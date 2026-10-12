Новини
Спорт »
Световен футбол »
Историческо постижение на Франческо Фариоли с Порто

Историческо постижение на Франческо Фариоли с Порто

12 Октомври, 2026 09:00 678 0

  • франческо фариоли-
  • порто-
  • футбол

Италианският наставник вече има победи срещу абсолютно всички съперници, срещу които се е изправял в Лига Португал, откакто застана начело на гранда

Историческо постижение на Франческо Фариоли с Порто - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гостуването на стадион "Маритимо" криеше всички предпоставки за истински капан в непобедимия ход на Порто. "Синьо-белите" обаче си тръгнаха от Фуншал с прагматичен успех с 1:0, осигурявайки си три изключително важни точки в битката за титлата. Освен че затвърди лидерската позиция в първенството, триумфът на остров Мадейра затвори един идеален кръг за Франческо Фариоли: италианският наставник вече има победи срещу абсолютно всички съперници, срещу които се е изправял в Лига Португал, откакто застана начело на гранда.

През миналия сезон, в дебютната си година на скамейката на „драконите“, Фариоли записа почти безупречна кампания на вътрешната сцена, справяйки се с почти цялата конкуренция. В актива на италианеца обаче имаше едно-единствено изключение – Бенфика. В двата сблъсъка срещу големия съперник Порто стигна само до нулево равенство (0:0) на собствен терен и реми 2:2 на „Ещадио да Луж“.

Този малък трън в пътя на специалиста обаче беше окончателно премахнат през настоящия сезон 2026/2027. Още при домакинството на „орлите“ Порто демонстрира категорично превъзходство и надигра опонента си с 3:1, отписвайки съперника от списъка с неизпълнени задачи. Оставаше само да премери сили с новаците от втория ешелон, за да попълни картата на победите срещу всички клубове в елита. С авторитетния класически успех с 3:0 като гост на Академико де Визеу и измъчената победа на „Барейрош“ срещу Маритимо, Фариоли затвърди абсолютната си доминация над съперниците в португалския футболен елит.

Това постижение за стопроцентова ефективност става още по-впечатляващо на фона на вихрения старт, който отборът прави през сезон 2026/2027. Записвайки осми пореден успех в първите осем кръга от шампионата, Франческо Фариоли записа името си в изключително престижен и тесен кръг от велики треньори в историята на Порто.

В над деветдесетгодишната история на националния шампионат само двама наставници бяха успявали да открият първенството с осем поредни победи начело на „синьо-белите“: легендарният Мигел Сишка през далечния сезон 1939/1940 и Жезуалдо Ферейра през паметната кампания 2007/2008. Почти две десетилетия след последното такова постижение, младият италиански стратег се присъедини към този елитен клуб, доказвайки, че неговият прецизен тактически подход и изграденият манталитет на победител оставят трайна следа в клуба.

Порто на Франческо Фариоли не просто печели, а демонстрира впечатляваща стабилност и изключителна адаптивност към различни игрови ситуации – от ключово дерби на „Ещадио до Драгао“ до коварно гостуване на островите. След като подчини абсолютно всеки опонент и продължава да пренаписва историята мач след мач, походът на „синьо-белите“ придобива все по-доминиращи измерения на португалската футболна сцена, а спечелването на втора поредна шампионска титла остава голямата цел пред „драконите“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове