Новини
Спорт »
Световен футбол »
САЩ разгроми Мексико в контрола – Джулиан Хол отново блести

САЩ разгроми Мексико в контрола – Джулиан Хол отново блести

4 Октомври, 2026 13:57 470 0

  • сащ-
  • мексико-
  • контрола-
  • приятелски мач-
  • глендейл-
  • аризона-
  • джулиан хол-
  • ню йорк ред булс-
  • кейвън съливан-
  • малик тилман-
  • матео чавес гарсия-
  • червен картон-
  • маурисио почетино-
  • футбол

18-годишният талант на Ню Йорк Ред Булс продължава да впечатлява

САЩ разгроми Мексико в контрола – Джулиан Хол отново блести - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният тим на Съединените щати записа убедителна победа с 3:0 над големия си съперник Мексико в приятелски мач, изигран на стадиона в Глендейл, щата Аризона.

Американците наложиха своя стил на игра още от началото и логично откриха резултата в 28-ата минута. Точен за домакините бе новата сензация в състава Джулиан Хол. 18-годишният талант на Ню Йорк Ред Булс продължава да впечатлява с фланелката на САЩ, след като отбеляза своя трети гол в едва третия си мач за представителния отбор.

След почивката тимът на САЩ запази инициативата. В 62-рата минута преднината бе удвоена от Кейвън Съливан, който демонстрира класа и с изящен прехвърлящ удар от границата на пеналта не остави шанс на мексиканския вратар.

Ситуацията за гостите стана още по-тежка само пет минути по-късно. Защитникът Матео Чавес Гарсия извърши грубо нарушение и бе отстранен от игра с директен червен картон, оставяйки своя отбор с човек по-малко.

Възползвайки се от численото си предимство, възпитаниците на старши треньора Маурисио Почетино довършиха съперника. Крайното 3:0 бе оформено в 84-ата минута, когато Малик Тилман се разписа и сложи точка на спора.

Така САЩ показаха сериозна заявка преди предстоящите официални битки, докато Мексико ще трябва бързо да забрави този тежък мач в Глендейл.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове