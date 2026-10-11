Гидсел изравни 17-годишен рекорд в Шампионската лига по хандбал

Матиас Гидсел изравни 17-годишния рекорд за най-много голове в един мач от Шампионската лига по хандбал. Датчанинът отбеляза 17 попадения за Фуксе Берлин при победата с 40:32 над Порто в третия кръг на турнира.

С представянето си Гидсел изравни постижението на Исус „Чучи“ Мартинес де ла Кал, който държи рекорда от 17 години. Срещу португалския тим десният бек реализира седем гола от осем опита още през първото полувреме, а в края на двубоя увеличи сметката си до 17.

Това беше и нов личен рекорд за Гидсел в Шампионската лига. До този момент той беше отбелязвал по 13 гола в два мача през сезон 2025/2026. След първите три срещи от настоящата кампания датчанинът вече има 36 попадения и води голмайсторската листа.

„Феновете бяха играчите на мача днес“, каза Гидсел, който отличи атмосферата в залата след успеха над Порто.

Фуксе Берлин стигна до втора победа в група А и направи важна крачка към основната фаза. Германският тим поведе с 20:17 на почивката, а вратарят Ласе Лудвиг завърши мача с 14 спасявания.

Исторически успех за Орхус

САХ Орхус постигна най-значимия резултат в историята си в турнира. Датският отбор победи двукратния шампион Монпелие с 36:32, след като на почивката водеше с 15:13.

Монпелие започна по-добре, но Орхус обърна развоя на мача с помощта на 10 спасявания на Магнус Петерсен през първото полувреме. Домакините направиха и силна серия 4:1 непосредствено след почивката. Монпелие успя да изравни на няколко пъти, но не поведе отново.

Йохан Хансен беше най-резултатен за победителите с осем гола. След негово попадение за 31:27 Орхус пое контрол над срещата и стигна до първата си победа в Шампионската лига.

Барселона продължи победната си серия

„Показахме голяма адаптивност и има много позитиви в представянето ни“, заяви треньорът на Орхус Ник Расмусен.

Защитаващият титлата си Барселона записа трети пореден успех през сезона, като победи Динамо Букурещ с 34:27. Испанският състав вече има 19 последователни победи в Шампионската лига, а Сергей Ернандес направи 19 спасявания.

Олборг остана непобеден след 33:23 срещу Загреб. Никлас Ландин спечели вратарския двубой през първото полувреме с шест спасявания и дори отбеляза гол.

В група B МТ Мелсунген победи Нант с 28:23 след решаваща серия от 6:0 в края. Небойша Симич завърши със 17 спасявания, а Нант допусна първата си загуба за сезона. В другия мач Висла Плоцк спечели срещу Вардар с 32:26.

Източници: eurohandball.com