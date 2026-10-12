ЦСКА: Скандално съдийство, Любомиров тотално ни ощети

ЦСКА постигна инфарктен успех с 3:2 при гостуването на ЦСКА 1948 от 11-ия кръг, а в герой се превърна Бруно Жордао. Капитанът на "червените" вкара два гола, включително победното попадение в 90-ата минута - с топовен изстрел от 30-ина метра.
Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев избухна срещу съдийската бригада начело с Любослав Любомиров след мача, а в официалния сайт на "армейците" също изразиха недоволството си от перничанина.
"Основна заслуга за това имаше и скандалното съдийство на главния съдия Любослав Любомиров, който тотално ощети нашия отбор с безкрайна серия от обратни отсъждания и наказателни картони. Съдийската бригада отмени и два гола на ЦСКА, втория от които при изключително съмнителни обстоятелства. Върхът на абсурдното представяне на арбитъра бе червеният картон за Стефано Сенси в края на мача", написаха в сайта на "червените".
"Върхът на неадекватните действия на главния съдия дойде в допълнителното време, когато Любомиров вдигна несъществуващ втори жълт картон на Стефано Сенси и отборът ни доигра срещата с човек по-малко", добавиха от ЦСКА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гонзу ВЪН
11:33 12.10.2026
2 Има гувядъ на който да поматат
Коментиран от #4
11:36 12.10.2026
3 Ееее
11:40 12.10.2026
4 Левски 1914
До коментар #2 от "Има гувядъ на който да поматат":Този отбор дето биеше го няма ,сега сте едно МЕНТЕ с ТИРЕ
Коментиран от #6, #12
11:43 12.10.2026
5 По плана на БФС
11:56 12.10.2026
6 Как завърши мачът за
До коментар #4 от "Левски 1914":Суперкупата?Духайте супата.
Коментиран от #8
11:58 12.10.2026
7 Артилерист
Коментиран от #9, #17
12:06 12.10.2026
8 Левски 1914
До коментар #6 от "Как завърши мачът за":Подарихме ви една картонена купа по случай 10 години МЕНТЕ с ТИРЕ.
Коментиран от #11, #13
12:06 12.10.2026
9 Армеец
До коментар #7 от "Артилерист":Всико това беше очевидно.Все пак много добре казано без преувеличение.
12:20 12.10.2026
10 Фен
12:40 12.10.2026
11 ,,Подарихте"
До коментар #8 от "Левски 1914":или ви Смазахме!!! А колко години празнувате вие след като Лафчис ви преоснова
Коментиран от #14
12:41 12.10.2026
12 ,Е все пак
До коментар #4 от "Левски 1914":БИЕХМЕ!!! А говедарника Никога няма дори да мечтае...
12:43 12.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Левски 1914
До коментар #11 от ",,Подарихте"":ЛЕВСКИ на Батков, ЛЕВСКИ на Лафчис, ЛЕВСКИ на Сираков е ЛЕВСКИ София, а вие сте Литекс, който играе с лиценза на Етрополе, даже и собствен лиценз нямате.
Коментиран от #15, #16
12:48 12.10.2026
15 Хамрун.
До коментар #14 от "Левски 1914":Забравил си и днес аповете
12:54 12.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Топчия Боримечков
До коментар #7 от "Артилерист":Две световни минаха с такова съдийство, ти си се загрижил за някакво подобие на ЦСКА! ЦСКА е едно нищо и то минало!
12:57 12.10.2026