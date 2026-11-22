Нюкасъл и Арсенал завършиха 2:2 в мач, който предложи две напълно различни полувремена. Арсенал доминираше преди почивката и поведе чрез Еберечи Езе в 33-ата минута, но домакините направиха обрат след паузата с голове на Харви Барнс и Малик Тиау. Нони Мадуеке изравни в 78-ата минута и спаси точка за шампионите.

Резултатът остави Арсенал начело във Висшата лига с шест точки преднина пред Брайтън и Манчестър Сити. Лондончани прекъснаха серията си от четири поредни победи без допуснат гол, докато Нюкасъл показа реакция след трудното първо полувреме. Голът на Барнс беше неговият номер 100 в професионалната кариера.

Артета: Загубихме две точки

Микел Артета не скри разочарованието си от изпуснатата победа. „Моето усещане е, че загубихме две точки днес“, заяви мениджърът на Арсенал пред „Скай Спортс“.

Той определи първата част като изключителна и каза, че тимът е можел да води с 2:0, 3:0 или 4:0. Според Артета след почивката Арсенал не е вдигнал нивото си, въпреки че е очаквал реакция от домакините.

„Дадохме им увереност. Дадохме им и гол“, каза испанецът, като посочи грешка при изнасянето на топката и допуснато попадение след статично положение. Артета добави, че на това ниво е необходимо отборът да поддържа високо ниво през всичките 96 минути.

Допълнителен проблем за Арсенал е състоянието на Давид Рая. Испанският вратар напусна втората част след сблъсък с Уилям Осуле и беше заменен от Кепа Арисабалага. Артета заяви, че Рая ще бъде прегледан с ядрено-магнитен резонанс.

Мадуеке: Равенството е справедливо

Мадуеке, който беше най-опасният играч на Арсенал в големи периоди от мача, призна, че тимът е изпуснал контрола след почивката. „Когато изиграеш такова първо полувреме, поведеш с 1:0 и след това допуснеш два гола, е разочароващо да завършиш наравно“, заяви нападателят.

Той определи резултата като справедлив, защото Нюкасъл е излязъл с по-голяма интензивност и борбеност след почивката. Мадуеке каза още, че Арсенал не е следвал принципите, които му донесоха контрол през първата част, но е показал характер, за да се върне в мача.

Яйсле получи признание за промените

Треньорът на Нюкасъл Матиас Яйсле направи тройна смяна на почивката, като пусна Антъни Еланга, Джейкъб Рамзи и Тино Ливраменто. Ходът промени темпото и начина, по който домакините пресираха.

„През първото полувреме не бяхме достатъчно смели и интензивни. Второто беше чиста вяра, чиста убеденост и доверие в съотборника“, заяви Яйсле. Той определи представянето след почивката като „ДНК на Нюкасъл“ и изрази надежда отборът да надгради върху него.

Медиите също поставиха акцент върху промяната. „Скай Спортс“ определи второто полувреме на Арсенал като рязък спад от изключително до самодоволно представяне. Анализаторът Джейми Реднап заяви, че Нюкасъл е спечелил вторите топки, вдигнал е натиска и е принудил съперника да играе под напрежение. Бившият нападател на Арсенал Иън Райт определи като тревожен периода, в който лондончани не са успели да си върнат контрола при резултат 2:1 за домакините.

Източници: skysports.com, theguardian.com, aljazeera.com