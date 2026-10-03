Джони Деп е Скрудж в мрачната нова „Коледна песен“ (ВИДЕО)

Посивяла коса, хлътнало лице и мрачен поглед превръщат Джони Деп в Ебенизър Скрудж в първия трейлър на „Ебенизър: Коледна песен“. Новата екранизация на класическата повест на Чарлз Дикенс е режисирана от Ти Уест, познат с филмите „X“, „Pearl“ и „MaXXXine“.

Paramount Pictures представи трейлъра на 1 октомври. В него Деп е почти неузнаваем под тежкия грим и костюма на скъперника, чийто живот е разтърсен от появата на свръхестествени посетители. Срещу него застава Иън Маккелън в ролята на призрака на Джейкъб Марли.

Скрудж е преследван от миналото си

Историята отново започва с озлобения и обсебен от парите Скрудж, който не проявява интерес към коледния дух. Всичко се променя, когато Марли го предупреждава, че през нощта ще бъде посетен от три духа. Срещите го принуждават да се изправи пред миналото си, настоящето и последствията от начина, по който е живял.

В актьорския състав са още Рупърт Гринт, Андреа Райзбъро, Сам Клафлин, Дейзи Ридли, Артър Конти, Ели Бамбър, Хенри Лойд-Хюз, Чарли Мърфи и Трамел Тилман.

„Името го знаете. Историята – не“, гласи описанието на продукцията, която обещава различен прочит на повестта, публикувана през 1843 г. Версията на Ти Уест поставя добре познатия коледен сюжет в по-мрачна и тревожна атмосфера, далеч от традиционната носталгична екранизация.

Деп се появи като героя и извън снимачната площадка

През юли Джони Деп изненада посетителите на San Diego Comic-Con, като се появи в пълния грим и костюм на Скрудж. Той не излезе като актьор, който представя новия си филм, а директно в образа на героя.

Източник, цитиран от People, определи проекта като „възможност, която се случва веднъж в живота“ за Деп. „Той отново е в характерна роля, а точно това обича. Когато влиза в такива образи, сякаш оживява – те са в ДНК-то му“, казва източникът.

„Ебенизър: Коледна песен“ е първата продукция на голямо холивудско студио с Деп след „Фантастични животни: Престъпленията на Гринделвалд“ от 2018 г. През последните години актьорът участва основно в проекти извън традиционната холивудска система – сред тях френската историческа драма „Жана дю Бари“, с която беше открит фестивалът в Кан през 2023 г., и режисьорският му филм „Modi: Three Days on the Wing of Madness“.

След новия филм Деп ще има още една голяма холивудска роля. Той ще си партнира с Пенелопе Крус и Маделин Клайн в „Day Drinker“, който е планиран за март 2027 г.

„Ебенизър: Коледна песен“ ще излезе по кината на 13 ноември 2026 г.

Източници: People