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ЦСКА: Скандално съдийство, Любомиров тотално ни ощети

ЦСКА: Скандално съдийство, Любомиров тотално ни ощети

12 Октомври, 2026 11:29 922 17

  • цска-
  • футбол-
  • цска 1948 съдийство-
  • любослав любомиров

Върхът на абсурдното представяне на арбитъра бе червеният картон за Стефано Сенси, отчетоха "армейците"

ЦСКА: Скандално съдийство, Любомиров тотално ни ощети - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА постигна инфарктен успех с 3:2 при гостуването на ЦСКА 1948 от 11-ия кръг, а в герой се превърна Бруно Жордао. Капитанът на "червените" вкара два гола, включително победното попадение в 90-ата минута - с топовен изстрел от 30-ина метра.

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев избухна срещу съдийската бригада начело с Любослав Любомиров след мача, а в официалния сайт на "армейците" също изразиха недоволството си от перничанина.

"Основна заслуга за това имаше и скандалното съдийство на главния съдия Любослав Любомиров, който тотално ощети нашия отбор с безкрайна серия от обратни отсъждания и наказателни картони. Съдийската бригада отмени и два гола на ЦСКА, втория от които при изключително съмнителни обстоятелства. Върхът на абсурдното представяне на арбитъра бе червеният картон за Стефано Сенси в края на мача", написаха в сайта на "червените".

"Върхът на неадекватните действия на главния съдия дойде в допълнителното време, когато Любомиров вдигна несъществуващ втори жълт картон на Стефано Сенси и отборът ни доигра срещата с човек по-малко", добавиха от ЦСКА.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гонзу ВЪН

    18 1 Отговор
    Време е за промяна!

    11:33 12.10.2026

  • 2 Има гувядъ на който да поматат

    16 2 Отговор
    ЦСКА затова биеше действащи Еврошампиони. Бг. съдиите винаги са били против отбора

    Коментиран от #4

    11:36 12.10.2026

  • 3 Ееее

    6 18 Отговор
    Един мач съдията да не им подари дузпа и да си гледа ВАР системата и тези реват.

    11:40 12.10.2026

  • 4 Левски 1914

    4 18 Отговор

    До коментар #2 от "Има гувядъ на който да поматат":

    Този отбор дето биеше го няма ,сега сте едно МЕНТЕ с ТИРЕ

    Коментиран от #6, #12

    11:43 12.10.2026

  • 5 По плана на БФС

    15 2 Отговор
    Числото трябваше да отмъкне поне точка.Но съдиите се провалиха.Сега Цецо ще им дърпа ушите.

    11:56 12.10.2026

  • 6 Как завърши мачът за

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Левски 1914":

    Суперкупата?Духайте супата.

    Коментиран от #8

    11:58 12.10.2026

  • 7 Артилерист

    13 2 Отговор
    Любомиров или е много слаб съдия или е поръчков, безпринципен и страхлив. След като ЦСКА поведе с 2 на 0 Любомиров се уплаши, че ЦСКА ще разкове "числото" и започна масирани обратни присъждания, вероятно от страх да не го обвинят, че свири за ЦСКА. Той позволяваше на играчите на домакините от Бистрица да го обкръжават, да го бутат и да му говорят вкупом. Слаб, много слаб съдия с превзето, изкуствено на моменти демонстративно самочувствие. Личеше си, че играчите на ЦСКА отстъпиха инициативата, защото при всяко единоборство им се свиреше фал и им се показваха картони. А топката е една и ако не ти се позволява да се бориш за нея, няма как да я отнемеш от съперника, нали?

    Коментиран от #9, #17

    12:06 12.10.2026

  • 8 Левски 1914

    3 15 Отговор

    До коментар #6 от "Как завърши мачът за":

    Подарихме ви една картонена купа по случай 10 години МЕНТЕ с ТИРЕ.

    Коментиран от #11, #13

    12:06 12.10.2026

  • 9 Армеец

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Артилерист":

    Всико това беше очевидно.Все пак много добре казано без преувеличение.

    12:20 12.10.2026

  • 10 Фен

    0 3 Отговор
    Абе още ли гледате Кочината Български Футбол.Гледам си Английски,Испански,Немски

    12:40 12.10.2026

  • 11 ,,Подарихте"

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Левски 1914":

    или ви Смазахме!!! А колко години празнувате вие след като Лафчис ви преоснова

    Коментиран от #14

    12:41 12.10.2026

  • 12 ,Е все пак

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Левски 1914":

    БИЕХМЕ!!! А говедарника Никога няма дори да мечтае...

    12:43 12.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Левски 1914

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от ",,Подарихте"":

    ЛЕВСКИ на Батков, ЛЕВСКИ на Лафчис, ЛЕВСКИ на Сираков е ЛЕВСКИ София, а вие сте Литекс, който играе с лиценза на Етрополе, даже и собствен лиценз нямате.

    Коментиран от #15, #16

    12:48 12.10.2026

  • 15 Хамрун.

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Левски 1914":

    Забравил си и днес аповете

    12:54 12.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Топчия Боримечков

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Артилерист":

    Две световни минаха с такова съдийство, ти си се загрижил за някакво подобие на ЦСКА! ЦСКА е едно нищо и то минало!

    12:57 12.10.2026

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