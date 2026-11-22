ПФК Левски сезира УЕФА за процедурата по разпределение на билетите за гостуването срещу Олимпик Марсилия от основната фаза на Лига Европа. На българския клуб са предоставени 500 пропуска за привържениците му, а „сините“ настояват да получат 5% от капацитета на стадион „Велодром“.

При прилагане на това правило квотата за гостуващата публика би била около 3400 места. Левски иска от европейската футболна централа да изясни защо минималният дял не е бил приложен при определянето на билетите за двубоя в Марсилия.

„Нашият клуб настоява за ясна официална позиция защо правилото, изискващо минимум 5% от капацитета на стадиона да бъде отпуснат за гостуващите фенове, не е било приложено. Изискваме отговори и възможни решения, като същевременно призоваваме да бъдат гарантирани безопасността и сигурността на нашите привърженици във Франция“, заявиха от Левски.

От клуба посочват, че ограничената квота е създала сериозни затруднения за феновете. Част от тях вече са направили предварителни резервации за полети и хотели, но при отпуснати само 500 билета възможността им да присъстват на мача остава ограничена.

Левски поиска отговори и решения

В сигнала до УЕФА клубът настоява не само за официално обяснение, но и за възможни решения, които да позволят на повече български привърженици да присъстват на срещата. Левски поставя и въпроса за гарантирането на безопасността и сигурността на своите фенове във Франция.

Двубоят с Олимпик Марсилия е насрочен за 15 декември. Пет дни по-рано, на 10 декември, Левски ще приеме Лилестрьом на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

В позицията на клуба не е посочено УЕФА да е взела решение по сигнала или да е обявила промяна в разпределената квота за гостуващите фенове.

Източници: bta.bg