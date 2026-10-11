Ангел Найденов: Русия стои зад атаките срещу двата кораба край българския бряг

Русия стои зад атаките срещу двата кораба в Черно море. Член 4 предвижда консултации между съюзниците, когато някоя от държавите членки смята, че е застрашена нейната териториална цялост, политическата независимост или сигурността. Това мнение изрази пред Българското национално радио бившият министър на отбраната Ангел Найденов. Той се позова на анализа на маршрутите и товара на плавателните съдове.
„Няма никаква логика Украйна да нанася удари по кораби, които подпомагат нейния износ на зърно, който е едно от основните пера за попълване на приходите в украинския бюджет“, каза Найденов. По думите му Киев няма интерес да създава риск за корабоплаването и да дава основания на чуждестранни компании да се отказват от рейсове до украински или румънски пристанища.
Найденов посочи още, че и премиерът Румен Радев е допуснал като логична версията дроновете да са руски. Това обаче остава твърдение, тъй като произходът на безпилотните апарати не е потвърден с открити останки.
Произходът на дроновете още не е установен
Атаките са били извършени срещу два кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Единият плавателен съд е потънал, а другият е получил повреди. Министърът на транспорта Георги Пеев заяви пред БНР, че към 8 октомври не са били намерени останки от дронове, които да позволят да бъде установена държавата на произход. Той допълни, че вторият кораб вероятно също ще потъне и че е превозвал пшеница.
На заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност не са били представени ясни доказателства за произхода на дроновете. Това беше посочено и в реакциите на политическите сили след заседанието.
Найденов: Нужни са наблюдение и защита от дронове
В коментара си за КСНС Найденов заяви, че становището след заседанието включва мерки за засилване на наблюдението, разузнаването и противодействието на атаки. Сред тях той посочи възможността съюзниците от НАТО да допринесат с допълнителни средства, както и укрепването на бреговата охрана и системите срещу безпилотни летателни апарати.
„Има достатъчен набор от предвидени действия, които трябва да бъдат предприети, включително и на международно ниво“, каза бившият министър на отбраната.
Според него задействането на член 4 от Договора за НАТО не може да се основава единствено на предположения. „Трябва да има някакви доказателства и конкретизиране на отговорността и да бъде посочена държавата, по отношение на която да бъдат предприемани някакви мерки или действия“, заяви Найденов.
Член 4 предвижда консултации между съюзниците, когато някоя от държавите членки смята, че е застрашена нейната териториална цялост, политическата независимост или сигурността.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така е
15:05 11.10.2026
2 Мара Джамбазовата Патка
Коментиран от #88
15:06 11.10.2026
3 гледай какви шамани имало а?
15:06 11.10.2026
4 А50
15:07 11.10.2026
5 само да кажа
само те ползват чипове от пералня ха ха ха ха... що се излага толкова тоя бастун?
Коментиран от #27
15:07 11.10.2026
6 Читател
Коментиран от #10
15:07 11.10.2026
7 виждам един
15:08 11.10.2026
8 хъхъ
15:08 11.10.2026
9 Стоянка Георгиева
Коментиран от #15
15:09 11.10.2026
10 е как да каже а?
До коментар #6 от "Читател":не може да ви каже защото е на заплата в някоя продажно НПО
тоя е за белене там дда полежи
15:09 11.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Въпрос
15:10 11.10.2026
13 Жожоба
Коментиран от #84
15:10 11.10.2026
14 механик
15:10 11.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хаха
15:11 11.10.2026
17 пенсионерии пенсионериии
15:11 11.10.2026
18 Пълни глупости
15:12 11.10.2026
19 Някой
Ето, аз мога да кажа, че са виновни украинците.
15:12 11.10.2026
20 Сатана Z
“Лицето е огледало на душата”
15:12 11.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Путин
Й...?!
Защо не дойде някой, да ми каже нещо?!
Ангеле, пажалуста, приходи...!!!
15:14 11.10.2026
24 Ъъъ
15:14 11.10.2026
25 Боруна Лом
15:15 11.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Да, да
До коментар #5 от "само да кажа":Не се излага, така трябва да говори, иначе ще умре от глад, МаяМа също.
Това е качеството на "политическата класа" в България.
15:15 11.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 az СВО Победа 81
Знаем чий интерес обслужват.
15:15 11.10.2026
30 Хасковски каунь
15:17 11.10.2026
31 Баце
15:17 11.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Пълни глупости а САЩ какво казват? А?
Коментиран от #59
15:19 11.10.2026
36 Като
Коментиран от #89
15:19 11.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 БСП
15:20 11.10.2026
39 Пламен
Явно е необходима малко теоретична част.
Резервоара на кораба не е като на ,,Голфа". Резервоарите (танковете) са разположени навсякъде по кораба .Има много танкове в дънната част, има и на бака, има и на кърмата. В района на кърмата е ,,Машината".Там са ,,сетлинг" и ,,сървиз" танковете.Има и танкове за масла.+много варели.
При един врив това гориво ще покрие десетки квадратни километри.
А разлив няма ...Къде е горивото и кого се мъчите да баламосвате ???
15:21 11.10.2026
40 Пълни глупости а САЩ какво казват? А?
15:21 11.10.2026
41 Бивши компрометирани министри
15:22 11.10.2026
42 ЯЯЯЯ
15:23 11.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Нормално
Коментиран от #48
15:25 11.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Мая Манолова
15:25 11.10.2026
48 Изглеждаш глупаво с тролене
До коментар #45 от "Нормално":И показваш националните предатели ПП и ДБ!
15:26 11.10.2026
49 Удри
15:27 11.10.2026
50 И кога го е чул, и от кой че
15:28 11.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Меси от Банкя
15:28 11.10.2026
53 Какво правят британците в Черно море
Беше проведена .
Но и беше засекретена след разговор (засекретен) с партньорски служби. За да не злепоставим (със събраните артефакти) трета страна , наш съюзник , който извършва активна дейност от румънски териториални води. Ето защо след срещата с буданов , Радев си мълчи.
Военна тайна.
Американски сателити имат инфо , наясно са с планираната провокацията и консолидацията в подкрепа на украйна в Маями се провали. Срещата приключи предсрочно. Често американските интереси се разминават с тези на британците.
Зеленски лети към острова да му кажат какво да прави? План Б?
Британците са изключително активни в румънските териториални води.
" Правят изследвания ".
15:30 11.10.2026
54 айде аман от мухъли
15:30 11.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ангелчо Найденов
15:31 11.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Да ти кажа
До коментар #35 от "Пълни глупости а САЩ какво казват? А?":Ангел Найденов е почтен човек. А ти недей да цитираш Държавният департамент на САЩ, след като САЩ са на страната на терористична Русия и активно я подпомагат!
Коментиран от #61, #63, #81
15:32 11.10.2026
60 проверката
15:32 11.10.2026
61 Хихихи
До коментар #59 от "Да ти кажа":Бухахахах ,тоя тъпир бил почтен човек 😅😅😅
15:33 11.10.2026
62 Ангелчо Найденов ку-кууууу ?
15:33 11.10.2026
63 Верно ли
До коментар #59 от "Да ти кажа":Та САЩ направи тази война. Може ли да се сетиш защо? Пред теб е. Унищожавайки Украйна, обират Европа. С това не мислене, ви обират и се радвате.
15:33 11.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Хамелионът се изказал
15:36 11.10.2026
67 У0400 Ямбол е градът
Коментиран от #69, #91, #94
15:37 11.10.2026
68 Много просто
Коментиран от #72
15:39 11.10.2026
69 Значи не са тролове
До коментар #67 от "У0400 Ямбол е градът":Троловете се занимават с лъжи. Виждаме денонощните лъжи срещу Русия!.А чий са дроновете ще се види след доказателства. Умният човек тях чака!
15:40 11.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 НАТО е пудела на САЩ
До коментар #68 от "Много просто":с който обират народите с войни! Нямат място в Черно море.
Коментиран от #76
15:41 11.10.2026
73 смешници и говеда като това
15:44 11.10.2026
74 И бабите
15:44 11.10.2026
75 МитраФанова
15:45 11.10.2026
76 Вин Дизел
До коментар #72 от "НАТО е пудела на САЩ":Кой е пудела???
Коментиран от #82, #92
15:45 11.10.2026
77 Сатана Z
15:46 11.10.2026
78 Може пък и САЩ да са ги потопили нали ?
15:47 11.10.2026
79 Избраха ли
15:47 11.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Може пък и САЩ да са ги потопили нали ?
До коментар #59 от "Да ти кажа":И как разбра че Ангел Найденов е почтен човек ?
15:48 11.10.2026
82 Е как - ,,кой"...?!
До коментар #76 от "Вин Дизел":Например БГ и Северна Македония...
За Балтийските...,да не говорим...
15:49 11.10.2026
83 Руси Фанов Филев
15:50 11.10.2026
84 Слънце не огрява
До коментар #13 от "Жожоба":Не са им само в главите…
15:51 11.10.2026
85 Може пък и САЩ да са ги потопили нали ?
15:51 11.10.2026
86 Хан Ювиги
15:52 11.10.2026
87 Начко лекари ти трябват и то спешно
15:52 11.10.2026
88 Ангел Найденов.
До коментар #2 от "Мара Джамбазовата Патка":Ангел Найденов.
15:53 11.10.2026
89 Товара е ясен...!
До коментар #36 от "Като":Нерегално оръжие за Украйна!
Затова и руснаците гръмнаха кораба!
Това е толкоз прасто и логично...!
15:53 11.10.2026
90 Сусу Манарата
15:53 11.10.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Там пише
До коментар #76 от "Вин Дизел":НАТО е пудела на САЩ.
15:54 11.10.2026
93 Биско Чекмеджето
15:55 11.10.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Направо има пълна логика
Така че 100% си е тяхна работа само и само да направят мръсна работа.
15:57 11.10.2026