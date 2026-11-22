Байерн Мюнхен не изключва възможността да се раздели с Джамал Мусиала, заяви членът на Надзорния съвет на клуба Карл-Хайнц Румениге. Той свърза евентуалното решение със здравословното състояние на футболиста, спортната му форма и значителните финансови условия по настоящия му договор.

„Той има проблеми, свързани със здравето. Всички знаят, че има и договор за много пари. Като клуб ние сме длъжни да мислим върху тази ситуация. По мое мнение това е наша отговорност и го намирам за съвсем нормално“, каза Румениге, цитиран от ДПА.

Мусиала преминава през най-тежкия период в кариерата си. Той пропусна половината от миналия сезон заради тежка травма, а след завръщането си получи ново увреждане. По време на предсезонната подготовка футболистът е получил и два припадъка, след което при него е било установено неврологично заболяване.

Румениге допуска трансфер

Според Румениге Байерн трябва да прецени какви ще бъдат финансовите последици, ако Мусиала не успее да се върне на предишното си спортно ниво. Той определи изходящия трансфер като възможен, но подчерта, че подобна сделка би била трудна при сегашните обстоятелства.

„Изходящ трансфер не е немислим. Имаме съмнения дали можем да го върнем на предишното му ниво. Не мога да си представя обаче друг клуб да иска такъв трансфер в сегашната ситуация. Ние трябва да мислим върху финансовите последици от всичко това“, добави Румениге, цитиран от ДПА.

Така за първи път представител на ръководството на Байерн публично обвърза бъдещето на Мусиала с възможността клубът да не може да оправдае финансовите условия по договора му заради здравословните му проблеми. Към момента няма обявено решение за продажба на футболиста.

Темата се развива на фона на продължаващите съмнения около възстановяването на Мусиала, който според Румениге трябва да докаже, че може отново да достигне нивото, показвано преди травмите и установяването на неврологичното заболяване.