Левски подсилва щаба си

Левски ще се подсили с още един анализатор. Това е Илиян Геренски. Както вече стана ясно, младият специалист напусна Ботев (Пловдив), където изпълняваше тези функции близо 4 години.
31-годишният Геренски публикува пост във "Фейсбук" в часовете преди мача със Славия, обявявайки решението си да се оттегли от щаба на Станислав Генчев.
Преди Ботев той е работил още в Локомотив (Пд), Спартак (Пд) и Хебър (Пазарджик).
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1 вест гост
11:06 12.10.2026
2 Аларих
11:22 12.10.2026