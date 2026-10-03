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София с ограничения по ключови булеварди заради церемонията за Самуил
  Тема: Градски транспорт

София с ограничения по ключови булеварди заради церемонията за Самуил

3 Октомври, 2026 07:18 933 18

  • софия-
  • цар самуил-
  • временна организация на движението-
  • столична община-
  • трафик

Част от ограниченията започват от 04:00 часа, а движението по редица трасета се спира от 12:00 часа.

София с ограничения по ключови булеварди заради церемонията за Самуил - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ключови улици и булеварди в София се затварят на 3 октомври заради тържествената церемония „България посреща цар Самуил“. Временната организация на движението започва с ограничения за престоя и паркирането от 04:00 часа, а от 12:00 часа се спира движението на автомобили в двете посоки по редица трасета.

„Временна организация на движението се въвежда в София на 3 октомври“.

От 04:00 часа до приключването на събитието няма да може да се паркира на площад „Княз Александър I“, по ул. „Княз Александър I“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Ген. Гурко“, пред Археологическия музей и Българската народна банка. Забраната обхваща още площадите „Александър Невски“ и „Николай Гяуров“, както и ул. „Московска“ в участъка между ул. „Дунав“ и ул. „Георги С. Раковски“. Това е посочено в съобщението на Столичната община, публикувано от БТА.

Затварят се ключови трасета към центъра

От 12:00 часа до отпадане на необходимостта и по преценка на отдел „Пътна полиция“ към СДВР се забраняват влизането и движението на автомобили в двете посоки по ул. „Мими Балканска“ между ул. „Източна тангента“ и бул. „Брюксел“, по бул. „Брюксел“ до бул. „Цариградско шосе“ и по бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Васил Левски“.

Ограничението обхваща още бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и бул. „Княз Александър Дондуков“, както и ул. „Леге“, ул. „Княз Александър I“, ул. „Дякон Игнатий“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „6-ти септември“ и ул. „Цар Шишман“ в посочените от общината участъци.

Промени са предвидени и по ул. „15-ти ноември“, ул. „Оборище“, ул. „Московска“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Дунав“ и ул. „11-ти август“. Официалното съобщение на Столичната община допълва, че от 09:00 часа движението по бул. „Цар Освободител“ между ул. „Георги С. Раковски“ и площад „Независимост“ може да бъде спряно за подготовка на терена.

Шествието ще стигне до базиликата „Света София“

Тържественото шествие започва от площад „Княз Александър I“. Участниците ще преминат по бул. „Цар Освободител“, ще завият наляво по ул. „Георги С. Раковски“, а след това надясно по ул. „Оборище“ до базиликата „Света София“.

От 12:00 часа автобусите, които превозват участници в церемонията, могат да престояват и паркират по бул. „Княгиня Мария Луиза“ между бул. „Тодор Александров“ и ул. „Пиротска“, но само на обозначените места.

Допълнително временно ограничение е предвидено между 13:50 и 14:20 часа по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ от площад „Орлов мост“ до ул. „Ген. Гурко“. Мярката е свързана с провеждането на церемонията и артилерийски салюти.

Държавната церемония е посветена на посрещането в България на тленните останки на цар Самуил. Събитието на площад „Княз Александър I“ е част от програмата по официалното връщане на останките на средновековния владетел в страната.

Източници: Фокус, БТА


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Долен Лидеров

    1 9 Отговор
    Трябва да се ограничи достъпа на селяни. Там е само за големци и кореняци. Селяните нямат място в столицата.

    Коментиран от #5, #7, #8, #9

    07:22 03.10.2026

  • 2 Румен Радев

    15 1 Отговор
    Като няма хляб поне зрелища да има.

    07:26 03.10.2026

  • 3 Ама

    5 1 Отговор
    нали и те искат да видят някакви си "мощи" барабар с големите и кореняците !

    07:27 03.10.2026

  • 4 Ооофффф

    5 2 Отговор
    И пак ще има заблудени които ще ходят да зяпат там нещо си без да знаят какво.
    Ей тъй за фейса.

    07:30 03.10.2026

  • 5 Уточнение

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Долен Лидеров":

    Отговор от 3.

    07:31 03.10.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    3 1 Отговор
    А другарят Брежнев го посрещахме по-скромно въпреки, че беша нашият Господ 😭

    07:52 03.10.2026

  • 7 Исторически парк

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Долен Лидеров":

    Значи тебе няма да те пуснат🤣😂

    07:52 03.10.2026

  • 8 Тъй ли

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Долен Лидеров":

    Столицата обра поминъка на селяните. Сега ще си ги търпи.
    Не може столицата само да скубе, а да не предлага нищо насреща.

    07:55 03.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Еванина

    3 0 Отговор
    Рундьо, Рундьо, Боташ ефенди, нямаме подаяния по сметките за помощи, това ни спира да пътуваме за срещата със Самуил!
    На думи си велик, на делата парен лук!!!

    07:59 03.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Васо

    4 1 Отговор
    Стига с тоя Самуил, бе. Спъвате бизнеса, движението, губите времето на хиляди хора с тези затваряния на улици и булеварди.Обикаляне, задръствания, чакане, нерви, повишен разход на гориво, закъснели за работа, загуба на време... Тъпани, задавате ли си въпроса каква огромна съвкупна икономическа загуба се реализира с тези идиотщини? Явно- не. Самуил, та Самуил... А Потникът и Малкия Хладилник борят олигархията през това време...

    08:17 03.10.2026

  • 14 Македонка

    0 2 Отговор
    Аз сум Българка и сум на 100% от Българско потекло, но в Македония не мога да кажа че сум Българка! Там в Македония, само тайно си прикаме. че сме Българчета! Великите хора от миналото на Велика България трябва да подкрепят и вдъхновяват своите потомци. Супер!

    Коментиран от #18

    08:19 03.10.2026

  • 15 Варна

    2 1 Отговор
    Бира и кебапчета ще има ли да идваме?

    08:22 03.10.2026

  • 16 Българин

    0 0 Отговор
    Самата дума „история” се превежда така: Ис + Тор + И + Я = (ровене) из торта (на човечеството) и (така) до края - Истината за Торта с коятото ние Българите покриваме Земята! Видяхте, че и тази дума е българска, макар да я намираме само в речника за чужди думи в българския език.

    Знаеш ли, че като се изкъпе един македонец се получава, чист българин?

    08:28 03.10.2026

  • 17 ПБ (с) - Простотия за България (сглобка)

    1 0 Отговор
    Цирк и Зрелища на фона на 2 лв дизел Боташ войвода си прави ПР.

    08:30 03.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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