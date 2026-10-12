Шишков пред кметове от страната: Инвестицията трябва да следва планирането, не обратното

„Планирането ражда инвестицията, а не обратното, както беше при едно предишно управление. Това ще бъде истинският подход, за да постигнем много по-добри резултати в бъдеще.“ Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков на годишната среща на местните власти в Албена. Той участва в дискусионен панел „Качеството на инвестиционния процес – споделена отговорност между държавата, общините и бизнеса“.

„За да направим инфраструктурата, която липсва, трябва да имаме по-добро планиране и да има общи устройствени планове – част от териториите нямат такива“, подчерта министърът. И беше категоричен, че държавата вече си е на мястото и през следващите години може да бъдат постигнати повече резултати.

Той оцени срещата с местната власт като изключително важна, защото „с нея се слага началото на един по-различен начин на комуникация между местната и централната администрация.“

„Отношението между държавната и местната власт е фундаментът на развитието на едно общество. Те трябва да работят в синхрон и в полза на гражданите“, обясни Шишков. По думите му за целта трябва да се спазва един закон и да се тълкува по един начин, за да има обща визия за развитието на цялата страна.

По думите на архитект Шишков парите в строителството трябва да се инвестират и всяко вложено евро трябва да отива за развитие на регионите. „Във всеки регион трябва да сложим фокус върху проблемите и от там да развиваме населените места“, допълни още той.

По отношение Инвестиционната програма за общините той подчерта, че е важно общините да получават подкрепа и да получат парите за завършването на обектите, които са започнали и са преценили, че е най-важно да се инвестира в тях.

В Албена регионалният министър съобщи пред журналисти, че ДНСК е започнала проверка в община Варна на всички издадени разрешения за строеж от общината за период от четири години назад.

„Нека всички разберат, какво се случва във Варна. До сега открихме много нередности при издаването на удостоверения за търпимост, но се оказа, че епидемията за незаконното строителство и нарушаването на закона на територията е по-мащабно“, обясни министърът и добави: „Ще търсим всеки „вирус“ от незаконното строителство във Варна. Очевидно един от най-красивите български градове е обременен с огромни проблеми и нарушения в строителството.

В годишната среща на местните власти в Албена се включи и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Павлета Пеловска. Тя участва в частта „Предвидимо финансиране и качествено изпълнение на общинските инвестиции“.