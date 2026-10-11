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Зеленски: Спираме ударите по НПЗ при взаимно примирие
  Тема: Украйна

Зеленски: Спираме ударите по НПЗ при взаимно примирие

11 Октомври, 2026 13:43 1 482 51

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • русия-
  • енергетика

Киев е готов на деескалация, ако Русия прекрати атаките срещу украинската енергетика

Зеленски: Спираме ударите по НПЗ при взаимно примирие - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Украйна е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработващи заводи, ако Русия спре атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Това заяви президентът Володимир Зеленски, който подчерта, че всяка стъпка към деескалация трябва да бъде взаимна и подкрепена с реални гаранции.

„Още днес е реално да бъдат прекратени ударите по енергетиката, но Путин не иска това. Украйна ще е готова да спре ударите по руските нефтопреработващи заводи, ако Русия прекрати ударите по нашата енергийна инфраструктура. Всяка стъпка към деескалация трябва да бъде взаимна и да бъде придружена от реални гаранции“, написа Зеленски.

По думите му именно Москва не приема прекратяване на ударите по енергетиката. Украинският президент определи Русия като единствената причина за войната в Европа.

Киев търси нови отбранителни пакети

Зеленски заяви, че Украйна продължава ежедневната координация със своите партньори. Сред основните приоритети той посочи нови доставки за противовъздушната отбрана и боеприпаси за бойната авиация.

„Всичко е за защита на живота на нашите хора и на интересите на Украйна“, написа президентът. Той добави, че ще продължи разговорите с европейски лидери.

Изявлението последва критика от Тръмп

Позицията на Зеленски беше представена след поредна публична критика от президента на САЩ Доналд Тръмп. Той обвини украинския президент, че не иска да сложи край на войната и пренебрегва указанията да не бъдат атакувани руски нефтопреработващи заводи.

Тръмп заяви, че Украйна трябва да избере нов лидер, способен да сключи споразумение. „Предлагам да изберат нов лидер, способен да постигне споразумение, защото той можеше да сключи много споразумения, но по някаква причина никога не го прави“, каза президентът на САЩ.

На 9 октомври Тръмп обяви, че е постигнал договореност с руския президент Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво за американския и световния пазар. Според Axios решението е било взето, след като Зеленски е пренебрегнал многократни американски призиви да прекрати ударите по руските нефтопреработващи заводи.

Зеленски заяви, че САЩ са използвали срещата с украински преговарящи в Маями като прикритие за договореностите с Русия за дизеловото гориво. Според него прекратяването на ударите по енергетиката може да бъде постигнато само при едновременно действие от двете страни.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    53 4 Отговор
    Изчезвай!

    13:44 11.10.2026

  • 2 Удари

    9 39 Отговор
    Спира ударите защото не остана НПЗ неударено по пет-шест пъти.

    Коментиран от #6, #9, #11

    13:45 11.10.2026

  • 3 Съдията

    55 7 Отговор
    Вие ли, вие зеленият клоун. И още повече ще вие, вече не усеща, а знае, че краят му наближава. Обаче вече само малобританците му обръщат внимание, дори двете "куци патици" от ЕС не лаят толкова. Мъка, мъка либерастка.😂

    13:47 11.10.2026

  • 4 Г-н Президента на САЩ Тръмп

    48 6 Отговор
    Украина има нужда от нов президент ! Обясних му на смъркача още преди година , че р бита карта ама не слуша ….

    13:48 11.10.2026

  • 5 Свърши се

    35 4 Отговор
    Ей зелен зелен...Скоро няма да можеш да умуваш

    13:49 11.10.2026

  • 6 Аха, затова именно Русия

    36 5 Отговор

    До коментар #2 от "Удари":

    ще изнася 500 милиона тона дизел за САЩ...

    Коментиран от #12, #50

    13:49 11.10.2026

  • 7 И нужно ли бе

    43 4 Отговор
    да принудиш Русия да ви върне в каменната ера? Колко месеца предупреждаваше? Сега само рев.

    13:52 11.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ХА ХА ХА

    29 4 Отговор

    До коментар #2 от "Удари":

    дим брато,
    само дим за холивудките на зеления наркоман;
    - нищо сериозно не е ударило НПЗ.

    13:54 11.10.2026

  • 10 И Киев е Руски

    39 3 Отговор
    Късно е либе за китка.Вие сте пътници дори да спрете наркотиците

    Коментиран от #24

    13:54 11.10.2026

  • 11 Не мислиш ли

    26 3 Отговор

    До коментар #2 от "Удари":

    че на фона на новините изглеждаш супер глупаво и показващ отчаянието на украинският фашизъм? Поне да те намерят нова глупост

    13:54 11.10.2026

  • 12 Вълк

    4 26 Отговор

    До коментар #6 от "Аха, затова именно Русия":

    Ще изнася ако Зеленски разреши

    Коментиран от #14, #22, #32

    13:54 11.10.2026

  • 13 "примирие" ли?

    35 2 Отговор
    Капитулация пуяк и съд за нацистката ви хунта !

    13:55 11.10.2026

  • 14 Добре

    27 2 Отговор

    До коментар #12 от "Вълк":

    Толкова ли е отчаян фашизма в Украйна, че опря до деца да трролеят

    13:56 11.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Зелю не е в час !

    15 2 Отговор
    След сделката на Тръмп с Путин за дизеловия газ стана известно, че Съединените щати са готови да направят безпрецедентни икономически отстъпки, за да спрат атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна или да наложат морска блокада. Американските преговарящи предложиха на Русия три икономически стимула в замяна на ограничено прекратяване на огъня с Украйна, което може да обхване енергийната инфраструктура или военноморските операции. The New York Times съобщава , позовавайки се на служители, запознати с поверителните преговори. Според източници Вашингтон е предложил да деблокира милиарди руски суверенни активи, замразени на Запад. Миналата година сумата беше до 100 милиарда долара, сега идеята се завърна като предварителен стимул за частично прекратяване на огъня. Говори се и за споразумение за възобновяване на план за продажба на акции в петролния гигант Лукойл като част от многомилиардна сделка с инвеститори от Близкия изток, включително такива, свързани с американските участници в преговорите. Освен това САЩ предлагат да позволят на Беларус да изнася калиеви торове , което би било допълнителен икономически бонус за съюзника на Москва. Преговорите се водят с участието на американски бизнесмени Виткоф и Кушнер, които преди това са повдигали въпроса за възможността за подобни отстъпки . Същевременно Вашингтон подчертава, че това не е награда за мира, а опит за създаване на условия за неговото начало.

    13:56 11.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 1234

    29 2 Отговор
    Зеленски, не си в позицията да поставяш условия. Хващай влака за Москва или провеждай избори за президент. Твоята свърши. Наигра се на наполеон.

    13:57 11.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Зелю не е в час !

    25 2 Отговор
    Тръмп заяви, че Украйна трябва да избере нов лидер, способен да сключи споразумение.

    13:58 11.10.2026

  • 21 Оранжев цирк

    5 17 Отговор
    През ноември оранжевия ще изхвърчи след изборите без значение дали ще има дизел или не от кремълското а зеленото и Украйна са поредните употребени консумативи. Ще се търсят по-кадърни балами за следващите фази на войната.

    13:58 11.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пак увърта

    11 1 Отговор
    Клекна но ще му дръпнат килимчето за изтласкването. Абе спри първи за три дена да кажем да видим

    14:00 11.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Нямаш козове,

    13 2 Отговор
    моето момче, че да диктуваш играта. Държиш много слаби карти, а и всички виждат(даже и аз), че блъфираш.

    14:01 11.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ба бааааа

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Ке ти изгори вълната ако имаш патенце

    14:02 11.10.2026

  • 31 Привет

    17 1 Отговор
    Този комик така ми омръзна

    14:03 11.10.2026

  • 32 Верно ли...

    17 2 Отговор

    До коментар #12 от "Вълк":

    ....тоя зеУен нещ.ас.тник вие за мир щото Окрайнината в енергиен и продуктов аспект е приключила...трябват поне 10 години възстановка.
    Айде честито на печелившите.

    14:03 11.10.2026

  • 33 Соваж бейби

    15 0 Отговор
    Зелко вече е човек, чието мнение не се зачита, няма авторитет и няма право на глас в дадена ситуация и в колектива на ЕС!Които не са съгласни от урсулците да се изнасят в Украйна,и оставят Европа на спокойствие си гледа интересите .

    Коментиран от #41

    14:05 11.10.2026

  • 34 Теслатъ

    12 0 Отговор
    След коментара на Бай Дончу, че бУССР се нуждае от нов президент, нарко зависия Клоун у кУев е готов за отстъпки!? -)))))

    14:05 11.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Бай онзи

    8 1 Отговор
    Иди да се оплачеш на Борис Джонсън!!!

    14:07 11.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Кво умува? Фактите са че

    3 1 Отговор
    След изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за споразумението за износ на 4,8 милиона тона гориво „в кратки срокове“ Зеленски няма думата. Документът позволява операции, свързани с продажбата, доставката, разтоварването и вноса на дизелово гориво с руски произход, които вече не са под санкционен режими на САЩ.

    Коментиран от #43

    14:11 11.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Госあ

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Соваж бейби":

    И западна Европа е бита карта. на хората им писна да лицемерничат и претенциозничат на нищо отгоре. абсолютно нищо. Е такива като България могат да мачкат само. правили качествени стоки - долче и габана ха ха ха ха и на американците вече дотегнаха много

    14:12 11.10.2026

  • 42 Без име

    2 1 Отговор
    Зеля ще завърши като Мадуро.

    Коментиран от #47

    14:13 11.10.2026

  • 43 Какво каза макарон?

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Кво умува? Фактите са че":

    Ще арестува ли "кораби от руския сенчест флот"?

    14:13 11.10.2026

  • 44 Ами

    2 1 Отговор
    Няма значение какво казва Зеленски.
    Вече никой не вярва на лъжливото хазарче.

    Коментиран от #48

    14:14 11.10.2026

  • 45 Концлагера Украйна

    1 1 Отговор
    Зелен ски и елена зелена ще последват съдбата на николае и елена чаушеску. До стената на войнишката тоалетна.

    14:15 11.10.2026

  • 46 защо

    2 0 Отговор
    Москва ще се съгласи! Ама за Коледа. Тогава няма да има нищо за бомбене в Украйна. Само не съм сигурен, дали Зеленски ще види подписването.

    14:17 11.10.2026

  • 47 Едва ли

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Без име":

    Ще завърши като Николае Чаушеску до стената на войнишката тоалетна.

    14:17 11.10.2026

  • 48 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ами":

    Кобзон друго казва.

    Коментиран от #51

    14:19 11.10.2026

  • 49 Самуел Дереншчук

    1 0 Отговор
    Зельо и хунтата ще висят по диреците и дърветата като Мусолини

    14:20 11.10.2026

  • 50 Мадяр

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Аха, затова именно Русия":

    Ко речи?

    14:21 11.10.2026

  • 51 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Ами":

    намали пропагандата за глупаци. Забавна е, но не понася на всеки. И за нас по добре. Един папагал по малко!

    14:21 11.10.2026

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