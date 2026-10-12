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Шофьор загина, след като се вряза в електрически стълб и ограда на къща в Бургас

Шофьор загина, след като се вряза в електрически стълб и ограда на къща в Бургас

12 Октомври, 2026 12:21 641 11

  • загинал-
  • катастрофа-
  • бургас

По информация на полицията мъжът е управлявал товарен автомобил, но внезапно е загубил контрол над превозното средство

Шофьор загина, след като се вряза в електрически стълб и ограда на къща в Бургас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор на микробус загина, след като се вряза в бетонна и метална ограда на жилищна къща край Бургас, непосредствено до гаража на имота.

Жертвата е 66-годишен мъж от сливенското село Градец, съобщава БНТ. Инцидентът е станал на 9 октомври около 10.30 часа в бургаския кв. „Ветрен“.

По информация на полицията мъжът е управлявал товарен автомобил, но внезапно е загубил контрол над превозното средство. Автомобилът се е врязал последователно в бетонен електрически стълб и железобетонната ограда на къща.

Ударът е бил фатален за 66-годишния шофьор, който е загинал на място.

При катастрофата са нанесени и сериозни материални щети по оградата на къщата, оценени на около 2000 евро. Причините, довели до загубата на контрол над автомобила, се изясняват.

По случая е образувано досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоова Е !

    8 2 Отговор
    Хибридна Атака !

    Коментиран от #6

    12:23 12.10.2026

  • 2 Жоржета

    7 1 Отговор
    Тоз СИГУРНО е бил
    Механик водач на бмп в казармата😱

    12:24 12.10.2026

  • 3 Исторически парк

    5 1 Отговор
    Този е нарушил енергийното примирие

    12:24 12.10.2026

  • 4 Военен

    6 2 Отговор
    Това е удар по българската енергетика от руски дрон, прикрит като джигит!

    12:25 12.10.2026

  • 5 К.О.Т..А.К 🐱

    3 0 Отговор
    Ѝскал е кабела от стълба e жалба за стълба 🐱

    12:25 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    0 1 Отговор
    При Мунчо трябва да работиш до гроб, Бог да прости човека!

    12:53 12.10.2026

  • 10 СТРАННО!

    0 0 Отговор
    Странно е, че никой не коментира очевидно високата скорост, с която се е движил този така наречен шофьор. Такива разрушения не се предизвикват при удар с 50 км в час!!!

    13:01 12.10.2026

  • 11 Мюмюн от съседното село

    1 0 Отговор
    Той тоз ут брадчедите в туй село градец от край времи са най лошити сигани многу крадът
    Ама и сиганин мъж да скара до тез гудини сий рекорд

    13:04 12.10.2026

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