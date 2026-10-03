София с ограничения по ключови булеварди заради церемонията за Самуил

Ключови улици и булеварди в София се затварят на 3 октомври заради тържествената церемония „България посреща цар Самуил“. Временната организация на движението започва с ограничения за престоя и паркирането от 04:00 часа, а от 12:00 часа се спира движението на автомобили в двете посоки по редица трасета.

„Временна организация на движението се въвежда в София на 3 октомври“.

От 04:00 часа до приключването на събитието няма да може да се паркира на площад „Княз Александър I“, по ул. „Княз Александър I“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Ген. Гурко“, пред Археологическия музей и Българската народна банка. Забраната обхваща още площадите „Александър Невски“ и „Николай Гяуров“, както и ул. „Московска“ в участъка между ул. „Дунав“ и ул. „Георги С. Раковски“. Това е посочено в съобщението на Столичната община, публикувано от БТА.

Затварят се ключови трасета към центъра

От 12:00 часа до отпадане на необходимостта и по преценка на отдел „Пътна полиция“ към СДВР се забраняват влизането и движението на автомобили в двете посоки по ул. „Мими Балканска“ между ул. „Източна тангента“ и бул. „Брюксел“, по бул. „Брюксел“ до бул. „Цариградско шосе“ и по бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Васил Левски“.

Ограничението обхваща още бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и бул. „Княз Александър Дондуков“, както и ул. „Леге“, ул. „Княз Александър I“, ул. „Дякон Игнатий“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „6-ти септември“ и ул. „Цар Шишман“ в посочените от общината участъци.

Промени са предвидени и по ул. „15-ти ноември“, ул. „Оборище“, ул. „Московска“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Дунав“ и ул. „11-ти август“. Официалното съобщение на Столичната община допълва, че от 09:00 часа движението по бул. „Цар Освободител“ между ул. „Георги С. Раковски“ и площад „Независимост“ може да бъде спряно за подготовка на терена.

Шествието ще стигне до базиликата „Света София“

Тържественото шествие започва от площад „Княз Александър I“. Участниците ще преминат по бул. „Цар Освободител“, ще завият наляво по ул. „Георги С. Раковски“, а след това надясно по ул. „Оборище“ до базиликата „Света София“.

От 12:00 часа автобусите, които превозват участници в церемонията, могат да престояват и паркират по бул. „Княгиня Мария Луиза“ между бул. „Тодор Александров“ и ул. „Пиротска“, но само на обозначените места.

Допълнително временно ограничение е предвидено между 13:50 и 14:20 часа по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ от площад „Орлов мост“ до ул. „Ген. Гурко“. Мярката е свързана с провеждането на церемонията и артилерийски салюти.

Държавната церемония е посветена на посрещането в България на тленните останки на цар Самуил. Събитието на площад „Княз Александър I“ е част от програмата по официалното връщане на останките на средновековния владетел в страната.

Източници: Фокус, БТА