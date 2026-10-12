Новини
Спорт »
Световен футбол »
Защо феновете на Ман Сити размахаха надуваеми банани на "Анфийлд"?

Защо феновете на Ман Сити размахаха надуваеми банани на "Анфийлд"?

12 Октомври, 2026 09:28 1 273 2

  • манчестър сити-
  • футбол-
  • манчестър юнайтед-
  • висша лига-
  • банани

С този жест те възродиха традиция от края на 80-те години, когато привържениците носеха банани и други надуваеми предмети на мачовете през труден период за английския футбол, когато клубовете бяха изключени от европейските клубни турнири

Защо феновете на Ман Сити размахаха надуваеми банани на "Анфийлд"? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стотици надуваеми банани бяха размахвани във въздуха от фенове на Манчестър Сити по време на мача срещу Ливърпул на "Анфийлд" (3:0). Това бе първият двубой на "гражданите" във Висшата лига, откакто независима комисия постанови, че собствениците на клуба от Абу Даби системно са нарушавали множество финансови правила между 2009 и 2018 г.

Реакцията на "Анфийлд", където Ливърпул е основен съперник на Ман Сити през последното десетилетие, беше крайно враждебна. Играчите на "гражданите" бяха посрещнати с мощни освирквания при всяко докосване на топката в началните минути.

В отговор на това, феновете на Сити аплодираха своите играчи преди началния съдийски сигнал и развяваха гигантски банани.

С този жест те възродиха традиция от края на 80-те години, когато привържениците носеха банани и други надуваеми предмети на мачовете през труден период за английския футбол, когато клубовете бяха изключени от европейските клубни турнири.

Идеята беше популяризирана от фен групата "1894" и е препратка към желанието на феновете да внесат забавление в играта на фона на конфликти с футболните власти.

Tази тенденция води началото си от август 1987 г., когато привърженикът на Ман Сити Франк Нютън донася надуваем банан на стадион "Мейн Роуд" за мач срещу Плимут Аргайл.

Манията кара феновете на Ман Сити дори да адаптират фамилията на тогавашния нападател Имре Варади в скандирането "Имре Банан".

Това скандиране утвърди жълтия надуваем предмет като неофициален талисман и насърчи хиляди други фенове да носят банани на мачовете. Варади дори дава интервю за Manchester Evening News, за да обясни историята зад странния феномен.

Движението достига своя връх на Коледа през 1988 г., когато над 10 000 пътуващи фенове на Ман Сити, наричани "сините", изпълнили "Виктория Граунд" на Стоук Сити с надуваеми предмети. За голяма радост на гостуващата агитка, играчите на Сити дори излезли на терена, държейки гигантски жълти банани преди началния съдийски сигнал.

Жълтите надуваеми предмети на Сити са национален феномен, като агитките на съперниците възприемат свои собствени талисмани, като "розовите пантери" на Стоук Сити и други. Трибуните в цяла Англия скоро били изпълнени със сюрреалистични битки между надуваеми чудовища, зелени динозаври и гигантски декоративни чукове.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МърсиСайд

    3 1 Отговор
    ами защото Сити скоро ще минат на банани, нарушителите на законите, в затвора !!!!

    10:21 12.10.2026

  • 2 Защо ли?

    0 0 Отговор
    Ами защото произхода го изисква.

    10:35 12.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове