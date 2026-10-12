Защо феновете на Ман Сити размахаха надуваеми банани на "Анфийлд"?

Стотици надуваеми банани бяха размахвани във въздуха от фенове на Манчестър Сити по време на мача срещу Ливърпул на "Анфийлд" (3:0). Това бе първият двубой на "гражданите" във Висшата лига, откакто независима комисия постанови, че собствениците на клуба от Абу Даби системно са нарушавали множество финансови правила между 2009 и 2018 г.

Реакцията на "Анфийлд", където Ливърпул е основен съперник на Ман Сити през последното десетилетие, беше крайно враждебна. Играчите на "гражданите" бяха посрещнати с мощни освирквания при всяко докосване на топката в началните минути.

В отговор на това, феновете на Сити аплодираха своите играчи преди началния съдийски сигнал и развяваха гигантски банани.

С този жест те възродиха традиция от края на 80-те години, когато привържениците носеха банани и други надуваеми предмети на мачовете през труден период за английския футбол, когато клубовете бяха изключени от европейските клубни турнири.

Идеята беше популяризирана от фен групата "1894" и е препратка към желанието на феновете да внесат забавление в играта на фона на конфликти с футболните власти.

Tази тенденция води началото си от август 1987 г., когато привърженикът на Ман Сити Франк Нютън донася надуваем банан на стадион "Мейн Роуд" за мач срещу Плимут Аргайл.

Манията кара феновете на Ман Сити дори да адаптират фамилията на тогавашния нападател Имре Варади в скандирането "Имре Банан".

Това скандиране утвърди жълтия надуваем предмет като неофициален талисман и насърчи хиляди други фенове да носят банани на мачовете. Варади дори дава интервю за Manchester Evening News, за да обясни историята зад странния феномен.

Движението достига своя връх на Коледа през 1988 г., когато над 10 000 пътуващи фенове на Ман Сити, наричани "сините", изпълнили "Виктория Граунд" на Стоук Сити с надуваеми предмети. За голяма радост на гостуващата агитка, играчите на Сити дори излезли на терена, държейки гигантски жълти банани преди началния съдийски сигнал.

Жълтите надуваеми предмети на Сити са национален феномен, като агитките на съперниците възприемат свои собствени талисмани, като "розовите пантери" на Стоук Сити и други. Трибуните в цяла Англия скоро били изпълнени със сюрреалистични битки между надуваеми чудовища, зелени динозаври и гигантски декоративни чукове.