Левски подсилва щаба си

Левски ще се подсили с още един анализатор. Това е Илиян Геренски. Както вече стана ясно, младият специалист напусна Ботев (Пловдив), където изпълняваше тези функции близо 4 години.

31-годишният Геренски публикува пост във "Фейсбук" в часовете преди мача със Славия, обявявайки решението си да се оттегли от щаба на Станислав Генчев.

Преди Ботев той е работил още в Локомотив (Пд), Спартак (Пд) и Хебър (Пазарджик).