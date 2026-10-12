Шофьор загина, след като се вряза в електрически стълб и ограда на къща в Бургас

Шофьор на микробус загина, след като се вряза в бетонна и метална ограда на жилищна къща край Бургас, непосредствено до гаража на имота.

Жертвата е 66-годишен мъж от сливенското село Градец, съобщава БНТ. Инцидентът е станал на 9 октомври около 10.30 часа в бургаския кв. „Ветрен“.

По информация на полицията мъжът е управлявал товарен автомобил, но внезапно е загубил контрол над превозното средство. Автомобилът се е врязал последователно в бетонен електрически стълб и железобетонната ограда на къща.

Ударът е бил фатален за 66-годишния шофьор, който е загинал на място.

При катастрофата са нанесени и сериозни материални щети по оградата на къщата, оценени на около 2000 евро. Причините, довели до загубата на контрол над автомобила, се изясняват.

По случая е образувано досъдебно производство.