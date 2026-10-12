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Левски подсилва щаба си

Левски подсилва щаба си

12 Октомври, 2026 10:59 815 2

  • илиян геренски-
  • анализатор-
  • левски-
  • футбол

31-годишният Геренски публикува пост във "Фейсбук" в часовете преди мача със Славия, обявявайки решението си да се оттегли от щаба на Станислав Генчев

Левски подсилва щаба си - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски ще се подсили с още един анализатор. Това е Илиян Геренски. Както вече стана ясно, младият специалист напусна Ботев (Пловдив), където изпълняваше тези функции близо 4 години.

31-годишният Геренски публикува пост във "Фейсбук" в часовете преди мача със Славия, обявявайки решението си да се оттегли от щаба на Станислав Генчев.

Преди Ботев той е работил още в Локомотив (Пд), Спартак (Пд) и Хебър (Пазарджик).


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  • 1 вест гост

    1 0 Отговор
    Издига се на нова качествено ниво. Плащача почина и хайде.

    11:06 12.10.2026

  • 2 Аларих

    4 2 Отговор
    Подсилва щаба си с още едно говедо.

    11:22 12.10.2026

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