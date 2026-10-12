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Марин Петков и неговия Ал-Таавон с тежка загуба

Марин Петков и неговия Ал-Таавон с тежка загуба

12 Октомври, 2026 09:59 498 1

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  • футбол

Българският играч бе официално предупреден с жълт картон в 49-ата минута

Марин Петков и неговия Ал-Таавон с тежка загуба - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският национал Марин Петков започна като титуляр за своя клуб Ал-Таавон в тежката загуба с 0:3 при гостуването на Ал-Шабаб.

Двубоят, който беше част от осмия кръг на саудитското първенство, донесе ново разочарование за тима на Петков, който не успя да се възползва от численото си предимство през по-голямата част от срещата.

Българският играч бе официално предупреден с жълт картон в 49-ата минута.

С това поражение Ал-Таавон продължава да е без победа от началото на сезона, закотвяйки се на предпоследната позиция във временното класиране с едва три спечелени точки от осем мача. Дори смяната на треньорския пост не донесе търсения ефект. Този мач бе дебютен за сръбския наставник Вук Рашович, който замени сънародника си Жарко Лазетич, но резултатът остана непроменен.


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  • 1 Тъй ша е тя

    0 1 Отговор
    Браво на Маринчо.

    10:29 12.10.2026

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