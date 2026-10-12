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Винченцо Монтела се раздели с Турция с емоционален пост

Винченцо Монтела се раздели с Турция с емоционален пост

12 Октомври, 2026 10:29 474 1

  • винченцо монтела-
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  • футбол

Специалистът изведе южните ни съседи до участие на Световни финали за първи път от 2002 година насам, класирайки ги на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико

Винченцо Монтела се раздели с Турция с емоционален пост - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Италианският треньор Винченцо Монтела написа прощално слово, след като бе обявена официалната му раздяла с националния отбор на Турция. Специалистът изведе южните ни съседи до участие на Световни финали за първи път от 2002 година насам, класирайки ги на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Сривът в груповата фаза на шампионата на планетата обаче и последвалият провал в Лигата на нациите тази есен доведоха до логичното му уволнение. Монтела използва социалните си мрежи, за да изрази благодарността си за прекараното време начело на представителния тим на турците.

„Всяка красива история в крайна сметка свършва, но някои пътешествия оставят следа, която е далеч по-важна от футбола. За мен беше огромна чест да ръководя турския национален отбор. Преди три години ми беше поверено ръководството на националния отбор на тази прекрасна страна. Бих искал искрено да благодаря на бившия президент на Турската футболна федерация Мехмет Бююкекши и неговите колеги, че повярваха в мен, подкрепиха ме и ми помогнаха да започна това пътуване.

Специални благодарности на играчите за тяхната всеотдайност, упорита работа и ангажираност към националния отбор. Топлите думи, които много от тях ми отправиха след мандата ми, за пореден път демонстрираха силната връзка, която споделяме. Благодарен съм и на моя треньорски щаб и на всички мои сътрудници за ежедневната им работа, на настоящия президент Ибрахим Етем Хаджиоманоглу и на Турската футболна федерация за доверието им. И, разбира се, на нашите фенове, чиято невероятна страст и подкрепа ни съпътстват по целия свят.

Заедно преживяхме незабравими моменти, постигнахме исторически резултати, преодоляхме трудности и станахме част от специална глава в историята на страната. Завинаги ще пазя тези спомени и топлината, с която ме обграждаше турският народ. Футболът не се ограничава само с резултати и трофеи. Убеден съм, че отношението на хората към един треньор след напускането му е не по-малко важно от постиженията му на терена.

Надявам се, че благодарение на емоциите, които споделих с играчите и треньорския щаб, турският народ ще ме запомни с любов и уважение. Благодаря ти, Турция! Завинаги ще останеш в сърцето ми."


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    0 0 Отговор
    да взема полета до София, Гонзо ще му обясни как се правят банкети ,софри и яка чалга. Тука е живота, футбола го остави, той сам се оправя. Треньор не му трябва.

    10:33 12.10.2026

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