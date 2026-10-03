Военен е застрелян след сбиване между войници в Харков

Военнослужещ е загинал след сбиване и последвала стрелба между украински военни в центъра на Харков. Конфликтът е станал през нощта на 2 октомври на улица „Сумска“, а полицията издирва заподозрян за стрелбата.
Около 2:30 часа на мястото е открито тялото на 33-годишен мъж от Виницка област. Полицията съобщи, че по него има признаци на насилствена смърт. „На 2 октомври около 2:30 часа в полицията е постъпил сигнал за откриване на тяло на мъж с признаци на насилствена смърт на тротоара на улица „Сумска“, заявиха правоохранителните органи.
По случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство по член 115, част 1 от Наказателния кодекс на Украйна. Разследването се води от полицията в Харковска област, която установява всички обстоятелства около смъртта.
Заподозреният е военнослужещ от Националната гвардия
Според „Слідство.Инфо“ преди стрелбата между военнослужещи от две формирования е възникнал битов конфликт. Медията съобщава, че словесна разправия е прераснала в сбиване, а след това и в стрелба. На мястото е намерен пистолет „Форт-20“.
За стрелбата е заподозрян 50-годишен мъж, родом от Днипро. Той е сержант и служи в бригада на Националната гвардия на Украйна. По данни на полицията самоличността му е установена, но той е напуснал мястото и се издирва.
„Слідство.Инфо“ посочва, че камерите за видеонаблюдение са дали основание да се предполага, че част от участниците са били в нетрезво състояние. Това обстоятелство обаче не е потвърдено в официално съобщение на полицията.
Публикуваните до момента данни не потвърждават твърдението, че загиналият е военнослужещ от бригада за териториална отбрана. В наличните съобщения се посочва, че заподозреният е служител на Националната гвардия, докато принадлежността на жертвата към конкретно военно формирование не е официално оповестена.
Източници на „Слідство.Инфо“ от бригадата на заподозрения са заявили, че конфликтът няма да се отрази на взаимодействието между двете подразделения. Полицията продължава досъдебното разследване, а издирването на заподозрения не е приключило.
Източници: Украинска правда, Слідство.Инфо
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Алекс
07:17 03.10.2026
2 Сами се довършват
07:18 03.10.2026
3 до последния бандеровец
07:18 03.10.2026
4 Хе хе...
Очаквам в най скоро време да се случи и нощта на дългите ножове.
07:18 03.10.2026
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
Направо повярвахме, че някои от укрите са били трезвени...
Коментиран от #6
07:19 03.10.2026
6 Оня
До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х":Прав си, просто са били в обичайното си състояние! Друг е въпроса дали зельо ги е черпил или са били по на канче водка!
07:28 03.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Артилерист
07:33 03.10.2026
9 Ъчко
07:36 03.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Укропат
07:46 03.10.2026
14 Търновец
До коментар #12 от "Мишел":Който другиму грип копае сам пада е него - народна приказка. А ако Китайските работници в Сибир поискат Мандарин официален език и училищно обучение и дори учебници и вестници и ТВ на Мандарин?
Коментиран от #20
07:52 03.10.2026
15 Бусификатор
08:02 03.10.2026
16 центавос
08:02 03.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ВЕСЕЛЯК
Ай, плоха!!!
08:12 03.10.2026
20 Мишел
До коментар #14 от "Търновец":Имаш напразни надежди. В момента в Сибир единствените китайски работници са тези в китайските ресторанти.
По обясними причини Китай и не само той, няма никакви мераци да превзема Сибир от ядрена суперсила.
С появата на ядрените оръжия, завземането на нови територии стана рисковано и безсмислено..
08:15 03.10.2026