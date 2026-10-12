Германия: Новите санкции на ЕС ще затруднят Путин да продължи войната в Украйна

Новите санкции на Европейския съюз ще затруднят руския президент Владимир Путин да продължи войната срещу Украйна. Това заяви германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от Ройтерс и ДПА, предава БТА.
„Затрудняваме Путин в това да продължи военната си агресия в нарушение на международното право, както и циничния му опит да изтощи цивилното население на Украйна чрез смъртоносни бомбардировки“, заяви Вадефул.
По думите му ЕС включва в санкционния си списък повече физически лица и компании от всякога - общо над 1600. „Почти всички те играят пряка или косвена роля във военните действия на Русия“, добави германският министър.
Миналата седмица представители на ЕС обсъдиха и одобриха включването на общо 1646 физически лица и компании в санкционния списък срещу Русия. Според дипломати повечето от тях имат връзки с руския военно-промишлен комплекс.
Предвиждат се и допълнителни санкции срещу 77 физически и юридически лица, които наскоро са участвали в организирането на избори за руската Държавна дума в окупираните украински територии. Европейският съюз смята тези избори за незаконни.
Междувременно литовският външен министър Кестутис Будрис заяви, че ЕС трябва да обяви руското Главно разузнавателно управление (ГРУ) за терористична организация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
Коментиран от #18
12:37 12.10.2026
2 Овчар
Коментиран от #11
12:37 12.10.2026
3 Раковски
Истинската причина за Майдан (Ноември 2013 г.): Протестите не започнаха заради „американски заговори“, а защото тогавашният президент Виктор Янукович, след огромен натиск от Кремъл, буквално в последната секунда отказа да подпише отдавна договореното Споразумение за асоцииране на Украйна с Европейския съюз. Това изкара милиони украинци на площадите в цялата страна, които видяха как бъдещето им на европейска държава бива откраднато, за да бъде заменено с корупционна зависимост от Москва.
Позорното бягство (Февруари 2014 г.): След като заповяда кърваво потушаване на протестите, при което „Беркут“ изби над 100 мирни граждани (Небесната сотня), Янукович разбра, че е загубил легитимност. Вместо да остане и да се защити, той избяга позорно в Русия. При това не с празни ръце, а с камиони, натоварени с милиарди, откраднати от украинския народ. След бягството му, самият украински парламент (Върховната Рада) – включително депутатите от неговата собствена партия – гласува единодушно за свалянето му от власт по конституционен път. Няма преврат, има държавен глава, който изостави поста си и избяга при чужд агресор.
Първият удар – Крим (Март 2014 г.): Използвайки момента на политически преход в Киев, Русия веднага изпрати вое
Коментиран от #4, #22, #24, #36
12:38 12.10.2026
4 Раковски
До коментар #3 от "Раковски":Първият удар – Крим (Март 2014 г.): Използвайки момента на политически преход в Киев, Русия веднага изпрати военни части без отличителни знаци („зелените човечета“), окупира полуостров Крим и проведе незаконен „референдум“ под дулата на автомати. Самият Путин по-късно призна във филм по руската телевизия, че операцията по анексирането е била планирана и заповядана лично от него още преди „референдума“.
Запалването на Донбас (Пролетта на 2014 г.): Митът за „спонтанното гражданско въстание“ в Донбас беше разбит лично от умишлените признания на руски агенти. Офицерът от руското ГРУ (Главно разузнавателно управление) Игор Гиркин-Стрелков официално заяви в интервюта: „Аз бях този, който натисна спусъка на войната в Донбас. Ако нашата група не беше пресякла границата, всичко щеше да приключи като в Харков или Одеса – с няколко изгорени сгради и дотам“. Русия изпрати свои агенти, оръжия и редовна армия, за да създаде изкуствени сепаратистки републики.
Признанията на Пригожин: Години по-късно, преди похода си към Москва, покойният шеф на ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин публично потвърди това, което целият свят знаеше: Донбас не е бил обстрелван безразборно от Украйна за 8 години по начина, по който твърдеше Кремъл, а войната през 2022 г. беше започната не заради „заплаха от НАТО“, а заради болните амбиции на върхушката в Москва и желанието на олигарсите да ограбват украинските ресурси.
Пълномащабната агресия: Всичко това кулминира в бруталната, непредизвика
Коментиран от #7, #16
12:39 12.10.2026
5 Тов. ЧЛЕНИН
12:39 12.10.2026
6 горски
Коментиран от #19
12:39 12.10.2026
7 Раковски
До коментар #4 от "Раковски":Пълномащабната агресия: Всичко това кулминира в бруталната, непредизвикана инвазия. Това е истинският ужас на руския империализъм – опитът на една диктатура със сила да заличи суверенна съседна държава, само защото тя поиска да избере свободата и Европа пред корупцията и подчинението.
Когато разберете тази хронология, ще осъзнаете, че всяка приказка за „преврати“ и „американски милиарди“ е просто параван. Истината е, че Украйна се бие за правото си да съществува, а Русия е агресорът, който запали този пожар.
Коментиран от #15
12:39 12.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Санкции до дупка
12:40 12.10.2026
10 стоян георгиев
12:40 12.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Бяла Мечка
12:41 12.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Петров
12:43 12.10.2026
18 Европеец
До коментар #1 от "пешо":12 години санкции и кво.....та си прав, Путин си го мести....
12:43 12.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 АБВ
12:44 12.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Петров
До коментар #3 от "Раковски":И какво от това, като милиони украинци напуснаха Украйна,а други милиони погинаха на фронта! Накрая от Украйна няма да остане нищо! Нито хора, нито територия! Една пустош защото беше заблудена от русофобският запад! Сега вече е късно! С Украйна е свършено!
Коментиран от #26
12:51 12.10.2026
23 000
12:52 12.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Дедо
12:53 12.10.2026
26 000
До коментар #22 от "Петров":западна украйна ще бъде северен израел.
12:53 12.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Да се знае
12:57 12.10.2026
29 Да се знае
12:58 12.10.2026
30 Немците ги интересува
13:02 12.10.2026
31 Маринов
13:03 12.10.2026
32 На Германия така и е наредено
13:04 12.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Велзевул
13:08 12.10.2026
36 Отреазвяващ
До коментар #3 от "Раковски":Без да знаеш,не си видял ни чул разделителните протоколи между Русия и Украйна -не се изхвърляй.Да не излезне нещо изпод кревата.Да не мислиш,че Путин ей така е решил и започнал СВО.Има си някакви договорки,които не са спазени.Трай и не се обаждай неподготвен.
13:09 12.10.2026
37 Хихи
13:18 12.10.2026