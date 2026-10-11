Външният министър повдигна мистерията: Само присъствалите знаят за срещата Радев–Буданов

Само присъствалите могат да кажат какво точно се е случило на срещата между премиера Румен Радев и Кирило Буданов – началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски. Това заяви външният министър Велислава Петрова пред Българската национална телевизия.
„Това, какво се е случило на срещата, могат да кажат само присъстващите на срещата. Важното е, че се е провел диалог. Сигурна съм, че има редица теми, които са били дискутирани, но не мога да кажа какви са“, каза Петрова.
Тя уточни, че Министерството на външните работи не е участвало в организацията на посещението на Буданов. По думите ѝ срещата е била поискана от украинска страна, а засилените мерки за сигурност при пътуванията на висши украински представители обясняват защо визитата не е била предварително обявена публично.
Какво е потвърдено за разговора
Министерският съвет съобщи, че Кирило Буданов е бил в София на 8 октомври и се е срещнал с Румен Радев. Посещението е било по молба на Буданов и е проведено при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност.
Според правителствената пресслужба началникът на кабинета на Зеленски е споделил пред българския премиер вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна. Това е единствената публично потвърдена конкретика за съдържанието на разговора.
Румен Радев също е потвърдил срещата и е заявил, че разговорът е бил иницииран от госта. От президентската институция междувременно уточниха, че президентът и представители на президентството не са провеждали срещи с Буданов.
Външното министерство не е било информирано предварително
Петрова заяви, че не може да коментира темите извън официално съобщеното от Министерския съвет. Тя подчерта, че при подобни посещения сигурността е водеща, но не посочи дали след разговора е поет конкретен ангажимент от българска страна.
Кирило Буданов е началник на кабинета на Володимир Зеленски и бивш ръководител на украинското военно разузнаване. Срещата с Румен Радев се състоя в момент, когато България обсъжда рисковете от разширяването на войната към Черно море и възможностите за дипломатическо решение на конфликта.
Източници: bnt.bg, bta.bg, focus-news.net
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #8
14:22 11.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 🦉🦉🦉🦉
14:24 11.10.2026
4 Не си
Коментиран от #25
14:25 11.10.2026
5 Щом питаш
До коментар #1 от "Последния Софиянец":При гербавите цвъсансьор Цветан Цветанов е бил. Цецоу ми е снасял за престъпленията на Тиквата Борисов.
14:25 11.10.2026
6 🦉🦉🦉🦉
14:26 11.10.2026
7 си пън
14:27 11.10.2026
8 Сър Пичук
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Няма да повярваш, но с Буданов бяхме в ден бар на 6 октомври през нощта, пихме водка и обсъждахме международното положение. Други въпроси имаш ли?
Коментиран от #44
14:27 11.10.2026
9 Повдигна
14:32 11.10.2026
10 Трол
14:33 11.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тая е едно
14:40 11.10.2026
15 Ха-ха-ха!
14:43 11.10.2026
16 Феникс
14:43 11.10.2026
17 Хмм
До коментар #11 от ""Вънкашен" позор":и защо трябва да знае, мистерия е друго, дали не е зад гърба на зеленски
14:43 11.10.2026
18 Ха,ха
14:53 11.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Сър Пичук
14:57 11.10.2026
22 Играе го Сократ
14:57 11.10.2026
23 7676
15:03 11.10.2026
24 Хмм
До коментар #19 от "Въпрос":какво очаквате от кадър на Трифонов избрана на кастинг за политици, държи се като на шоу, но за външната политика отговаря Радев, тя е да говори на английски по форумите
15:04 11.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Никой
15:14 11.10.2026
29 А50
15:15 11.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 А МОЧАТА?
15:20 11.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 що ли ми прилича всичко
Коментиран от #37
15:23 11.10.2026
34 бнт
15:25 11.10.2026
35 Дядо Гъдю
Дошъл , моля ви се да обсъжда мирен план за прекратяване на войната.С Румен.
Румбата или е началник на господарите на Зеля или е шеф на бай Дончо.И единствено той може да реши войната.Вярваме,разбира се , че това момиче от снимката говори самата истина.
15:25 11.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Калоян
До коментар #33 от "що ли ми прилича всичко":Защото е виц.
15:26 11.10.2026
38 Чумав микроб
15:30 11.10.2026
39 Хаха
15:30 11.10.2026
40 35 - и наивник
Коментиран от #43
15:31 11.10.2026
41 Естет
15:40 11.10.2026
42 Колю маркуча
15:40 11.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Драгоев
15:53 11.10.2026
46 Някоя кълка няма ли да покажеш
15:56 11.10.2026