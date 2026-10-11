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Ангел Найденов: Русия стои зад атаките срещу двата кораба край българския бряг
  Тема: Украйна

Ангел Найденов: Русия стои зад атаките срещу двата кораба край българския бряг

11 Октомври, 2026 15:04 1 347 95

  • ангел найденов-
  • русия-
  • черно море-
  • дронове-
  • нато

Бившият министър на отбраната се позова на маршрутите и товара на плавателните съдове. Произходът на дроновете все още не е установен с открити останки

Ангел Найденов: Русия стои зад атаките срещу двата кораба край българския бряг - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Русия стои зад атаките срещу двата кораба в Черно море. Член 4 предвижда консултации между съюзниците, когато някоя от държавите членки смята, че е застрашена нейната териториална цялост, политическата независимост или сигурността. Това мнение изрази пред Българското национално радио бившият министър на отбраната Ангел Найденов. Той се позова на анализа на маршрутите и товара на плавателните съдове.

Няма никаква логика Украйна да нанася удари по кораби, които подпомагат нейния износ на зърно, който е едно от основните пера за попълване на приходите в украинския бюджет“, каза Найденов. По думите му Киев няма интерес да създава риск за корабоплаването и да дава основания на чуждестранни компании да се отказват от рейсове до украински или румънски пристанища.

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Найденов посочи още, че и премиерът Румен Радев е допуснал като логична версията дроновете да са руски. Това обаче остава твърдение, тъй като произходът на безпилотните апарати не е потвърден с открити останки.

Произходът на дроновете още не е установен

Атаките са били извършени срещу два кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Единият плавателен съд е потънал, а другият е получил повреди. Министърът на транспорта Георги Пеев заяви пред БНР, че към 8 октомври не са били намерени останки от дронове, които да позволят да бъде установена държавата на произход. Той допълни, че вторият кораб вероятно също ще потъне и че е превозвал пшеница.

На заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност не са били представени ясни доказателства за произхода на дроновете. Това беше посочено и в реакциите на политическите сили след заседанието.

Найденов: Нужни са наблюдение и защита от дронове

В коментара си за КСНС Найденов заяви, че становището след заседанието включва мерки за засилване на наблюдението, разузнаването и противодействието на атаки. Сред тях той посочи възможността съюзниците от НАТО да допринесат с допълнителни средства, както и укрепването на бреговата охрана и системите срещу безпилотни летателни апарати.

„Има достатъчен набор от предвидени действия, които трябва да бъдат предприети, включително и на международно ниво“, каза бившият министър на отбраната.

Според него задействането на член 4 от Договора за НАТО не може да се основава единствено на предположения. „Трябва да има някакви доказателства и конкретизиране на отговорността и да бъде посочена държавата, по отношение на която да бъдат предприемани някакви мерки или действия“, заяви Найденов.

Член 4 предвижда консултации между съюзниците, когато някоя от държавите членки смята, че е застрашена нейната териториална цялост, политическата независимост или сигурността.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    46 18 Отговор
    защото Украина е Русия !

    15:05 11.10.2026

  • 2 Мара Джамбазовата Патка

    95 9 Отговор
    Поредната марионетна подлога се изказа.

    Коментиран от #88

    15:06 11.10.2026

  • 3 гледай какви шамани имало а?

    72 12 Отговор
    тоя като шаман ли се явява че знае откъде са дроновете? щото до сега не са намерени останки!

    15:06 11.10.2026

  • 4 А50

    50 9 Отговор
    А доказателства няма всичко е хайлилайкли

    15:07 11.10.2026

  • 5 само да кажа

    66 9 Отговор
    ало до екперта найденов, ако намерите чипове от пералня рига да знаете че тия дронове са точно руски

    само те ползват чипове от пералня ха ха ха ха... що се излага толкова тоя бастун?

    Коментиран от #27

    15:07 11.10.2026

  • 6 Читател

    57 10 Отговор
    Да каже и кой стои зад живо изгорените хора в Одеса.

    Коментиран от #10

    15:07 11.10.2026

  • 7 виждам един

    68 5 Отговор
    добре охранен шопар с голяма глава като шамандура куха

    15:08 11.10.2026

  • 8 хъхъ

    34 5 Отговор
    Мъжът на Мая Манолова: Русия стои зад атаките срещу двата кораба край българския бряг

    15:08 11.10.2026

  • 9 Стоянка Георгиева

    47 8 Отговор
    Има една Алея на Ангелите. Там са деца убити от фашисти. Има ли смелост да каже кои са тези бандеровски фашисти?

    Коментиран от #15

    15:09 11.10.2026

  • 10 е как да каже а?

    49 4 Отговор

    До коментар #6 от "Читател":

    не може да ви каже защото е на заплата в някоя продажно НПО

    тоя е за белене там дда полежи

    15:09 11.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Въпрос

    41 2 Отговор
    Този по -се- ко Кога стана такв анаЛизатор?

    15:10 11.10.2026

  • 13 Жожоба

    33 4 Отговор
    На розовите понита само членове са им в главите, по 4, 5 бройки...

    Коментиран от #84

    15:10 11.10.2026

  • 14 механик

    8 31 Отговор
    Браво ! Ето един достоен социалист .Ако беше той вместо Йотова , бих гласувал за него . Уви , не е . Няма да гласувам за снишени , коленичещи и жалки същества .

    15:10 11.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хаха

    7 16 Отговор
    Така и на Мунчо фрегатите могат да потопят, а Мунчо ще вика нямаме данни чий са слоновете 🙉

    15:11 11.10.2026

  • 17 пенсионерии пенсионериии

    33 0 Отговор
    Добра гуша е отгледал, сега й Майчето на държавна хранилка, както и цялото семейство - сичко е точно. А ви люпете семки...

    15:11 11.10.2026

  • 18 Пълни глупости

    42 3 Отговор
    маршрутите и товара на плавателните съдове нищо не доказват. Може дори да е разчистване на сметки между азербайджанската и турската мафия ... а и икономическа зона НЕ е в териториалната ни цялост впрочем ! Пуяк неук

    15:12 11.10.2026

  • 19 Някой

    30 3 Отговор
    Доказателства!? Щото всеки може да си Хараламби, колкото иска.
    Ето, аз мога да кажа, че са виновни украинците.

    15:12 11.10.2026

  • 20 Сатана Z

    31 2 Отговор
    Мутрата на Геле Найденов излъчва не само погнуса,но и отвращение.Както е казал Чехов:
    “Лицето е огледало на душата”

    15:12 11.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Путин

    21 2 Отговор
    Аз също твърдя, че е Русия!
    Й...?!
    Защо не дойде някой, да ми каже нещо?!
    Ангеле, пажалуста, приходи...!!!

    15:14 11.10.2026

  • 24 Ъъъ

    20 2 Отговор
    И да са руски какво? Ще обявим война на Русия ли? Или ще им наложим санкции? М? Какво значение има какво да дроновете?

    15:14 11.10.2026

  • 25 Боруна Лом

    30 2 Отговор
    ДОЛЕН ЧАРШАФ ЗАМИНАВАЙ НА ФРОНТА! БЕЗРОДНИЦИ

    15:15 11.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да, да

    28 1 Отговор

    До коментар #5 от "само да кажа":

    Не се излага, така трябва да говори, иначе ще умре от глад, МаяМа също.
    Това е качеството на "политическата класа" в България.

    15:15 11.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 az СВО Победа 81

    28 1 Отговор
    До-добре тоя и себеподобните му, с отпаднала необхофимост, да си запазят мнението за себе си....
    Знаем чий интерес обслужват.

    15:15 11.10.2026

  • 30 Хасковски каунь

    21 1 Отговор
    Майчето ли ти го нашепна?

    15:17 11.10.2026

  • 31 Баце

    19 1 Отговор
    Този жалък подмазвач последните две години изпадна от светлините на евроатлантическите прожектори и сега вижда възможност, чрез крайни, но несъстоятелни изявления да покаже своята сервилност и пак да се докопа до копанята.

    15:17 11.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Пълни глупости а САЩ какво казват? А?

    19 0 Отговор
    Тоя мушмул да чете какво казват от Държавният департамент на САЩ и да го тълкуват за Русия ако обича а не глупости да дрънка !

    Коментиран от #59

    15:19 11.10.2026

  • 36 Като

    16 0 Отговор
    извадите и покажете товара, ще ви кажа кой го е ударил и защо. Ама не ви стиска.

    Коментиран от #89

    15:19 11.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 БСП

    6 1 Отговор
    ДАКАЗАНА НА ДОБРА УЛИЧНА ПРЕВЪЗХОДНА

    15:20 11.10.2026

  • 39 Пламен

    12 0 Отговор
    Уффф...АМАН !!!

    Явно е необходима малко теоретична част.
    Резервоара на кораба не е като на ,,Голфа". Резервоарите (танковете) са разположени навсякъде по кораба .Има много танкове в дънната част, има и на бака, има и на кърмата. В района на кърмата е ,,Машината".Там са ,,сетлинг" и ,,сървиз" танковете.Има и танкове за масла.+много варели.

    При един врив това гориво ще покрие десетки квадратни километри.
    А разлив няма ...Къде е горивото и кого се мъчите да баламосвате ???

    15:21 11.10.2026

  • 40 Пълни глупости а САЩ какво казват? А?

    11 0 Отговор
    И какви действия "трябва" да бъдат предприети, включително и на "международно ниво“ а? Бившият министър на отбраната дали ще сподели какво точно иска ?

    15:21 11.10.2026

  • 41 Бивши компрометирани министри

    13 0 Отговор
    Не ни интересуват ! За това сега не са министри нали?

    15:22 11.10.2026

  • 42 ЯЯЯЯ

    12 1 Отговор
    И аз искам да говоря разни врели некипели по ТВ и да ми плащат скъпо и прескъпо! За това в България сега най-много плащат - справка политиците. Само думи, думи, думи и НИЩОНЕПРАВЕНЕ.

    15:23 11.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Нормално

    2 12 Отговор
    Радев е овъртян в руски олигархични зависимости и затова се прави, че не се знаело кой е ударил корабите и е причинил смъртта на 18 човека.

    Коментиран от #48

    15:25 11.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Мая Манолова

    11 2 Отговор
    Ангел Манолов, как смееш да говориш пубрично такива неща без предварително да си ме питал може ли, като се прибереш вкъщи ще има сериозно наказание за теб.

    15:25 11.10.2026

  • 48 Изглеждаш глупаво с тролене

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Нормално":

    И показваш националните предатели ПП и ДБ!

    15:26 11.10.2026

  • 49 Удри

    1 11 Отговор
    Правителство пак ще се сниши пред Русия и няма да предприеме ответни мерки.

    15:27 11.10.2026

  • 50 И кога го е чул, и от кой че

    10 0 Отговор
    е застрашена нашата териториална цялост, политическата независимост или сигурността ? Гласове ли чува ?

    15:28 11.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Меси от Банкя

    9 0 Отговор
    Всички министри в това правителство да пълен леш.

    15:28 11.10.2026

  • 53 Какво правят британците в Черно море

    9 0 Отговор
    Можеше ли България да проведе и много по-мащабна операция за събиране и съхраняване на доказателства?
    Беше проведена .
    Но и беше засекретена след разговор (засекретен) с партньорски служби. За да не злепоставим (със събраните артефакти) трета страна , наш съюзник , който извършва активна дейност от румънски териториални води. Ето защо след срещата с буданов , Радев си мълчи.
    Военна тайна.
    Американски сателити имат инфо , наясно са с планираната провокацията и консолидацията в подкрепа на украйна в Маями се провали. Срещата приключи предсрочно. Често американските интереси се разминават с тези на британците.
    Зеленски лети към острова да му кажат какво да прави? План Б?
    Британците са изключително активни в румънските териториални води.
    " Правят изследвания ".

    15:30 11.10.2026

  • 54 айде аман от мухъли

    8 0 Отговор
    На 68 години станал, дълбока пенсия, акъл ще ми ръси! ИИИИЙ ненаядохте се ,бе

    15:30 11.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ангелчо Найденов

    7 0 Отговор
    действията на САЩ легитимни мерки ли са в "рамките на въоръжения конфликт с Иран" ? Ще споделиш ли? А с Венецуела?

    15:31 11.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Да ти кажа

    2 15 Отговор

    До коментар #35 от "Пълни глупости а САЩ какво казват? А?":

    Ангел Найденов е почтен човек. А ти недей да цитираш Държавният департамент на САЩ, след като САЩ са на страната на терористична Русия и активно я подпомагат!

    Коментиран от #61, #63, #81

    15:32 11.10.2026

  • 60 проверката

    4 0 Отговор
    Пробата мина успешно ще пускаме петрола

    15:32 11.10.2026

  • 61 Хихихи

    15 0 Отговор

    До коментар #59 от "Да ти кажа":

    Бухахахах ,тоя тъпир бил почтен човек 😅😅😅

    15:33 11.10.2026

  • 62 Ангелчо Найденов ку-кууууу ?

    10 0 Отговор
    Се позова на "анализа на маршрутите и товара" на плавателните съдове....

    15:33 11.10.2026

  • 63 Верно ли

    10 0 Отговор

    До коментар #59 от "Да ти кажа":

    Та САЩ направи тази война. Може ли да се сетиш защо? Пред теб е. Унищожавайки Украйна, обират Европа. С това не мислене, ви обират и се радвате.

    15:33 11.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Хамелионът се изказал

    9 0 Отговор
    Този е политически скелет и не знам що периодично го активират и вадят от гардероба.

    15:36 11.10.2026

  • 67 У0400 Ямбол е градът

    2 9 Отговор
    Само руските тролове не желаят да повярват, че руснаците са ударили корабите.

    Коментиран от #69, #91, #94

    15:37 11.10.2026

  • 68 Много просто

    2 5 Отговор
    НАТО трябва да прочисти Черно Море от вражески подводници и потопени кораби няма да има !

    Коментиран от #72

    15:39 11.10.2026

  • 69 Значи не са тролове

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "У0400 Ямбол е градът":

    Троловете се занимават с лъжи. Виждаме денонощните лъжи срещу Русия!.А чий са дроновете ще се види след доказателства. Умният човек тях чака!

    15:40 11.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 НАТО е пудела на САЩ

    3 3 Отговор

    До коментар #68 от "Много просто":

    с който обират народите с войни! Нямат място в Черно море.

    Коментиран от #76

    15:41 11.10.2026

  • 73 смешници и говеда като това

    2 1 Отговор
    докараха България до това положение

    15:44 11.10.2026

  • 74 И бабите

    1 1 Отговор
    в Паталеница го знаят!Само някои генерали уж не разбират!

    15:44 11.10.2026

  • 75 МитраФанова

    2 0 Отговор
    Трябва да е луд някой да твърди такова нещо !

    15:45 11.10.2026

  • 76 Вин Дизел

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "НАТО е пудела на САЩ":

    Кой е пудела???

    Коментиран от #82, #92

    15:45 11.10.2026

  • 77 Сатана Z

    2 5 Отговор
    Браво на Найденов ,че му стиска да каже истината

    15:46 11.10.2026

  • 78 Може пък и САЩ да са ги потопили нали ?

    3 1 Отговор
    Както правят в икономическата зона на Иран. Що НЕ? Казаха че е легитимно и законно !

    15:47 11.10.2026

  • 79 Избраха ли

    0 0 Отговор
    кой да се гмурне до тлените останки?

    15:47 11.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Може пък и САЩ да са ги потопили нали ?

    5 1 Отговор

    До коментар #59 от "Да ти кажа":

    И как разбра че Ангел Найденов е почтен човек ?

    15:48 11.10.2026

  • 82 Е как - ,,кой"...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Вин Дизел":

    Например БГ и Северна Македония...
    За Балтийските...,да не говорим...

    15:49 11.10.2026

  • 83 Руси Фанов Филев

    0 0 Отговор
    Без признание на Путин,на никакви доказателства не вярвам!

    15:50 11.10.2026

  • 84 Слънце не огрява

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Жожоба":

    Не са им само в главите…

    15:51 11.10.2026

  • 85 Може пък и САЩ да са ги потопили нали ?

    1 0 Отговор
    Аз вярвам на Държавният Департамент на САЩ а той твърди че е законно и легитимно. Щом за Иран е така значи и за другите е така. Точка!

    15:51 11.10.2026

  • 86 Хан Ювиги

    2 0 Отговор
    Деградирал фатмак.

    15:52 11.10.2026

  • 87 Начко лекари ти трябват и то спешно

    3 0 Отговор
    Ненормалник в напреднал стадии

    15:52 11.10.2026

  • 88 Ангел Найденов.

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мара Джамбазовата Патка":

    Ангел Найденов.

    15:53 11.10.2026

  • 89 Товара е ясен...!

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Като":

    Нерегално оръжие за Украйна!
    Затова и руснаците гръмнаха кораба!
    Това е толкоз прасто и логично...!

    15:53 11.10.2026

  • 90 Сусу Манарата

    1 0 Отговор
    Тоя чл. 4 е нещо като зорлем моабет, така ли?

    15:53 11.10.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Там пише

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Вин Дизел":

    НАТО е пудела на САЩ.

    15:54 11.10.2026

  • 93 Биско Чекмеджето

    0 0 Отговор
    Ангеле, язък че си завършил Морско училище. За какви брегове говориш на 70 мили навътре в морето. Териториалните ни води са само 12 морски мили или около 20 км. За несведущите една морска миля е равна на 1852 метра. Сами си пресметнете за какво отстояние от брега говорим

    15:55 11.10.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Направо има пълна логика

    0 0 Отговор
    Тия бивши руснаци сегашни укри живеят и се борят не на тях да им е добре, а на рашките да им е зле....
    Така че 100% си е тяхна работа само и само да направят мръсна работа.

    15:57 11.10.2026

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