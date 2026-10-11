Зеленски: Спираме ударите по НПЗ при взаимно примирие

Украйна е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработващи заводи, ако Русия спре атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Това заяви президентът Володимир Зеленски, който подчерта, че всяка стъпка към деескалация трябва да бъде взаимна и подкрепена с реални гаранции.

„Още днес е реално да бъдат прекратени ударите по енергетиката, но Путин не иска това. Украйна ще е готова да спре ударите по руските нефтопреработващи заводи, ако Русия прекрати ударите по нашата енергийна инфраструктура. Всяка стъпка към деескалация трябва да бъде взаимна и да бъде придружена от реални гаранции“, написа Зеленски.

По думите му именно Москва не приема прекратяване на ударите по енергетиката. Украинският президент определи Русия като единствената причина за войната в Европа.

Киев търси нови отбранителни пакети

Зеленски заяви, че Украйна продължава ежедневната координация със своите партньори. Сред основните приоритети той посочи нови доставки за противовъздушната отбрана и боеприпаси за бойната авиация.

„Всичко е за защита на живота на нашите хора и на интересите на Украйна“, написа президентът. Той добави, че ще продължи разговорите с европейски лидери.

Изявлението последва критика от Тръмп

Позицията на Зеленски беше представена след поредна публична критика от президента на САЩ Доналд Тръмп. Той обвини украинския президент, че не иска да сложи край на войната и пренебрегва указанията да не бъдат атакувани руски нефтопреработващи заводи.

Тръмп заяви, че Украйна трябва да избере нов лидер, способен да сключи споразумение. „Предлагам да изберат нов лидер, способен да постигне споразумение, защото той можеше да сключи много споразумения, но по някаква причина никога не го прави“, каза президентът на САЩ.

На 9 октомври Тръмп обяви, че е постигнал договореност с руския президент Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво за американския и световния пазар. Според Axios решението е било взето, след като Зеленски е пренебрегнал многократни американски призиви да прекрати ударите по руските нефтопреработващи заводи.

Зеленски заяви, че САЩ са използвали срещата с украински преговарящи в Маями като прикритие за договореностите с Русия за дизеловото гориво. Според него прекратяването на ударите по енергетиката може да бъде постигнато само при едновременно действие от двете страни.