Военен е застрелян след сбиване между войници в Харков

Военнослужещ е загинал след сбиване и последвала стрелба между украински военни в центъра на Харков. Конфликтът е станал през нощта на 2 октомври на улица „Сумска“, а полицията издирва заподозрян за стрелбата.

Около 2:30 часа на мястото е открито тялото на 33-годишен мъж от Виницка област. Полицията съобщи, че по него има признаци на насилствена смърт. „На 2 октомври около 2:30 часа в полицията е постъпил сигнал за откриване на тяло на мъж с признаци на насилствена смърт на тротоара на улица „Сумска“, заявиха правоохранителните органи.

По случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство по член 115, част 1 от Наказателния кодекс на Украйна. Разследването се води от полицията в Харковска област, която установява всички обстоятелства около смъртта.

Заподозреният е военнослужещ от Националната гвардия

Според „Слідство.Инфо“ преди стрелбата между военнослужещи от две формирования е възникнал битов конфликт. Медията съобщава, че словесна разправия е прераснала в сбиване, а след това и в стрелба. На мястото е намерен пистолет „Форт-20“.

За стрелбата е заподозрян 50-годишен мъж, родом от Днипро. Той е сержант и служи в бригада на Националната гвардия на Украйна. По данни на полицията самоличността му е установена, но той е напуснал мястото и се издирва.

„Слідство.Инфо“ посочва, че камерите за видеонаблюдение са дали основание да се предполага, че част от участниците са били в нетрезво състояние. Това обстоятелство обаче не е потвърдено в официално съобщение на полицията.

Публикуваните до момента данни не потвърждават твърдението, че загиналият е военнослужещ от бригада за териториална отбрана. В наличните съобщения се посочва, че заподозреният е служител на Националната гвардия, докато принадлежността на жертвата към конкретно военно формирование не е официално оповестена.

Източници на „Слідство.Инфо“ от бригадата на заподозрения са заявили, че конфликтът няма да се отрази на взаимодействието между двете подразделения. Полицията продължава досъдебното разследване, а издирването на заподозрения не е приключило.

Източници: Украинска правда, Слідство.Инфо