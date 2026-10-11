Фицо за дизеловата сделката на Тръмп с Путин: А ние в ЕС ще купуваме литъра по три евро...

Премиерът на Словакия Роберт Фицо определи ръководството на Европейския съюз като „наивно“ заради договореността между САЩ и Русия за увеличаване на доставките на руски дизел за световния пазар. Той заяви, че споразумението ще донесе по-евтино гориво на САЩ и допълнителни бюджетни приходи на Русия.

„На нас в ЕС в награда за омразната военна политика, санкциите и поученията ни дават дизел за три евро, а може би и недостиг“, написа Фицо в публикация, цитирана от РБК. Словашкият премиер не посочи конкретна дата, на която би започнал подобен недостиг, нито даде оценка за отражението върху отделните държави от ЕС.

Какво предвижда договореността

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че след разговор с руския президент Владимир Путин Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар. По думите му през ноември трябва да бъдат доставени още 500 000 тона, а след това – още 1 млн. тона.

Ройтерс съобщи, че Тръмп е посочил и възможност за последваща доставка на още 3 млн. тона, в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Американският президент представи договореността като мярка за увеличаване на предлагането и ограничаване на натиска върху цените на горивата.

По данни на Асошиейтед прес първоначалният обем от над 300 000 тона е част от по-широк план за доставки, обявен на фона на повишени цени на горивата в САЩ. Към момента няма публично обявен подробен график за конкретните товарни пратки, нито информация кои компании ще участват в тях.

Временна промяна на санкционния режим

Министерството на финансите на САЩ издаде временен лиценз, който разрешава сделки, свързани с продажбата, доставката, разтоварването и вноса на дизел с руски произход, включително на територията на Съединените щати. Разрешението е в сила до 7 април 2027 г.

Така Вашингтон временно облекчава ограниченията върху руския дизел, наложени след началото на войната в Украйна. Решението позволява на руски производители и търговци да участват в доставки за световния пазар, но само в рамките на условията, определени в лиценза.

Именно тази промяна предизвика критиките на Фицо. Според него Европейският съюз следва санкционна политика, която ограничава достъпа до горива, докато САЩ договарят доставки от Русия и едновременно с това разрешават съответните сделки.

Източници: investing.com, apnews.com