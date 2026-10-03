Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Военен е застрелян след сбиване между войници в Харков
  Тема: Украйна

Военен е застрелян след сбиване между войници в Харков

3 Октомври, 2026 07:06 1 422 20

  • харков-
  • украински военнослужещи-
  • стрелба-
  • национална гвардия-
  • убийство

При конфликта между военнослужещи от две формирования е загинал 33-годишен мъж. Полицията издирва заподозрян сержант от Националната гвардия.

Военен е застрелян след сбиване между войници в Харков - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военнослужещ е загинал след сбиване и последвала стрелба между украински военни в центъра на Харков. Конфликтът е станал през нощта на 2 октомври на улица „Сумска“, а полицията издирва заподозрян за стрелбата.

Около 2:30 часа на мястото е открито тялото на 33-годишен мъж от Виницка област. Полицията съобщи, че по него има признаци на насилствена смърт. „На 2 октомври около 2:30 часа в полицията е постъпил сигнал за откриване на тяло на мъж с признаци на насилствена смърт на тротоара на улица „Сумска“, заявиха правоохранителните органи.

По случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство по член 115, част 1 от Наказателния кодекс на Украйна. Разследването се води от полицията в Харковска област, която установява всички обстоятелства около смъртта.

Заподозреният е военнослужещ от Националната гвардия

Според „Слідство.Инфо“ преди стрелбата между военнослужещи от две формирования е възникнал битов конфликт. Медията съобщава, че словесна разправия е прераснала в сбиване, а след това и в стрелба. На мястото е намерен пистолет „Форт-20“.

За стрелбата е заподозрян 50-годишен мъж, родом от Днипро. Той е сержант и служи в бригада на Националната гвардия на Украйна. По данни на полицията самоличността му е установена, но той е напуснал мястото и се издирва.

„Слідство.Инфо“ посочва, че камерите за видеонаблюдение са дали основание да се предполага, че част от участниците са били в нетрезво състояние. Това обстоятелство обаче не е потвърдено в официално съобщение на полицията.

Публикуваните до момента данни не потвърждават твърдението, че загиналият е военнослужещ от бригада за териториална отбрана. В наличните съобщения се посочва, че заподозреният е служител на Националната гвардия, докато принадлежността на жертвата към конкретно военно формирование не е официално оповестена.

Източници на „Слідство.Инфо“ от бригадата на заподозрения са заявили, че конфликтът няма да се отрази на взаимодействието между двете подразделения. Полицията продължава досъдебното разследване, а издирването на заподозрения не е приключило.

Източници: Украинска правда, Слідство.Инфо


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алекс

    45 6 Отговор
    Браво ! Дано всяка сутрин радвате българите с такива новини за нацистите.

    07:17 03.10.2026

  • 2 Сами се довършват

    38 2 Отговор
    По-лесно е

    07:18 03.10.2026

  • 3 до последния бандеровец

    37 2 Отговор
    месо няма за фронта те са самоизбиват вътрешно

    07:18 03.10.2026

  • 4 Хе хе...

    33 2 Отговор
    Класика! 😃
    Очаквам в най скоро време да се случи и нощта на дългите ножове.

    07:18 03.10.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    42 1 Отговор
    "част от участниците са били в нетрезво състояние" -
    Направо повярвахме, че някои от укрите са били трезвени...

    Коментиран от #6

    07:19 03.10.2026

  • 6 Оня

    24 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х":

    Прав си, просто са били в обичайното си състояние! Друг е въпроса дали зельо ги е черпил или са били по на канче водка!

    07:28 03.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Артилерист

    23 0 Отговор
    В заглавието пише, че е убит военен, а в статията това се опровергава. Не ми се ще да изпадам в елементарно съмнение, че в кавгата е имало нацистки причинни признаци, но това е много вероятно, като се има предвид продължителното нацизиране на хората в Украйна и не еднаквото му приемане от всички...

    07:33 03.10.2026

  • 9 Ъчко

    23 0 Отговор
    Едните военнослужещи, а застреляния военен! Тези в Осрайна, вече решават правдата и истината с оръжие! Ще свършат зле през зимата!

    07:36 03.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Укропат

    12 1 Отговор
    Айде сега. Видях ги. Теглеха чоп. И пистолета е там. Това е доказателство. Обаче всеки вика ,нека аз. И не тичаха към фронта. И споменаха президента и роднините му.

    07:46 03.10.2026

  • 14 Търновец

    0 12 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Който другиму грип копае сам пада е него - народна приказка. А ако Китайските работници в Сибир поискат Мандарин официален език и училищно обучение и дори учебници и вестници и ТВ на Мандарин?

    Коментиран от #20

    07:52 03.10.2026

  • 15 Бусификатор

    12 0 Отговор
    Застреляният не е ли от ТЦК?

    08:02 03.10.2026

  • 16 центавос

    8 0 Отговор
    ха ха смелите защитници на свободата почнаха сами да се избиват поради липса на "москали"

    08:02 03.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ВЕСЕЛЯК

    7 0 Отговор
    Не мое да бъде. Хероите на уХраина са с е скарали кой да надуе контрабаса на Вивалди и от мъка са си организирали "пиян дебош"???
    Ай, плоха!!!

    08:12 03.10.2026

  • 20 Мишел

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Търновец":

    Имаш напразни надежди. В момента в Сибир единствените китайски работници са тези в китайските ресторанти.
    По обясними причини Китай и не само той, няма никакви мераци да превзема Сибир от ядрена суперсила.
    С появата на ядрените оръжия, завземането на нови територии стана рисковано и безсмислено..

    08:15 03.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания