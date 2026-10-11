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Фон дер Лайен: Войната в Украйна навлезе в още по-мрачна фаза
  Тема: Украйна

Фон дер Лайен: Войната в Украйна навлезе в още по-мрачна фаза

11 Октомври, 2026 20:10, обновена 11 Октомври, 2026 20:13 1 717 79

  • урсула фон дер лайен-
  • володимир зеленски-
  • европейски съюз-
  • войната в украйна-
  • противовъздушна отбрана

След разговор с Володимир Зеленски председателката на Европейската комисия заяви подкрепа за прекратяване на огъня и нова помощ за украинската отбрана

Фон дер Лайен: Войната в Украйна навлезе в още по-мрачна фаза - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че войната в Украйна е навлязла в „нова, още по-мрачна фаза“. Изявлението ѝ дойде след телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, посветен на войната и необходимостта от допълнителна подкрепа за Киев.

Фон дер Лайен обяви пълната си подкрепа за призива на Зеленски за прекратяване на огъня. По думите ѝ това би помогнало да бъдат защитени световните доставки на храни, както и енергийната инфраструктура в Украйна и Русия.

„Войната навлезе в нова, още по-мрачна фаза. Русия протака действията си на бойното поле и нанася удари по цивилни далеч от фронтовата линия“, заяви председателката на Европейската комисия.

Тя е изразила солидарност с украинския народ и подкрепа за Зеленски, когото определи като лидер на борбата за свободата на страната си.

Нова финансова и военна помощ

Украйна ще бъде в центъра на предстоящото заседание на Европейския съвет. Европейските лидери ще обсъдят финансовите нужди на страната за следващата година и начините за привличане на нова международна подкрепа.

Фон дер Лайен съобщи, че през седмицата ЕС ще предостави допълнително финансиране за безпилотни летателни апарати и ракети. Средствата са предназначени за укрепване на украинската отбрана и за защита на въздушното пространство.

„Ще обсъдим нейните нужди от финансиране за следващата година и начините за мобилизиране на нова международна подкрепа“, посочи тя.

Председателката на Европейската комисия добави, че ЕС планира да открие още два преговорни клъстера с Украйна. Тя определи предстоящите решения като „действително знаменателен момент“.

Подкрепа от Германия и Великобритания

На 18 септември Европейският съюз е превел на Украйна транш от 3,3 млрд. евро по механизма Ukraine Support Loan, чийто общ размер е 90 млрд. евро.

В рамките на отбранителната част на заема Украйна ще закупи от Германия управляеми ракети за системите за противовъздушна отбрана IRIS-T.

Великобритания също е обявила пакет за противовъздушна отбрана на стойност 100 млн. паунда, или 135 млн. долара. Помощта е част от инициативата PURL и включва ракети за системите Patriot, предназначени за украинската противовъздушна отбрана.

Източници: eurointegration.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТИР

    46 6 Отговор
    Бе тая като богородица с тия звезди,,,

    Коментиран от #23

    20:16 11.10.2026

  • 2 нннн

    61 4 Отговор
    Мрачна фаза за кого?

    Коментиран от #25, #30

    20:16 11.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    50 5 Отговор
    В ЧЕРНИЯ МРАК НА ЗЕЛЕНА ПЛОЩ В КИЕВ
    НЯКОЙ ЖАЛНО ПРОПЛАКА
    " ШЕФКЕ ДАЙ ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ "
    ....

    20:16 11.10.2026

  • 4 благодарение

    48 4 Отговор
    на професионализма и всеотдайността Ви

    20:16 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кукумяу

    44 3 Отговор
    Тая лелка явно е рунтавелка

    20:17 11.10.2026

  • 7 Роки

    50 3 Отговор
    Урсула крадлато, която скоро ще посегне и на спестяванията на гражданите на ЕС. Усетиха се, че могат безнаказано да крадат като нашите Борисов, Пеевски и Радев. Стадото търпи всичко.

    20:17 11.10.2026

  • 8 хехе

    40 3 Отговор
    и по-весело ще става зимъска га сняг забръска.

    20:18 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 стринка Мурсула: заради милиардите

    48 3 Отговор
    които харизваме на Урк
    ес навлезе в още по-мрачна фаза на обедняване и инфлация

    20:18 11.10.2026

  • 11 Курций Руф

    47 3 Отговор
    Значи резултатът от нашата помощ е ,, още по- мрачна фаза"
    Но ние ще продължим в същия дух . А мракът ще продължи да се сгъстява...

    20:19 11.10.2026

  • 12 Империята САЩ

    34 4 Отговор
    Тръмп: Налагам 100% мита върху целия Свят, върху всички страни, които купуват петрол от Русия.
    Тръмп вчера: Ние започваме да купуваме петрол от Русия и цените на петрола ще паднат в САЩ.

    20:19 11.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ами Да,Урси...!

    36 4 Отговор
    Нали точно това искахте-
    ,,До последният Украинец!"...?!

    20:19 11.10.2026

  • 15 Удри евраста с лопатЕто

    27 5 Отговор
    Я па сега нова песен,кво стана с до последната укра, а кво стана с контранаступа, а мир чрез сила, а коалицията на желаещите, а с новия контранаступ вивалди и сега мрачна фаза било все едно досега е било няква весела фаза, па за отбрана и някви договори били мислили, почва се с обръщането на палачинката, нормално за евраските "лидери" друго и не съм очаквал.

    20:20 11.10.2026

  • 16 Бялото знаме и в Сибир!

    36 4 Отговор
    Войната навлезе в мрачна фаза за фашистите от ЕС!

    Коментиран от #50

    20:20 11.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    20 4 Отговор
    ТРЯБВА ДА ПУСНЕМ КЕЙТ БЛАНШЕТ
    И ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО
    .....
    ДА УДАРЯТ ЕДНА ПЕСЕН В МРАКА НА АТЛАНТИКА :)

    20:20 11.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 стоян георгиев

    34 4 Отговор
    Урсула открдна много милиярди заедно със съдружника си Зеленски

    20:22 11.10.2026

  • 23 С тия звезди...

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "ТИР":

    ...е направо,като ударена,с мокър парцал по главата...!

    20:23 11.10.2026

  • 24 Осрайна

    29 6 Отговор
    приключи-404. Борката Джонсън сега да плаща масрафа.

    20:23 11.10.2026

  • 25 Ъъъъ

    6 22 Отговор

    До коментар #2 от "нннн":

    Мрачна за теб. Националната сигурност на Европа минава през Украйна. Но за копеизажите е ясно, за вас са важни руските интереси, не българските.

    20:24 11.10.2026

  • 26 Съвет

    17 3 Отговор
    Госпожата да се замисли върху думите на Г-н Президента на САЩ и да не се фантазира че може да въвлича държавите от източна Европа във войната ! Ако наистина ЕС е създаден с цел да подпомага държавите в него икономически нека най-после се случи !

    20:24 11.10.2026

  • 27 Констатация

    20 3 Отговор
    Верно е!!!! Бензиня и Дизелъ поскъпнахъ, а Бай Дончу съ уреди, сключи далаверка с дедушка Пфу..., ся, Бай Дончу шъ купува руски Дизел и шъ го продава на Европата на Демократична Цена -)))), а баба Урсула и стрина Кая останаха с пръсче у .... !!!! Кой съ сетил, сетил!!!! -)))))

    20:24 11.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ха ха

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "нннн":

    За Яндекс

    Следва Вконтакте

    20:26 11.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Сега

    13 3 Отговор

    До коментар #20 от "Стоянчо Пуканката":

    и трите умници им остава един избор да си забият по 3-и бустера от тези на урсулата. Да видят хубаво ли е.

    20:26 11.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Красива жена

    4 15 Отговор
    Вижте руската Мара Алкохолиевна, как изглежда.

    Коментиран от #63

    20:28 11.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 бай Иван

    14 4 Отговор
    Айде фъргайте кърпата !

    Коментиран от #57

    20:29 11.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Пич

    14 3 Отговор
    Мрачната фаза е колкото за Зелю, толкова и за Урсула и Урсулианците!!!
    За нас се надявам да бъде светлина!!!

    20:33 11.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 С урсулски камъни по урсулската глава

    12 1 Отговор
    Всичко което урсуланите искаха да причинят на братска Русия се стовари върху ес! Стратегическо поражение на ес и мир в Украина чрез сила!

    20:34 11.10.2026

  • 43 ........–

    10 1 Отговор
    Сега разбирам защо са горили вещ-и.-ци в средновековието.

    20:36 11.10.2026

  • 44 Лена

    9 2 Отговор
    Немога да разбера, как белият байрак на фашистите в Украйна е мрачна фаза!?
    Бяло, толкова бяло, може да е само бялото по наса на Зельо!

    20:36 11.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ?????

    6 1 Отговор
    Уф.
    Боян Рашев днес го написа много грамотно.
    Щатите са голям износител на дизел.
    Руския дизел ще отиде в Европа с американска надценка.
    В България благодарение на комунистите построили Нефтохима и останал работещ, а не погубен от Костов и сие като Химко, Балкан, Кремиковци и т.н. няма да има проблем, но в Европа не се знае.

    Коментиран от #59

    20:38 11.10.2026

  • 47 подкрепа за прекратяване на огъня

    5 1 Отговор
    С нова "помощ" от оръжия ....

    20:39 11.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Тъпачка.":

    Да си направят Сънсет булевард, викаш...

    20:40 11.10.2026

  • 50 В Сибир?

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Бялото знаме и в Сибир!":

    Такава милост? Не им се полага. Пътят на дедите им от Нюрнберг ги очаква. Всички, начело с нея.

    20:41 11.10.2026

  • 51 Няма как

    6 1 Отговор
    Да изразяващ солидарност с украинския народ и подкрепа за Зеленски едновременно. Нон сенс е

    20:41 11.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Баце

    6 1 Отговор
    Оставка и Съд за тази. Рано или късно ще си получи заслуженото, за всичко!

    20:42 11.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Абе кой е тоя Рашев ?

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "?????":

    И за кой чеп реве?

    20:45 11.10.2026

  • 60 Ама

    5 1 Отговор
    ЕС нали беше икономически съюз?! Фонлайнар какво я бърка войната?!

    20:46 11.10.2026

  • 61 Хахахаха

    2 2 Отговор
    Копеизажи, 95 процента от американците не подкрепят покупката на руския дизел, даже и това да свали цената. Това е последната статистика.

    20:46 11.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ЦСКА Москва

    3 2 Отговор
    Украинците да благодарят за мрака,студа и мизерията на Джонсън,Макрон,Байдън,Фон Пфайзер ,Зеления и тн.

    Коментиран от #71

    20:49 11.10.2026

  • 65 Фон Мюнхаузен

    3 1 Отговор
    На тези снимки със звездичките дето ги пускате, евролидерите изглеждат като анимационни герои, ударени с нещо тежко по главата.

    20:50 11.10.2026

  • 66 тука има - тука нема

    2 2 Отговор
    Така ще продължава дотогава, докато Путин започне сам да настоява или се моли за примирие. Иначе край на тази война няма да настъпи, дори и да се стигне до някаква степен на временно примирие.

    20:50 11.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ЕС завинаги силни

    1 2 Отговор
    Заставам зад ЕС в борбата срещу мрачните империи на двамата циркаджии, които водят войни срещу държавите и се опитват да разпалят световна!

    20:52 11.10.2026

  • 70 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Стоянчо Пуканката":

    Ти знаеш ли къде се дяна ха 1,6 милиона руски солдата?М?

    20:53 11.10.2026

  • 71 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "ЦСКА Москва":

    А ватенките в чували на кой да са благодарни?

    20:54 11.10.2026

  • 72 Не Русия

    0 1 Отговор
    А големи глобални компании като Cargill и Viterra се изтеглиха или ограничиха дейността си по износ на зърно от Русия, което повиши рисковете и разходите по веригите за доставки ! Русия няма никакво отношение относно това. Причината е точно в тъпотията на тея в ЕК

    20:55 11.10.2026

  • 73 Арестович

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "И така":

    Ако руснаците не ни считаха за свои, тогава не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех

    20:55 11.10.2026

  • 74 Зомбайо

    2 1 Отговор
    А ако бяхте спазили минските споразумения вона нямаше да има. Украйна щеше да е цяла, милиони украинци щяха да са все още живи. Но вие искахте тази война, въоръжихте един фашистки режим и ги насъскахте срещу етническите руснаци в източните райони. Осем години убивахте жени, старци и деца безнаказано.

    20:55 11.10.2026

  • 75 Без нафта и без зърно

    0 1 Отговор
    За ЕС ! Да се оправят както могат. Ние трябва също износа да забраним

    20:56 11.10.2026

  • 76 хаха

    0 0 Отговор
    "нова помощ за украинската отбрана"

    Браво! Важното е гнусните ориенталски байганьовци да се омятат с кафяво от завист и яд!

    20:58 11.10.2026

  • 77 хаха

    1 0 Отговор
    "нова помощ за украинската отбрана"

    Браво! Важното е гнусните ориенталски байганьовци да се омятат с кафяво от завист и яд!

    20:59 11.10.2026

  • 78 хаха

    1 0 Отговор
    "нова помощ за украинската отбрана"

    Браво! Важното е гнусните ориенталски байганьовци да се омятат с кафяво от завист и яд!

    20:59 11.10.2026

  • 79 хаха

    0 0 Отговор
    "нова помощ за украинската отбрана"

    Браво! Важното е гнусните ориенталски байганьовци да се омятат с кафяво от завист и яд!

    20:59 11.10.2026

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