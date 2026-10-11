Зеленски: Спираме ударите по НПЗ при взаимно примирие

Украйна е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработващи заводи, ако Русия спре атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Това заяви президентът Володимир Зеленски, който подчерта, че всяка стъпка към деескалация трябва да бъде взаимна и подкрепена с реални гаранции.
„Още днес е реално да бъдат прекратени ударите по енергетиката, но Путин не иска това. Украйна ще е готова да спре ударите по руските нефтопреработващи заводи, ако Русия прекрати ударите по нашата енергийна инфраструктура. Всяка стъпка към деескалация трябва да бъде взаимна и да бъде придружена от реални гаранции“, написа Зеленски.
По думите му именно Москва не приема прекратяване на ударите по енергетиката. Украинският президент определи Русия като единствената причина за войната в Европа.
Киев търси нови отбранителни пакети
Зеленски заяви, че Украйна продължава ежедневната координация със своите партньори. Сред основните приоритети той посочи нови доставки за противовъздушната отбрана и боеприпаси за бойната авиация.
„Всичко е за защита на живота на нашите хора и на интересите на Украйна“, написа президентът. Той добави, че ще продължи разговорите с европейски лидери.
Изявлението последва критика от Тръмп
Позицията на Зеленски беше представена след поредна публична критика от президента на САЩ Доналд Тръмп. Той обвини украинския президент, че не иска да сложи край на войната и пренебрегва указанията да не бъдат атакувани руски нефтопреработващи заводи.
Тръмп заяви, че Украйна трябва да избере нов лидер, способен да сключи споразумение. „Предлагам да изберат нов лидер, способен да постигне споразумение, защото той можеше да сключи много споразумения, но по някаква причина никога не го прави“, каза президентът на САЩ.
На 9 октомври Тръмп обяви, че е постигнал договореност с руския президент Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво за американския и световния пазар. Според Axios решението е било взето, след като Зеленски е пренебрегнал многократни американски призиви да прекрати ударите по руските нефтопреработващи заводи.
Зеленски заяви, че САЩ са използвали срещата с украински преговарящи в Маями като прикритие за договореностите с Русия за дизеловото гориво. Според него прекратяването на ударите по енергетиката може да бъде постигнато само при едновременно действие от двете страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп
13:44 11.10.2026
2 Удари
Коментиран от #6, #9, #11
13:45 11.10.2026
3 Съдията
13:47 11.10.2026
4 Г-н Президента на САЩ Тръмп
13:48 11.10.2026
5 Свърши се
13:49 11.10.2026
6 Аха, затова именно Русия
До коментар #2 от "Удари":ще изнася 500 милиона тона дизел за САЩ...
Коментиран от #12, #50
13:49 11.10.2026
7 И нужно ли бе
13:52 11.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ХА ХА ХА
До коментар #2 от "Удари":дим брато,
само дим за холивудките на зеления наркоман;
- нищо сериозно не е ударило НПЗ.
13:54 11.10.2026
10 И Киев е Руски
Коментиран от #24
13:54 11.10.2026
11 Не мислиш ли
До коментар #2 от "Удари":че на фона на новините изглеждаш супер глупаво и показващ отчаянието на украинският фашизъм? Поне да те намерят нова глупост
13:54 11.10.2026
12 Вълк
До коментар #6 от "Аха, затова именно Русия":Ще изнася ако Зеленски разреши
Коментиран от #14, #22, #32
13:54 11.10.2026
13 "примирие" ли?
13:55 11.10.2026
14 Добре
До коментар #12 от "Вълк":Толкова ли е отчаян фашизма в Украйна, че опря до деца да трролеят
13:56 11.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Зелю не е в час !
13:56 11.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 1234
13:57 11.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Зелю не е в час !
13:58 11.10.2026
21 Оранжев цирк
13:58 11.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Пак увърта
14:00 11.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Нямаш козове,
14:01 11.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ба бааааа
До коментар #8 от "стоян георгиев":Ке ти изгори вълната ако имаш патенце
14:02 11.10.2026
31 Привет
14:03 11.10.2026
32 Верно ли...
До коментар #12 от "Вълк":....тоя зеУен нещ.ас.тник вие за мир щото Окрайнината в енергиен и продуктов аспект е приключила...трябват поне 10 години възстановка.
Айде честито на печелившите.
14:03 11.10.2026
33 Соваж бейби
Коментиран от #41
14:05 11.10.2026
34 Теслатъ
14:05 11.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Бай онзи
14:07 11.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Кво умува? Фактите са че
Коментиран от #43
14:11 11.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Госあ
До коментар #33 от "Соваж бейби":И западна Европа е бита карта. на хората им писна да лицемерничат и претенциозничат на нищо отгоре. абсолютно нищо. Е такива като България могат да мачкат само. правили качествени стоки - долче и габана ха ха ха ха и на американците вече дотегнаха много
14:12 11.10.2026
42 Без име
Коментиран от #47
14:13 11.10.2026
43 Какво каза макарон?
До коментар #39 от "Кво умува? Фактите са че":Ще арестува ли "кораби от руския сенчест флот"?
14:13 11.10.2026
44 Ами
Вече никой не вярва на лъжливото хазарче.
Коментиран от #48
14:14 11.10.2026
45 Концлагера Украйна
14:15 11.10.2026
46 защо
14:17 11.10.2026
47 Едва ли
До коментар #42 от "Без име":Ще завърши като Николае Чаушеску до стената на войнишката тоалетна.
14:17 11.10.2026
48 Ами
До коментар #44 от "Ами":Кобзон друго казва.
Коментиран от #51
14:19 11.10.2026
49 Самуел Дереншчук
14:20 11.10.2026
50 Мадяр
До коментар #6 от "Аха, затова именно Русия":Ко речи?
14:21 11.10.2026
51 Ами
До коментар #48 от "Ами":намали пропагандата за глупаци. Забавна е, но не понася на всеки. И за нас по добре. Един папагал по малко!
14:21 11.10.2026