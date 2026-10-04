САЩ разгроми Мексико в контрола – Джулиан Хол отново блести

Националният тим на Съединените щати записа убедителна победа с 3:0 над големия си съперник Мексико в приятелски мач, изигран на стадиона в Глендейл, щата Аризона.

Американците наложиха своя стил на игра още от началото и логично откриха резултата в 28-ата минута. Точен за домакините бе новата сензация в състава Джулиан Хол. 18-годишният талант на Ню Йорк Ред Булс продължава да впечатлява с фланелката на САЩ, след като отбеляза своя трети гол в едва третия си мач за представителния отбор.

След почивката тимът на САЩ запази инициативата. В 62-рата минута преднината бе удвоена от Кейвън Съливан, който демонстрира класа и с изящен прехвърлящ удар от границата на пеналта не остави шанс на мексиканския вратар.

Ситуацията за гостите стана още по-тежка само пет минути по-късно. Защитникът Матео Чавес Гарсия извърши грубо нарушение и бе отстранен от игра с директен червен картон, оставяйки своя отбор с човек по-малко.

Възползвайки се от численото си предимство, възпитаниците на старши треньора Маурисио Почетино довършиха съперника. Крайното 3:0 бе оформено в 84-ата минута, когато Малик Тилман се разписа и сложи точка на спора.

Така САЩ показаха сериозна заявка преди предстоящите официални битки, докато Мексико ще трябва бързо да забрави този тежък мач в Глендейл.