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Германия: Новите санкции на ЕС ще затруднят Путин да продължи войната в Украйна

Германия: Новите санкции на ЕС ще затруднят Путин да продължи войната в Украйна

12 Октомври, 2026 12:36 776 37

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  • владимир путин-
  • украйна-
  • война-
  • санкции

Европейският съюз разширява санкционния списък до над 1600 лица и компании, а Литва настоява руското военно разузнаване да бъде обявено за терористична организация

Германия: Новите санкции на ЕС ще затруднят Путин да продължи войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Новите санкции на Европейския съюз ще затруднят руския президент Владимир Путин да продължи войната срещу Украйна. Това заяви германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от Ройтерс и ДПА, предава БТА.

„Затрудняваме Путин в това да продължи военната си агресия в нарушение на международното право, както и циничния му опит да изтощи цивилното население на Украйна чрез смъртоносни бомбардировки“, заяви Вадефул.

По думите му ЕС включва в санкционния си списък повече физически лица и компании от всякога - общо над 1600. „Почти всички те играят пряка или косвена роля във военните действия на Русия“, добави германският министър.

Миналата седмица представители на ЕС обсъдиха и одобриха включването на общо 1646 физически лица и компании в санкционния списък срещу Русия. Според дипломати повечето от тях имат връзки с руския военно-промишлен комплекс.

Предвиждат се и допълнителни санкции срещу 77 физически и юридически лица, които наскоро са участвали в организирането на избори за руската Държавна дума в окупираните украински територии. Европейският съюз смята тези избори за незаконни.

Междувременно литовският външен министър Кестутис Будрис заяви, че ЕС трябва да обяви руското Главно разузнавателно управление (ГРУ) за терористична организация.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    38 2 Отговор
    путин го мести

    Коментиран от #18

    12:37 12.10.2026

  • 2 Овчар

    43 2 Отговор
    Новите санкции ще изкарат още хора на улицата с коктейли Молотов..!

    Коментиран от #11

    12:37 12.10.2026

  • 3 Раковски

    3 43 Отговор
    Време е веднъж завинаги да свалим опорните точки на руската хибридна машина и да погледнем истинската хронология на събитията. Когато фактите говорят, пропагандата е безсилна. Ето как започна всичко и как Русия методично запали тази война:

    Истинската причина за Майдан (Ноември 2013 г.): Протестите не започнаха заради „американски заговори“, а защото тогавашният президент Виктор Янукович, след огромен натиск от Кремъл, буквално в последната секунда отказа да подпише отдавна договореното Споразумение за асоцииране на Украйна с Европейския съюз. Това изкара милиони украинци на площадите в цялата страна, които видяха как бъдещето им на европейска държава бива откраднато, за да бъде заменено с корупционна зависимост от Москва.

    Позорното бягство (Февруари 2014 г.): След като заповяда кърваво потушаване на протестите, при което „Беркут“ изби над 100 мирни граждани (Небесната сотня), Янукович разбра, че е загубил легитимност. Вместо да остане и да се защити, той избяга позорно в Русия. При това не с празни ръце, а с камиони, натоварени с милиарди, откраднати от украинския народ. След бягството му, самият украински парламент (Върховната Рада) – включително депутатите от неговата собствена партия – гласува единодушно за свалянето му от власт по конституционен път. Няма преврат, има държавен глава, който изостави поста си и избяга при чужд агресор.

    Първият удар – Крим (Март 2014 г.): Използвайки момента на политически преход в Киев, Русия веднага изпрати вое

    Коментиран от #4, #22, #24, #36

    12:38 12.10.2026

  • 4 Раковски

    3 37 Отговор

    До коментар #3 от "Раковски":

    Първият удар – Крим (Март 2014 г.): Използвайки момента на политически преход в Киев, Русия веднага изпрати военни части без отличителни знаци („зелените човечета“), окупира полуостров Крим и проведе незаконен „референдум“ под дулата на автомати. Самият Путин по-късно призна във филм по руската телевизия, че операцията по анексирането е била планирана и заповядана лично от него още преди „референдума“.

    Запалването на Донбас (Пролетта на 2014 г.): Митът за „спонтанното гражданско въстание“ в Донбас беше разбит лично от умишлените признания на руски агенти. Офицерът от руското ГРУ (Главно разузнавателно управление) Игор Гиркин-Стрелков официално заяви в интервюта: „Аз бях този, който натисна спусъка на войната в Донбас. Ако нашата група не беше пресякла границата, всичко щеше да приключи като в Харков или Одеса – с няколко изгорени сгради и дотам“. Русия изпрати свои агенти, оръжия и редовна армия, за да създаде изкуствени сепаратистки републики.

    Признанията на Пригожин: Години по-късно, преди похода си към Москва, покойният шеф на ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин публично потвърди това, което целият свят знаеше: Донбас не е бил обстрелван безразборно от Украйна за 8 години по начина, по който твърдеше Кремъл, а войната през 2022 г. беше започната не заради „заплаха от НАТО“, а заради болните амбиции на върхушката в Москва и желанието на олигарсите да ограбват украинските ресурси.

    Пълномащабната агресия: Всичко това кулминира в бруталната, непредизвика

    Коментиран от #7, #16

    12:39 12.10.2026

  • 5 Тов. ЧЛЕНИН

    0 8 Отговор
    Ааааа Ета невазможна ...

    12:39 12.10.2026

  • 6 горски

    33 2 Отговор
    Има бавни и бързи начини за самоубийство.Защо европейския "елит" избира бавния начин е медицински въпрос.

    Коментиран от #19

    12:39 12.10.2026

  • 7 Раковски

    2 35 Отговор

    До коментар #4 от "Раковски":

    Пълномащабната агресия: Всичко това кулминира в бруталната, непредизвикана инвазия. Това е истинският ужас на руския империализъм – опитът на една диктатура със сила да заличи суверенна съседна държава, само защото тя поиска да избере свободата и Европа пред корупцията и подчинението.

    Когато разберете тази хронология, ще осъзнаете, че всяка приказка за „преврати“ и „американски милиарди“ е просто параван. Истината е, че Украйна се бие за правото си да съществува, а Русия е агресорът, който запали този пожар.

    Коментиран от #15

    12:39 12.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Санкции до дупка

    3 29 Отговор
    За руските Терористи трябва твърд отпор!

    12:40 12.10.2026

  • 10 стоян георгиев

    29 1 Отговор
    Хахаха 😅😂 само глупак повтаря едно и също действие, очаквайки различен резултат

    12:40 12.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бяла Мечка

    16 1 Отговор
    Спрете им Земята на тез уууббитаци и ги свалете от нея .

    12:41 12.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Петров

    24 2 Отговор
    За мен ЕС е терористична организация оглавена от неофашисти!

    12:43 12.10.2026

  • 18 Европеец

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    12 години санкции и кво.....та си прав, Путин си го мести....

    12:43 12.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 АБВ

    23 2 Отговор
    Новите санкции /22 пакет/ ще затруднят Русия толкова, колкото всички 21 пакета със санкции досега. Луд умора няма ! Само се поти ! Ама пропагандата трябва да върви ! Нищо, че няма никаква полза от нея !

    12:44 12.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Петров

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Раковски":

    И какво от това, като милиони украинци напуснаха Украйна,а други милиони погинаха на фронта! Накрая от Украйна няма да остане нищо! Нито хора, нито територия! Една пустош защото беше заблудена от русофобският запад! Сега вече е късно! С Украйна е свършено!

    Коментиран от #26

    12:51 12.10.2026

  • 23 000

    12 2 Отговор
    за първите 9 месеца на годината ес е увеличил доставките на руски втечнен газ с 9,5 на сто в сравнение с цялата 2025 година. франция води класирането. правят ви на кръгли глупаци.

    12:52 12.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дедо

    2 4 Отговор
    Русия се намира географски в покрайнините на Украйна!

    12:53 12.10.2026

  • 26 000

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Петров":

    западна украйна ще бъде северен израел.

    12:53 12.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Да се знае

    6 2 Отговор
    ЕС е неофашистка терористична организация!

    12:57 12.10.2026

  • 29 Да се знае

    2 1 Отговор
    ЕС е неофашистка организация!

    12:58 12.10.2026

  • 30 Немците ги интересува

    2 0 Отговор
    Как тия ще направят икономиката отново да тръгне,да няма затваряне на заводи и да паднат цените....дали са го избрали тоя за да пречи на Путин или да служи на немците

    13:02 12.10.2026

  • 31 Маринов

    2 0 Отговор
    Аз не разбирам за какво санкции става дума. Да не могат да посещават страните в ЕС, да нямат фирми в ЕС, да не търгуват с партньори от ЕС, да не получават средства от банки в ЕС... Друго? Всичко това нищо не значи и е за пред нас. Търговията ще продължи чрез други хора, няма да ходят в чужбина, ще търгуват през неевропейски банки...

    13:03 12.10.2026

  • 32 На Германия така и е наредено

    2 0 Отговор
    Германия се управлява геополитически чрез канцлер на дистанционно управление. Всъщност винаги в било так през последните 100-150г. Просто театралната роля сега е друга...

    13:04 12.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Велзевул

    0 0 Отговор
    не е добре с главата. Веднага го разбираш като слушаш какви ги говори.

    13:08 12.10.2026

  • 36 Отреазвяващ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Раковски":

    Без да знаеш,не си видял ни чул разделителните протоколи между Русия и Украйна -не се изхвърляй.Да не излезне нещо изпод кревата.Да не мислиш,че Путин ей така е решил и започнал СВО.Има си някакви договорки,които не са спазени.Трай и не се обаждай неподготвен.

    13:09 12.10.2026

  • 37 Хихи

    1 0 Отговор
    21 санкции не спряха РФ, следващите дали ще я спрат да довърши зеленият шмъркач ...

    13:18 12.10.2026

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