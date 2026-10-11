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Външният министър повдигна мистерията: Само присъствалите знаят за срещата Радев–Буданов
  Тема: Украйна

Външният министър повдигна мистерията: Само присъствалите знаят за срещата Радев–Буданов

11 Октомври, 2026 14:22 1 535 46

  • румен радев-
  • кирило буданов-
  • велислава петрова-
  • украйна-
  • министерски съвет

Визитата на началника на кабинета на Зеленски в София е била по негова молба и при пълна конфиденциалност. Правителството съобщи, че са обсъждани възможности за мирно решение на войната в Украйна

Външният министър повдигна мистерията: Само присъствалите знаят за срещата Радев–Буданов - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Само присъствалите могат да кажат какво точно се е случило на срещата между премиера Румен Радев и Кирило Буданов – началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски. Това заяви външният министър Велислава Петрова пред Българската национална телевизия.

„Това, какво се е случило на срещата, могат да кажат само присъстващите на срещата. Важното е, че се е провел диалог. Сигурна съм, че има редица теми, които са били дискутирани, но не мога да кажа какви са“, каза Петрова.

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Тя уточни, че Министерството на външните работи не е участвало в организацията на посещението на Буданов. По думите ѝ срещата е била поискана от украинска страна, а засилените мерки за сигурност при пътуванията на висши украински представители обясняват защо визитата не е била предварително обявена публично.

Какво е потвърдено за разговора

Министерският съвет съобщи, че Кирило Буданов е бил в София на 8 октомври и се е срещнал с Румен Радев. Посещението е било по молба на Буданов и е проведено при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност.

Според правителствената пресслужба началникът на кабинета на Зеленски е споделил пред българския премиер вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна. Това е единствената публично потвърдена конкретика за съдържанието на разговора.

Румен Радев също е потвърдил срещата и е заявил, че разговорът е бил иницииран от госта. От президентската институция междувременно уточниха, че президентът и представители на президентството не са провеждали срещи с Буданов.

Външното министерство не е било информирано предварително

Петрова заяви, че не може да коментира темите извън официално съобщеното от Министерския съвет. Тя подчерта, че при подобни посещения сигурността е водеща, но не посочи дали след разговора е поет конкретен ангажимент от българска страна.

Кирило Буданов е началник на кабинета на Володимир Зеленски и бивш ръководител на украинското военно разузнаване. Срещата с Румен Радев се състоя в момент, когато България обсъжда рисковете от разширяването на войната към Черно море и възможностите за дипломатическо решение на конфликта.

Източници: bnt.bg, bta.bg, focus-news.net


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 8 Отговор
    Питайте Буданов къде е бил на 6 ти октомври през нощта.

    Коментиран от #5, #8

    14:22 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    26 9 Отговор
    От Чамова( дъска) и чеп за ZEле не става😔❗

    14:24 11.10.2026

  • 4 Не си

    22 8 Отговор
    Ги видяла, защото твоята работа е била под масата.....

    Коментиран от #25

    14:25 11.10.2026

  • 5 Щом питаш

    12 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    При гербавите цвъсансьор Цветан Цветанов е бил. Цецоу ми е снасял за престъпленията на Тиквата Борисов.

    14:25 11.10.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    16 8 Отговор
    Буданов на тайна среща с Цв.Цв.🤔🤔

    14:26 11.10.2026

  • 7 си пън

    24 11 Отговор
    некадърнице продажна,дошъл е да скриете останките от осранския дрон,щот ако се разбере,яко ще плащат на ердо

    14:27 11.10.2026

  • 8 Сър Пичук

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма да повярваш, но с Буданов бяхме в ден бар на 6 октомври през нощта, пихме водка и обсъждахме международното положение. Други въпроси имаш ли?

    Коментиран от #44

    14:27 11.10.2026

  • 9 Повдигна

    16 6 Отговор
    си фустата в Турция за срам и позор !

    14:32 11.10.2026

  • 10 Трол

    14 11 Отговор
    Незабавна оставка г-н Радев

    14:33 11.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тая е едно

    14 5 Отговор
    недоразумение

    14:40 11.10.2026

  • 15 Ха-ха-ха!

    14 2 Отговор
    Така ли?! Че каква "мистерия е повдигнала", след като и тя не знае какво са си говорили Радев и Буданов? Даже напротив, мистерията става по-голяма!

    14:43 11.10.2026

  • 16 Феникс

    9 4 Отговор
    Трагедия, украйнците са поискали онези двамата лумп@ни опитали да гръмнат газовите помпени станции да бъдат освободени! Гадна долнопробна колония е нашата мила страна!

    14:43 11.10.2026

  • 17 Хмм

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от ""Вънкашен" позор":

    и защо трябва да знае, мистерия е друго, дали не е зад гърба на зеленски

    14:43 11.10.2026

  • 18 Ха,ха

    3 1 Отговор
    Ма много досадни😂🤣🤣🚾

    14:53 11.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Сър Пичук

    7 4 Отговор
    Радев е играч, пред него Костадинов изглежда като вратар на махленски футболен отбор от Максуда. По тая причина за Възраждане не се предвижда да видят власт през следващите 100 години. Радев му нанесе тежък нокдаун на предишните избори, на президентските Костя ще запише и срамна загуба от жена.

    14:57 11.10.2026

  • 22 Играе го Сократ

    4 4 Отговор
    Аз знам, че нищо не знам.

    14:57 11.10.2026

  • 23 7676

    3 4 Отговор
    Като съберем събитията в последната седмица и промените във взаимоотношенията поради ново правителство, то вероятната тема е съдържанието на товарите на ударените караби, доставките на уръжие и възможност за посредничество при диалог. По интересно е защо идват при нас, сега и е много важно дали добронамерено или със заплаха. Вероятно сега се чака инструкция.

    15:03 11.10.2026

  • 24 Хмм

    8 5 Отговор

    До коментар #19 от "Въпрос":

    какво очаквате от кадър на Трифонов избрана на кастинг за политици, държи се като на шоу, но за външната политика отговаря Радев, тя е да говори на английски по форумите

    15:04 11.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Никой

    1 5 Отговор
    Зеления чорап вече е докладвал в Кремъл за срещата . Тук може и да не знаят ,но в Кремъл са наясно, вече .

    15:14 11.10.2026

  • 29 А50

    3 3 Отговор
    Нищото са го отсвирили. Просто тази е чужд елемент в правителството тъй като не сме независима държава. Чак щом Радев е запазил това в тайна от външната, заради сигурността на Буданов, значи положението е много зле и като нищо могат да спретнат провокациа както с корабите

    15:15 11.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 А МОЧАТА?

    0 2 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    15:20 11.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 що ли ми прилича всичко

    3 0 Отговор
    като виц за Щирлиц ...

    Коментиран от #37

    15:23 11.10.2026

  • 34 бнт

    2 0 Отговор
    Драги зрители, днешната новина ще ви съобщим в утрешната ни емисия. Приятна вечер!

    15:25 11.10.2026

  • 35 Дядо Гъдю

    4 1 Отговор
    Тази статия е пълна пушилка.
    Дошъл , моля ви се да обсъжда мирен план за прекратяване на войната.С Румен.
    Румбата или е началник на господарите на Зеля или е шеф на бай Дончо.И единствено той може да реши войната.Вярваме,разбира се , че това момиче от снимката говори самата истина.

    15:25 11.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Калоян

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "що ли ми прилича всичко":

    Защото е виц.

    15:26 11.10.2026

  • 38 Чумав микроб

    2 0 Отговор
    И кои са присъствали?

    15:30 11.10.2026

  • 39 Хаха

    3 1 Отговор
    Тази микробиоложка както винаги не знаела, не била уведомена, не разбрала...

    15:30 11.10.2026

  • 40 35 - и наивник

    2 1 Отговор
    Че пък много си бил наивен бе, дядо Гъдю, щом вярваш на "това момиче на снимката"! На "това момиче" на снимката никой не вярва и всички му се подиграват заради голото рамо, цепкатаи бедния умствен багаж!

    Коментиран от #43

    15:31 11.10.2026

  • 41 Естет

    0 2 Отговор
    Добра и хубава жена е външната министърка.

    15:40 11.10.2026

  • 42 Колю маркуча

    3 0 Отговор
    Ох, котьооо

    15:40 11.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Драгоев

    1 0 Отговор
    Ще им плащаме тая зима не само тока , но и безплатни хранителни запаси ! За какво може да е идвал , дс се усегури на НАЦИСТИТЕ УБЕЖИЩЕ И ЗАКРИЛА !

    15:53 11.10.2026

  • 46 Някоя кълка няма ли да покажеш

    1 0 Отговор
    Кифла дърта с история

    15:56 11.10.2026

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