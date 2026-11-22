Реал Мадрид победи Селта с 2:1 на „Сантяго Бернабеу“ и записа девети пореден успех във всички турнири. Домакините изоставаха след ранния гол на Пабло Дуран, но Джуд Белингам и Карлос Еспи обърнаха развоя на мача. С трите точки мадридчани събраха 33 в Ла Лига.

След двубоя Жозе Моуриньо определи срещата като по-трудна от очакваното. Според треньора натоварената програма след паузата за националните отбори е повлияла на подготовката, тъй като част от футболистите са се прибрали в Мадрид само дни преди мача.

„Това е силата на група приятели, които знаят как да печелят в трудни моменти“, заяви Моуриньо.

Португалецът призна, че е видял уморени футболисти, но подчерта, че отборът е намерил сили чрез колективния дух и желанието за победа. „Не съм напълно доволен, защото винаги искам да играем повече и по-добре, но се гордея с тях“, каза треньорът.

Предупреждението на Моуриньо

Наставникът обърна внимание и на рисковете, които Реал Мадрид е поел след втория гол. В заключителните минути на терена са останали четирима изявени атакуващи футболисти, а Джуд Белингам и Арда Гюлер са действали в центъра на терена, въпреки че не са типични полузащитници.

„Ще дойде ден, в който няма да направим обрат“, предупреди Моуриньо.

Той допълни, че след гола за 2:1 Селта е потърсила изравняване, но Реал Мадрид вече не е разполагал със смени, с които да подсили защитата. По думите му отборът е контролирал края на срещата повече чрез опит и задържане на топката, отколкото чрез пълна тактическа стабилност.

Похвали за Карлос Еспи

Карлос Еспи се появи като резерва и вкара победния гол в 85-ата минута след центриране на Винисиус Жуниор. Нападателят първо стреля с глава, вратарят Йонуц Раду спаси, но Еспи реагира най-бързо при добавката. Това бе третото му попадение в девет мача в Ла Лига, макар да е записал под 100 игрови минути.

Моуриньо определи Еспи като футболист с качества в наказателното поле, силен във въздушните единоборства и при игра с гръб към вратата. Треньорът заяви, че нападателят може да бъде решаващ дори когато не започва като титуляр.

Следващият мач на Реал Мадрид е срещу ПСВ в Шампионската лига на 24 ноември. Моуриньо потвърди, че Винисиус Жуниор ще започне двубоя от първата минута.

Източници: bntnews.bg, record.com.mx, as.com