Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Професор поставя под въпрос самоубийството на Епстийн
  Тема: Известни личности

Професор поставя под въпрос самоубийството на Епстийн

3 Октомври, 2026 06:47 1 050 9

  • джефри епстийн-
  • майкъл фрийман-
  • аутопсия-
  • съдебна медицина

Майкъл Фрийман ще представи през ноември анализ на аутопсията и следите от лигатурата. Братът на финансиста настоява за по-задълбочено разследване.

Професор поставя под въпрос самоубийството на Епстийн - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Официалното заключение, че Джефри Епстийн се е самоубил чрез обесване, ще бъде подложено на нов анализ от професора по съдебна медицина Майкъл Фрийман. Той е прегледал материалите от аутопсията на бившия финансист, предоставени му от брата на Епстийн – Марк.

Фрийман планира да представи резултатите на 16 ноември 2026 г. в University College London. След лекцията се очаква да бъдат публикувани неговото изследване и материалите от досието на съдебния лекар на Ню Йорк, използвани при анализа. Университетът описва събитието като повторен преглед на доказателствата около смъртта на Епстийн.

Липсвали са снимки и изследване на лигатурата

Прегледът поставя акцент върху няколко обстоятелства от разследването. Според публикуваната информация не са били направени снимки на тялото на мястото на смъртта, а използваната лигатура не е била запазена и изследвана. По данни от случая тя е била направена от чаршафи.

Фрийман е извършил биомеханичен анализ на следите от лигатурата и е прегледал изображения на наранявания, които според него не са обяснени от съдебния лекар. Ученият все още не е обявил окончателните си изводи.

„Смъртта може да е самоубийство или убийство, а лекцията ще опише тежестта на доказателствата и за двете обяснения“, казва Майкъл Фрийман.

Братът на Епстийн настоява за ново разследване

Марк Епстийн заявява пред CBS News, че анализът е засилил убеждението му, че смъртта на брат му изисква по-задълбочено разследване. „Ако подобно проучване беше правено преди, нямаше да стигнат до заключение за самоубийство“, казва той.

Джефри Епстийн почина на 10 август 2019 г. в ареста Metropolitan Correctional Center в Ню Йорк, докато очакваше съдебен процес по обвинения, свързани със сексуален трафик. Смъртта му беше официално определена като самоубийство чрез обесване.

Предстоящото представяне на анализа не променя само по себе си официалното заключение за причината и начина на смъртта. То може да постави на публично обсъждане нова оценка на доказателствата, но окончателните изводи на Фрийман ще станат известни едва при представянето им през ноември.

Източници: Фокус, CBS News


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Откри топлата вода.

    06:53 03.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 маугли

    3 2 Отговор
    а файловете каушев кога ще ги изкарат?

    07:23 03.10.2026

  • 4 Сзо

    7 0 Отговор
    Някой вярвал ли е че е самоубийство?!

    07:25 03.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 факуса

    2 2 Отговор
    требе им пратим боковия лизач росенчо йорданов,гуруто в криминалната психология

    08:07 03.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.