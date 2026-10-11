Фон дер Лайен: Войната в Украйна навлезе в още по-мрачна фаза

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че войната в Украйна е навлязла в „нова, още по-мрачна фаза“. Изявлението ѝ дойде след телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, посветен на войната и необходимостта от допълнителна подкрепа за Киев.

Фон дер Лайен обяви пълната си подкрепа за призива на Зеленски за прекратяване на огъня. По думите ѝ това би помогнало да бъдат защитени световните доставки на храни, както и енергийната инфраструктура в Украйна и Русия.

„Войната навлезе в нова, още по-мрачна фаза. Русия протака действията си на бойното поле и нанася удари по цивилни далеч от фронтовата линия“, заяви председателката на Европейската комисия.

Тя е изразила солидарност с украинския народ и подкрепа за Зеленски, когото определи като лидер на борбата за свободата на страната си.

Нова финансова и военна помощ

Украйна ще бъде в центъра на предстоящото заседание на Европейския съвет. Европейските лидери ще обсъдят финансовите нужди на страната за следващата година и начините за привличане на нова международна подкрепа.

Фон дер Лайен съобщи, че през седмицата ЕС ще предостави допълнително финансиране за безпилотни летателни апарати и ракети. Средствата са предназначени за укрепване на украинската отбрана и за защита на въздушното пространство.

„Ще обсъдим нейните нужди от финансиране за следващата година и начините за мобилизиране на нова международна подкрепа“, посочи тя.

Председателката на Европейската комисия добави, че ЕС планира да открие още два преговорни клъстера с Украйна. Тя определи предстоящите решения като „действително знаменателен момент“.

Подкрепа от Германия и Великобритания

На 18 септември Европейският съюз е превел на Украйна транш от 3,3 млрд. евро по механизма Ukraine Support Loan, чийто общ размер е 90 млрд. евро.

В рамките на отбранителната част на заема Украйна ще закупи от Германия управляеми ракети за системите за противовъздушна отбрана IRIS-T.

Великобритания също е обявила пакет за противовъздушна отбрана на стойност 100 млн. паунда, или 135 млн. долара. Помощта е част от инициативата PURL и включва ракети за системите Patriot, предназначени за украинската противовъздушна отбрана.

Източници: eurointegration.com.ua