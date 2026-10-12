Шофьор загина, след като се вряза в електрически стълб и ограда на къща в Бургас

Шофьор на микробус загина, след като се вряза в бетонна и метална ограда на жилищна къща край Бургас, непосредствено до гаража на имота.
Жертвата е 66-годишен мъж от сливенското село Градец, съобщава БНТ. Инцидентът е станал на 9 октомври около 10.30 часа в бургаския кв. „Ветрен“.
По информация на полицията мъжът е управлявал товарен автомобил, но внезапно е загубил контрол над превозното средство. Автомобилът се е врязал последователно в бетонен електрически стълб и железобетонната ограда на къща.
Ударът е бил фатален за 66-годишния шофьор, който е загинал на място.
При катастрофата са нанесени и сериозни материални щети по оградата на къщата, оценени на около 2000 евро. Причините, довели до загубата на контрол над автомобила, се изясняват.
По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоова Е !
Коментиран от #6
12:23 12.10.2026
2 Жоржета
Механик водач на бмп в казармата😱
12:24 12.10.2026
3 Исторически парк
12:24 12.10.2026
4 Военен
12:25 12.10.2026
5 К.О.Т..А.К 🐱
12:25 12.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гост
12:53 12.10.2026
10 СТРАННО!
13:01 12.10.2026
11 Мюмюн от съседното село
Ама и сиганин мъж да скара до тез гудини сий рекорд
13:04 12.10.2026