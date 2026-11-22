Манчестър Сити завърши 1:1 с Фулъм на „Етихад“ и остана без победа в четвърти пореден мач от Висшата лига. Елиът Андерсън изравни в 57-ата минута, след като Родриго Муниз беше дал преднина на гостите в 16-ата, но точката не успокои домакинските привърженици. Играчите на Сити бяха изпратени с освирквания, а Фулъм прекъсна серията от 20 последователни загуби срещу съперника във всички турнири.

Мареска: Трябва да спираме да допускаме първи гол

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска определи ситуацията като „труден момент по отношение на резултатите“, но добави, че това е част от процеса по изграждането на нов състав. Тимът му е допуснал първия гол в четири поредни мача от първенството, а в девет последователни срещи във всички турнири е допуснал поне едно попадение.

Мареска не се съгласи с решението за отменения гол на Ерлинг Холанд в 24-ата минута. „От моя гледна точка е съвсем ясно, че това не е нарушение“, каза той. Сити претендираше за изравняване, след като Холанд избута топката от ръцете на Бернд Лено, но съдията Томас Брамал и системата за видеоповторенията потвърдиха първоначалното решение. Лено заяви, че е смятал, че контролира топката и че нападателят го е блъснал.

Андерсън: Това са мачове, които трябва да печелим

Авторът на изравнителния гол Елиът Андерсън определи резултата като разочароващ. „Това са мачове, които трябва да печелим“, заяви халфът пред TNT Sports. Според него Сити е започнал слабо, но след почивката е вдигнал интензитета и е започнал да играе по-високо по терена.

Андерсън отбеляза първия си гол във Висшата лига за Манчестър Сити. Попадението му спря серията от три последователни загуби, но не отстрани проблемите, които британските медии видяха в играта на домакините. Sky Sports посочи, че Фулъм е заслужавал точката, докато анализаторът на TNT Sports Джо Коул заяви, че Сити е бил „прекалено разкъсан“ и все още има дълъг път до предишното си ниво.

Фулъм прекъсна негативната серия

Треньорът на Фулъм Алваро Арбелоа подчерта, че отборът му не е дошъл само да се защитава. „Дойдохме с мисълта, че можем да ги победим, а не просто да се браним“, каза испанецът. Той похвали играчите за смелостта, високата преса и характера им, като добави, че Фулъм е можел да отбележи още един или два гола.

Гостите вече са в серия от пет мача без загуба във Висшата лига. Муниз се разписа след асистенция на бившия играч на Сити Оскар Боб, а представянето на защитниците Калвин Баси и Давид Афенгрубер получи положителни оценки в британските анализи.

Пред Сити предстои тежка седмица

Манчестър Сити приема Наполи в Шампионската лига на 24 ноември, а на 29 ноември гостува на Арсенал във Висшата лига. Фулъм ще приеме Борнемут в следващия си мач от първенството.

Източници: skysports.com, theguardian.com, tntsports.co.uk