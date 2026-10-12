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Ман Юнайтед търси треньор, Нагелсман готов за преговори

Ман Юнайтед търси треньор, Нагелсман готов за преговори

12 Октомври, 2026 12:27 523 0

  • юлиан нагелсман-
  • футбол-
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Обкръжението на германския специалист възнамерява да оцени предложения проект и да изясни доколко той съответства на футболните принципи и визия на Нагелсман

Ман Юнайтед търси треньор, Нагелсман готов за преговори - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед е започнал работа по търсенето на нов треньор. Според информация на Indykaila News, представителите на Юлиан Нагелсман са готови за преговори с клуба и искат да научат повече за плановете на тима.

Обкръжението на германския специалист възнамерява да оцени предложения проект и да изясни доколко той съответства на футболните принципи и визия на Нагелсман. Към момента става въпрос за готовност на страните за диалог, а не за постигнато споразумение относно назначение.

В същото време ръководството на Манчестър Юнайтед, както твърди източникът, се съмнява, че Майкъл Карик ще може да осигури дългосрочен прогрес на отбора. Наставникът се нуждае от истинско чудо, за да запази работата си.

Карик оглави тима през януари 2026 година. След шест мача от английското първенство отборът е набрал шест точки и се намира на 12-а позиция в турнирната таблица.

Сред мениджърите, които са готови да поемат поста е и Еди Хау.


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