигатурата

Прегледът поставя акцент върху няколко обстоятелства от разследването. Според публикуваната информация не са били направени снимки на тялото на мястото на смъртта, а използваната лигатура не е била запазена и изследвана. По данни от случая тя е била направена от чаршафи.

Фрийман е извършил биомеханичен анализ на следите от лигатурата и е прегледал изображения на наранявания, които според него не са обяснени от съдебния лекар. Ученият все още не е обявил окончателните си изводи.

Братът на Епстийн настоява за ново разследване

„Смъртта може да е самоубийство или убийство, а лекцията ще опише тежестта на доказателствата и за двете обяснения“, казва Майкъл Фрийман.

Марк Епстийн заявява пред CBS News, че анализът е засилил убеждението му, че смъртта на брат му изисква по-задълбочено разследване. „Ако подобно проучване беше правено преди, нямаше да стигнат до заключение за самоубийство“, казва той.

Джефри Епстийн почина на 10 август 2019 г. в ареста Metropolitan Correctional Center в Ню Йорк, докато очакваше съдебен процес по обвинения, свързани със сексуален трафик. Смъртта му беше официално определена като самоубийство чрез обесване.

Предстоящото представяне на анализа не променя само по себе си официалното заключение за причината и начина на смъртта. То може да постави на публично обсъждане нова оценка на доказателствата, но окончателните изводи на Фрийман ще станат известни едва при представянето им през ноември.

Източници: Фокус, CBS News