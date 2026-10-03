Египет задържа цялата редакция на независима медия

Египетските власти са задържали шестима журналисти от независимата платформа Matsadaash, обвинявайки ги във връзки с обявената за терористична организация „Мюсюлмански братя“. Това е целият екип на медията, която е сред малкото независими издания в страната.

Министерството на вътрешните работи определя Matsadaash като нелицензирано издание, ръководено от чужбина от „избягал член на „Мюсюлмански братя““. Според властите шестимата журналисти са били част от медиен комитет на забранената организация, подготвял фалшиви и манипулирани новини.

Задържани са Мохамед Ашраф Абу Емайра, Абдала Кадри, Омар Хелал, Ислам Баракат, Мохамед Махмуд и Мохамед Адел. Първият арест е извършен в понеделник вечерта, когато полицията е отишла в дома на Кадри. Останалите петима са били задържани във вторник.

Журналистите са отведени от домовете си и от улицата

Абу Емайра е бил отведен от дома си призори. При задържането са били повредени библиотеката и интернет рутерът му. Хелал е задържан в Порт Саид, Баракат - в провинция Гарбия, а Махмуд и Адел - в Кайро. Телефоните и компютрите на всички журналисти са били конфискувани.

Египетската инициатива за лични права съобщава, че местонахождението на шестимата остава неизвестно и че те не са получили възможност да се свържат със семействата или адвокатите си. Правозащитниците определят случая като първия в Египет, при който цяла редакция е задържана.

„Всеки в този екип осъзнаваше рисковете, когато всеки ден отиваше на работа, но е недопустимо правителството да отправя лъжливи обвинения и да прибягва до отвличане на журналисти само заради страха си от свободната преса“, заяви съоснователят на Matsadaash Абделрахман Мансур, който се намира извън Египет. Той отхвърля обвиненията и казва, че нито той, нито семействата на задържаните знаят къде са журналистите.

Над 80 организации настояват за освобождаването им

Повече от 80 международни и регионални правозащитни организации, граждански групи и независими медии призоваха египетските власти да освободят журналистите. В обща петиция, подписана и от Human Rights Watch и „Репортери без граници“, се посочва, че Matsadaash от години публикува материали по важни обществени теми и че натискът срещу нея е ескалация на репресиите срещу независимите медии.

Matsadaash е основана през 2018 г. като платформа за проверка на факти, а по-късно разширява дейността си с журналистически разследвания. Сайтът ѝ е блокиран в Египет, но страницата ѝ във Facebook има повече от един милион последователи.

През 2023 г. двама редактори на платформата са били задържани, но са освободени без обвинения, след като следователи от службата за държавна сигурност не са открили връзки с „Мюсюлмански братя“. Египетската инициатива за лични права съобщава, че в момента в страната са задържани 26 журналисти.

Египет обяви „Мюсюлмански братя“ за терористична организация през 2013 г., след отстраняването от власт на президента Мохамед Морси, който беше един от нейните лидери. Оттогава египетските власти редовно обвиняват журналисти и критици на управлението във връзки с организацията или в разпространяване на фалшиви новини.