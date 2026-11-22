„Левски“ се раздели с Оливер Камдем по взаимно съгласие. Прекратяването на договора на защитника беше обявено от клуба на 21 ноември, без да бъдат посочени допълнителни причини за решението.

Камдем беше привлечен на стадион „Георги Аспарухов“ в началото на 2025 г. след престой в „Локомотив“ Пловдив. За „Левски“ той записа 46 мача във всички турнири и отбеляза един гол.

Камдем напуска като шампион

Защитникът беше част от състава, който спечели шампионската титла на България през сезон 2025/26. Той напуска „Левски“ в разгара на сезон 2026/27, като клубът не обяви дали раздялата е свързана със спортни, договорни или други обстоятелства.

„Ръководството, играчите и служителите на ПФК „Левски“ благодарят на Оливер Камдем и му пожелават здраве и бъдещи професионални успехи“, се казва в съобщението на клуба, цитирано от БНТ.

Към обявяването на раздялата „Левски“ не е представил информация за следващия клуб на Камдем. Не са съобщени и подробности за промени в състава, които могат да последват след освобождаването на защитника.

Източници: bntnews.bg