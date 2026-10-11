Фон дер Лайен: Войната в Украйна навлезе в още по-мрачна фаза

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че войната в Украйна е навлязла в „нова, още по-мрачна фаза“. Изявлението ѝ дойде след телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, посветен на войната и необходимостта от допълнителна подкрепа за Киев.
Фон дер Лайен обяви пълната си подкрепа за призива на Зеленски за прекратяване на огъня. По думите ѝ това би помогнало да бъдат защитени световните доставки на храни, както и енергийната инфраструктура в Украйна и Русия.„Войната навлезе в нова, още по-мрачна фаза. Русия протака действията си на бойното поле и нанася удари по цивилни далеч от фронтовата линия“, заяви председателката на Европейската комисия.
Тя е изразила солидарност с украинския народ и подкрепа за Зеленски, когото определи като лидер на борбата за свободата на страната си.
Нова финансова и военна помощ
Украйна ще бъде в центъра на предстоящото заседание на Европейския съвет. Европейските лидери ще обсъдят финансовите нужди на страната за следващата година и начините за привличане на нова международна подкрепа.
Фон дер Лайен съобщи, че през седмицата ЕС ще предостави допълнително финансиране за безпилотни летателни апарати и ракети. Средствата са предназначени за укрепване на украинската отбрана и за защита на въздушното пространство.
„Ще обсъдим нейните нужди от финансиране за следващата година и начините за мобилизиране на нова международна подкрепа“, посочи тя.
Председателката на Европейската комисия добави, че ЕС планира да открие още два преговорни клъстера с Украйна. Тя определи предстоящите решения като „действително знаменателен момент“.
Подкрепа от Германия и Великобритания
На 18 септември Европейският съюз е превел на Украйна транш от 3,3 млрд. евро по механизма Ukraine Support Loan, чийто общ размер е 90 млрд. евро.
В рамките на отбранителната част на заема Украйна ще закупи от Германия управляеми ракети за системите за противовъздушна отбрана IRIS-T.
Великобритания също е обявила пакет за противовъздушна отбрана на стойност 100 млн. паунда, или 135 млн. долара. Помощта е част от инициативата PURL и включва ракети за системите Patriot, предназначени за украинската противовъздушна отбрана.
Източници: eurointegration.com.ua
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТИР
Коментиран от #23
20:16 11.10.2026
2 нннн
Коментиран от #25, #30
20:16 11.10.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЯКОЙ ЖАЛНО ПРОПЛАКА
" ШЕФКЕ ДАЙ ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ "
....
20:16 11.10.2026
4 благодарение
20:16 11.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Кукумяу
20:17 11.10.2026
7 Роки
20:17 11.10.2026
8 хехе
20:18 11.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 стринка Мурсула: заради милиардите
ес навлезе в още по-мрачна фаза на обедняване и инфлация
20:18 11.10.2026
11 Курций Руф
Но ние ще продължим в същия дух . А мракът ще продължи да се сгъстява...
20:19 11.10.2026
12 Империята САЩ
Тръмп вчера: Ние започваме да купуваме петрол от Русия и цените на петрола ще паднат в САЩ.
20:19 11.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ами Да,Урси...!
,,До последният Украинец!"...?!
20:19 11.10.2026
15 Удри евраста с лопатЕто
20:20 11.10.2026
16 Бялото знаме и в Сибир!
Коментиран от #50
20:20 11.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО
.....
ДА УДАРЯТ ЕДНА ПЕСЕН В МРАКА НА АТЛАНТИКА :)
20:20 11.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 стоян георгиев
20:22 11.10.2026
23 С тия звезди...
До коментар #1 от "ТИР":...е направо,като ударена,с мокър парцал по главата...!
20:23 11.10.2026
24 Осрайна
20:23 11.10.2026
25 Ъъъъ
До коментар #2 от "нннн":Мрачна за теб. Националната сигурност на Европа минава през Украйна. Но за копеизажите е ясно, за вас са важни руските интереси, не българските.
20:24 11.10.2026
26 Съвет
20:24 11.10.2026
27 Констатация
20:24 11.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ха ха
До коментар #2 от "нннн":За Яндекс
Следва Вконтакте
20:26 11.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Сега
До коментар #20 от "Стоянчо Пуканката":и трите умници им остава един избор да си забият по 3-и бустера от тези на урсулата. Да видят хубаво ли е.
20:26 11.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Красива жена
Коментиран от #63
20:28 11.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 бай Иван
Коментиран от #57
20:29 11.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Пич
За нас се надявам да бъде светлина!!!
20:33 11.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 С урсулски камъни по урсулската глава
20:34 11.10.2026
43 ........–
20:36 11.10.2026
44 Лена
Бяло, толкова бяло, може да е само бялото по наса на Зельо!
20:36 11.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ?????
Боян Рашев днес го написа много грамотно.
Щатите са голям износител на дизел.
Руския дизел ще отиде в Европа с американска надценка.
В България благодарение на комунистите построили Нефтохима и останал работещ, а не погубен от Костов и сие като Химко, Балкан, Кремиковци и т.н. няма да има проблем, но в Европа не се знае.
Коментиран от #59
20:38 11.10.2026
47 подкрепа за прекратяване на огъня
20:39 11.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Хахаха
До коментар #41 от "Тъпачка.":Да си направят Сънсет булевард, викаш...
20:40 11.10.2026
50 В Сибир?
До коментар #16 от "Бялото знаме и в Сибир!":Такава милост? Не им се полага. Пътят на дедите им от Нюрнберг ги очаква. Всички, начело с нея.
20:41 11.10.2026
51 Няма как
20:41 11.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Баце
20:42 11.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Абе кой е тоя Рашев ?
До коментар #46 от "?????":И за кой чеп реве?
20:45 11.10.2026
60 Ама
20:46 11.10.2026
61 Хахахаха
20:46 11.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 ЦСКА Москва
Коментиран от #71
20:49 11.10.2026
65 Фон Мюнхаузен
20:50 11.10.2026
66 тука има - тука нема
20:50 11.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 ЕС завинаги силни
20:52 11.10.2026
70 Абе
До коментар #67 от "Стоянчо Пуканката":Ти знаеш ли къде се дяна ха 1,6 милиона руски солдата?М?
20:53 11.10.2026
71 Само питам
До коментар #64 от "ЦСКА Москва":А ватенките в чували на кой да са благодарни?
20:54 11.10.2026
72 Не Русия
20:55 11.10.2026
73 Арестович
До коментар #68 от "И така":Ако руснаците не ни считаха за свои, тогава не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех
20:55 11.10.2026
74 Зомбайо
20:55 11.10.2026
75 Без нафта и без зърно
20:56 11.10.2026
76 хаха
Браво! Важното е гнусните ориенталски байганьовци да се омятат с кафяво от завист и яд!
20:58 11.10.2026
77 хаха
Браво! Важното е гнусните ориенталски байганьовци да се омятат с кафяво от завист и яд!
20:59 11.10.2026
78 хаха
Браво! Важното е гнусните ориенталски байганьовци да се омятат с кафяво от завист и яд!
20:59 11.10.2026
79 хаха
Браво! Важното е гнусните ориенталски байганьовци да се омятат с кафяво от завист и яд!
20:59 11.10.2026