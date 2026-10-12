ЦСКА: Скандално съдийство, Любомиров тотално ни ощети

ЦСКА постигна инфарктен успех с 3:2 при гостуването на ЦСКА 1948 от 11-ия кръг, а в герой се превърна Бруно Жордао. Капитанът на "червените" вкара два гола, включително победното попадение в 90-ата минута - с топовен изстрел от 30-ина метра.

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев избухна срещу съдийската бригада начело с Любослав Любомиров след мача, а в официалния сайт на "армейците" също изразиха недоволството си от перничанина.

"Основна заслуга за това имаше и скандалното съдийство на главния съдия Любослав Любомиров, който тотално ощети нашия отбор с безкрайна серия от обратни отсъждания и наказателни картони. Съдийската бригада отмени и два гола на ЦСКА, втория от които при изключително съмнителни обстоятелства. Върхът на абсурдното представяне на арбитъра бе червеният картон за Стефано Сенси в края на мача", написаха в сайта на "червените".

"Върхът на неадекватните действия на главния съдия дойде в допълнителното време, когато Любомиров вдигна несъществуващ втори жълт картон на Стефано Сенси и отборът ни доигра срещата с човек по-малко", добавиха от ЦСКА.