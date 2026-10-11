Външният министър повдигна мистерията: Само присъствалите знаят за срещата Радев–Буданов

Само присъствалите могат да кажат какво точно се е случило на срещата между премиера Румен Радев и Кирило Буданов – началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски. Това заяви външният министър Велислава Петрова пред Българската национална телевизия.

„Това, какво се е случило на срещата, могат да кажат само присъстващите на срещата. Важното е, че се е провел диалог. Сигурна съм, че има редица теми, които са били дискутирани, но не мога да кажа какви са“, каза Петрова.

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Тя уточни, че Министерството на външните работи не е участвало в организацията на посещението на Буданов. По думите ѝ срещата е била поискана от украинска страна, а засилените мерки за сигурност при пътуванията на висши украински представители обясняват защо визитата не е била предварително обявена публично.

Какво е потвърдено за разговора

Министерският съвет съобщи, че Кирило Буданов е бил в София на 8 октомври и се е срещнал с Румен Радев. Посещението е било по молба на Буданов и е проведено при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност.

Според правителствената пресслужба началникът на кабинета на Зеленски е споделил пред българския премиер вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна. Това е единствената публично потвърдена конкретика за съдържанието на разговора.

Румен Радев също е потвърдил срещата и е заявил, че разговорът е бил иницииран от госта. От президентската институция междувременно уточниха, че президентът и представители на президентството не са провеждали срещи с Буданов.

Външното министерство не е било информирано предварително

Петрова заяви, че не може да коментира темите извън официално съобщеното от Министерския съвет. Тя подчерта, че при подобни посещения сигурността е водеща, но не посочи дали след разговора е поет конкретен ангажимент от българска страна.

Кирило Буданов е началник на кабинета на Володимир Зеленски и бивш ръководител на украинското военно разузнаване. Срещата с Румен Радев се състоя в момент, когато България обсъжда рисковете от разширяването на войната към Черно море и възможностите за дипломатическо решение на конфликта.

Източници: bnt.bg, bta.bg, focus-news.net