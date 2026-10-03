София с ограничения по ключови булеварди заради церемонията за Самуил

Ключови улици и булеварди в София се затварят на 3 октомври заради тържествената церемония „България посреща цар Самуил“. Временната организация на движението започва с ограничения за престоя и паркирането от 04:00 часа, а от 12:00 часа се спира движението на автомобили в двете посоки по редица трасета.
От 04:00 часа до приключването на събитието няма да може да се паркира на площад „Княз Александър I“, по ул. „Княз Александър I“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Ген. Гурко“, пред Археологическия музей и Българската народна банка. Забраната обхваща още площадите „Александър Невски“ и „Николай Гяуров“, както и ул. „Московска“ в участъка между ул. „Дунав“ и ул. „Георги С. Раковски“. Това е посочено в съобщението на Столичната община, публикувано от БТА.
Затварят се ключови трасета към центъра
От 12:00 часа до отпадане на необходимостта и по преценка на отдел „Пътна полиция“ към СДВР се забраняват влизането и движението на автомобили в двете посоки по ул. „Мими Балканска“ между ул. „Източна тангента“ и бул. „Брюксел“, по бул. „Брюксел“ до бул. „Цариградско шосе“ и по бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Васил Левски“.
Ограничението обхваща още бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и бул. „Княз Александър Дондуков“, както и ул. „Леге“, ул. „Княз Александър I“, ул. „Дякон Игнатий“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „6-ти септември“ и ул. „Цар Шишман“ в посочените от общината участъци.
Промени са предвидени и по ул. „15-ти ноември“, ул. „Оборище“, ул. „Московска“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Дунав“ и ул. „11-ти август“. Официалното съобщение на Столичната община допълва, че от 09:00 часа движението по бул. „Цар Освободител“ между ул. „Георги С. Раковски“ и площад „Независимост“ може да бъде спряно за подготовка на терена.
Шествието ще стигне до базиликата „Света София“
Тържественото шествие започва от площад „Княз Александър I“. Участниците ще преминат по бул. „Цар Освободител“, ще завият наляво по ул. „Георги С. Раковски“, а след това надясно по ул. „Оборище“ до базиликата „Света София“.
От 12:00 часа автобусите, които превозват участници в церемонията, могат да престояват и паркират по бул. „Княгиня Мария Луиза“ между бул. „Тодор Александров“ и ул. „Пиротска“, но само на обозначените места.
Допълнително временно ограничение е предвидено между 13:50 и 14:20 часа по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ от площад „Орлов мост“ до ул. „Ген. Гурко“. Мярката е свързана с провеждането на церемонията и артилерийски салюти.
Държавната церемония е посветена на посрещането в България на тленните останки на цар Самуил. Събитието на площад „Княз Александър I“ е част от програмата по официалното връщане на останките на средновековния владетел в страната.
Източници: Фокус, БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Долен Лидеров
Коментиран от #5, #7, #8, #9
07:22 03.10.2026
2 Румен Радев
07:26 03.10.2026
3 Ама
07:27 03.10.2026
4 Ооофффф
Ей тъй за фейса.
07:30 03.10.2026
5 Уточнение
До коментар #1 от "Долен Лидеров":Отговор от 3.
07:31 03.10.2026
6 АГАТ а Кристи
07:52 03.10.2026
7 Исторически парк
До коментар #1 от "Долен Лидеров":Значи тебе няма да те пуснат🤣😂
07:52 03.10.2026
8 Тъй ли
До коментар #1 от "Долен Лидеров":Столицата обра поминъка на селяните. Сега ще си ги търпи.
Не може столицата само да скубе, а да не предлага нищо насреща.
07:55 03.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Еванина
На думи си велик, на делата парен лук!!!
07:59 03.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Васо
08:17 03.10.2026
14 Македонка
Коментиран от #18
08:19 03.10.2026
15 Варна
08:22 03.10.2026
16 Българин
Знаеш ли, че като се изкъпе един македонец се получава, чист българин?
08:28 03.10.2026
17 ПБ (с) - Простотия за България (сглобка)
08:30 03.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.