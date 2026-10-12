Германия: Новите санкции на ЕС ще затруднят Путин да продължи войната в Украйна

Новите санкции на Европейския съюз ще затруднят руския президент Владимир Путин да продължи войната срещу Украйна. Това заяви германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от Ройтерс и ДПА, предава БТА.

„Затрудняваме Путин в това да продължи военната си агресия в нарушение на международното право, както и циничния му опит да изтощи цивилното население на Украйна чрез смъртоносни бомбардировки“, заяви Вадефул.

По думите му ЕС включва в санкционния си списък повече физически лица и компании от всякога - общо над 1600. „Почти всички те играят пряка или косвена роля във военните действия на Русия“, добави германският министър.

Миналата седмица представители на ЕС обсъдиха и одобриха включването на общо 1646 физически лица и компании в санкционния списък срещу Русия. Според дипломати повечето от тях имат връзки с руския военно-промишлен комплекс.

Предвиждат се и допълнителни санкции срещу 77 физически и юридически лица, които наскоро са участвали в организирането на избори за руската Държавна дума в окупираните украински територии. Европейският съюз смята тези избори за незаконни.

Междувременно литовският външен министър Кестутис Будрис заяви, че ЕС трябва да обяви руското Главно разузнавателно управление (ГРУ) за терористична организация.