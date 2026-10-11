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Фицо за дизеловата сделката на Тръмп с Путин: А ние в ЕС ще купуваме литъра по три евро...
  Тема: Икономика

Фицо за дизеловата сделката на Тръмп с Путин: А ние в ЕС ще купуваме литъра по три евро...

11 Октомври, 2026 07:48 2 884 79

  • роберт фицо-
  • руски дизел-
  • доналд тръмп-
  • европейски съюз-
  • санкции

Словашкият премиер предупреди за възможен недостиг и цена от около три евро за литър в ЕС. САЩ разрешиха временно сделки с руски дизел до 7 април 2027 г

Фицо за дизеловата сделката на Тръмп с Путин: А ние в ЕС ще купуваме литъра по три евро... - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Премиерът на Словакия Роберт Фицо определи ръководството на Европейския съюз като „наивно“ заради договореността между САЩ и Русия за увеличаване на доставките на руски дизел за световния пазар. Той заяви, че споразумението ще донесе по-евтино гориво на САЩ и допълнителни бюджетни приходи на Русия.

„На нас в ЕС в награда за омразната военна политика, санкциите и поученията ни дават дизел за три евро, а може би и недостиг“, написа Фицо в публикация, цитирана от РБК. Словашкият премиер не посочи конкретна дата, на която би започнал подобен недостиг, нито даде оценка за отражението върху отделните държави от ЕС.

Какво предвижда договореността

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че след разговор с руския президент Владимир Путин Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар. По думите му през ноември трябва да бъдат доставени още 500 000 тона, а след това – още 1 млн. тона.

Ройтерс съобщи, че Тръмп е посочил и възможност за последваща доставка на още 3 млн. тона, в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Американският президент представи договореността като мярка за увеличаване на предлагането и ограничаване на натиска върху цените на горивата.

По данни на Асошиейтед прес първоначалният обем от над 300 000 тона е част от по-широк план за доставки, обявен на фона на повишени цени на горивата в САЩ. Към момента няма публично обявен подробен график за конкретните товарни пратки, нито информация кои компании ще участват в тях.

Временна промяна на санкционния режим

Министерството на финансите на САЩ издаде временен лиценз, който разрешава сделки, свързани с продажбата, доставката, разтоварването и вноса на дизел с руски произход, включително на територията на Съединените щати. Разрешението е в сила до 7 април 2027 г.

Така Вашингтон временно облекчава ограниченията върху руския дизел, наложени след началото на войната в Украйна. Решението позволява на руски производители и търговци да участват в доставки за световния пазар, но само в рамките на условията, определени в лиценза.

Именно тази промяна предизвика критиките на Фицо. Според него Европейският съюз следва санкционна политика, която ограничава достъпа до горива, докато САЩ договарят доставки от Русия и едновременно с това разрешават съответните сделки.

Източници: investing.com, apnews.com


Словакия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очевидец

    37 12 Отговор
    🇺🇸ДоналдТръмп разкритикува Володимир Зеленски за ударите срещу руски петролни рафинерии, защото според амекинският президент това е покачило цените на дизела. Тръмп призова Украйна да избере нов лидер.

    Тръмп ще направи всичко, за да не признае, че неговата война срещу Иран е виновна за повишените цени, не ударите на Украйна по руски рафинерии.

    Това идва да покаже, че има световни лидери, които биха продали и душата си, за да спечелят избори. Също така доказва, на чия страна на историята стои Тръмп.

    Коментиран от #15, #25, #34, #36, #37, #41, #44

    07:58 11.10.2026

  • 2 Ето това е журналистика:

    26 7 Отговор
    Словашкият премиер не посочи конкретна дата, на която би започнал подобен недостиг, нито даде оценка за отражението върху отделните държави от ЕС.

    07:59 11.10.2026

  • 3 8888

    62 5 Отговор
    Каквото ми кажат Усрусла и Кая, това ще е. щом направиха големите европейски столици гета, значи няма кой да ги спре.
    Украйна е по-важно от европейците, кога ще го разберете? и то не Украйна като държава, те вече е съсипана и няма възстановяване, а използването и за да отслабва русия.

    07:59 11.10.2026

  • 4 Пич

    64 6 Отговор
    Естествено, тъпите Урсулианци все не разбрали, и все не са в час!!! Най голямата подигравка с тях, която си направи Тръмп е, че показа на целият свят как едни европейски идиоти ще купуват на тройни цени руски дизел от САЩ!!!

    Коментиран от #14

    08:00 11.10.2026

  • 5 Ха ха ха

    11 60 Отговор
    Ще купуваш, защото нямаш армия и флот да ти го осигури евтино заради предатели като теб, Фицо.

    Коментиран от #9, #11, #13, #16, #23, #29

    08:00 11.10.2026

  • 6 50 звезди

    9 5 Отговор
    ами нали тва е целта

    08:00 11.10.2026

  • 7 Баш така

    43 6 Отговор
    С продажните урсули, ще плащаш и печалбата на САЩ! Прав е Фицо.

    08:01 11.10.2026

  • 8 Факти

    43 3 Отговор
    Фицо за дизеловата сделката на Тръмп с Путин: А ние в ЕССР ще купуваме литъра по три евро..., защото толкова ни е акъла

    08:02 11.10.2026

  • 9 Смех

    28 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха ха":

    Тихо бе, клоун.

    08:02 11.10.2026

  • 10 Лопата Орешник

    22 5 Отговор
    Бай Дончо май си оправи резултатите от изборите през Ноември

    08:03 11.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 600 000 тона на ден

    9 11 Отговор
    Толкова употребява САЩ дневно.

    Значи Тръмп е подписал велика сделка и е осигурил дизел за ТРИ ДНИ.

    Коментиран от #40, #50, #51

    08:08 11.10.2026

  • 18 🦉🦉🦉🦉

    11 4 Отговор

    До коментар #12 от "Фицка,":

    Пак НИЩО не знаеш и НИЩО не си разбрал❗
    Първо- доставките на Русия за Източна Европа са си ВЪТРЕШНИ доставки ....
    ЗАЩОТО ИЗТОЧНА ЕВРОПА е .... в Русия❗
    Второ - доставките на Русия са в ход от преди две седмици❗

    08:08 11.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пич

    18 1 Отговор

    До коментар #14 от "Много плямпаш нещо":

    Много се радвам че направих луд поредния паветник!!!

    Коментиран от #24, #27

    08:09 11.10.2026

  • 21 оня с големия

    4 28 Отговор
    🇷🇺Кремъл: Поредното извинение на Путин да продължава войната си срещу Украйна е, че Украйна е ударила по Москва с дрон.

    Само за последните два дни, Путин изби десетки цивилни в Украйна. Той започна тази война и той настоява да я води, независимо, какви извинения си намира.

    Радев и Йотова искат дипломация с него, за да постигнат "мир".

    08:09 11.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Какво ни интересува нас европейците

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "очевидец":

    на чия страна на историята стои Тръмп?
    Нас ни интерува на чия страна на историята стоят Урсула, Кая, Мерц, Макрон , новия Стар Мър, Стуб, Рюте... и разбира се най-европееца Зеленски!?
    Имаш ли предположение? Питам щото ми изгреждаш от коментара, на интелигентен и умен човек!

    08:11 11.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Българин

    17 4 Отговор
    Време е ЕС също да отмени санкциите за Европа.По евтин от руския газ няма.Въпросът е кога?

    08:12 11.10.2026

  • 29 Словакия в кое море

    17 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха ха":

    да е има флот ?

    08:13 11.10.2026

  • 30 Прям

    17 2 Отговор
    Евро-варварите не си знаят интереса и ще страдат докато не се осъзнаят.

    08:13 11.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Лъвицата

    6 5 Отговор
    Фицо брат, когато си на комисион базата е от съществено значение. Чао.

    08:15 11.10.2026

  • 33 Хи хи хи

    8 3 Отговор
    🤣🤣🤣 така излизат нещата,Фицко. Либия, Ирак,Иран ,Сирия ,за Газа да не споменаваме ,Мадуро през комина си го взимаме.Чакаме сега Гренландия, Куба, ..... А,.😅 сега ме изтрийте

    Коментиран от #77

    08:16 11.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пешо

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "очевидец":

    Ами самодоволните и нагли европейци да стачкуват и да махнат урсула и кая. Нали е демокрация... ако политиката се е отклонила много от цеелите на народа...трябва да си ходиии.... или това с демокрацията го притоплят само когато е изгодно в източна европа?!
    Ще плащаме 3евро но само до посследния украинец. После ще видим.
    Зеленски съсипа народа си. За всики участници като него .борката наследниците му, тръмп , путин и др. Трябва да има спец.кръг в ада. Откакто свят светува... хората се узбиват един друг... с камъни...дървета зъби нокти метал барут ракети.... много инструменти...същността е една ....да си наложиш волята.... та толкова за цивилизацията политики и правила...

    08:17 11.10.2026

  • 37 Перо

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "очевидец":

    Тръмп си гледа националния интерес, а тук решенията взимат Урсула и Кая Калас в интерес на Украйна и 2-3 страни от Европа!

    Коментиран от #59

    08:17 11.10.2026

  • 38 защото

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Много плямпаш нещо":

    ако не говориш за това..цената на дизела ще стане 1евро..

    08:18 11.10.2026

  • 39 Тоя да взема мунчо

    4 10 Отговор
    Да заминава къмто русия,да потърси в кой бункер е ботокса и да го пита що така.

    08:19 11.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Прям

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "очевидец":

    Сребролюбството унищожава човешкото същество. Докато това животно се осъзнае , възможността му за съществуване на Земята ще е приключила.

    08:20 11.10.2026

  • 42 Мразя до гроб Русия безплатно

    6 13 Отговор
    Словашкият мръсник Цицо се изходи и той....

    Коментиран от #55, #61

    08:20 11.10.2026

  • 43 Урсула!

    10 3 Отговор
    Фицо,да се скрива,с тази ефтина прапаганда...!
    Ще купувате литъра по четири евро...

    08:20 11.10.2026

  • 44 ХЕРО

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "очевидец":

    Не е важно тук какво драскаме.Интерсно е Зеленски какво ще се произнесе.

    08:21 11.10.2026

  • 45 До бай Фицо

    7 1 Отговор
    Не е наивно ръководството на европейския съюз а послушно и добре платено.

    08:24 11.10.2026

  • 46 Какво е туй...-

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    ...,,фараж"...?!

    Коментиран от #66

    08:24 11.10.2026

  • 47 Дон Корлеоне

    1 3 Отговор
    Хаяско кога ще праща нафтата?

    08:26 11.10.2026

  • 48 Последния Софиянец

    3 5 Отговор
    Ще го купуваме и по 10 евро, пари имаме, само блатния нужник да гние, копейките им тоже!

    Коментиран от #52

    08:26 11.10.2026

  • 49 Обърках се

    6 3 Отговор
    Започнах да бъркам кой от Тръмп или Путин е президент на коя държава? От толкова много говорене и грим много не може да се определи. Кой е Тръмп, кой Путин? Май така се получава при бизнес олигарсите диктатори. Накрая не може да се различи кой, кой е. И остава да защитават само себе си, парите и златото си, от Народа.

    08:27 11.10.2026

  • 50 Перо

    3 6 Отговор

    До коментар #17 от "600 000 тона на ден":

    Но пък блатните няма да имат за два месеца!

    08:28 11.10.2026

  • 51 А ти това ...

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "600 000 тона на ден":

    ....Дневно го пишеш по ...600 000 пъти ....!
    НЕмаш спирка...:)))!

    08:28 11.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Киевския лъв

    6 1 Отговор
    Паля подметкитеи и отивам да плача на Борис Джонсън. Той ми обеща че ще воюваме до последния украинец а Урсула ще плаща.

    08:28 11.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    3 7 Отговор

    До коментар #42 от "Мразя до гроб Русия безплатно":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    Коментиран от #67

    08:31 11.10.2026

  • 56 Голем смех

    2 3 Отговор
    - дЕдо Тръмпе, где така ?
    - Към московските блата да изпрося нафтата

    08:32 11.10.2026

  • 57 Пешо z

    3 1 Отговор
    Абе тази демокрация само обикновен локум.При соца поне беше цветен локума.

    08:34 11.10.2026

  • 58 Тоя не спря да мрънка!

    5 6 Отговор
    За негово сведение , горивата в САЩ поскъпнаха с много повече, отколкото в Европа.
    И като се има предвид, че американците ходят с колите си навсякъде, дори да пазаруват , техните разходи скочиха с повече, отколкото на европейците.
    Освен това виновници за скока на горивата са неговите кумири Тръмп и Путин, а не Украйна- на тях да мрънка!

    Тръмп се набута в Иран , Путин- в Украйна и двете войни са причината за инфлацията и кризата.

    Зеленски никого не е нападал, а се защитава. Защитава и Европа от азиатската орда.

    За какво мрънка Фицо?!

    Коментиран от #63, #73

    08:36 11.10.2026

  • 59 Баце

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Перо":

    Даже не интереса на 2-3 страни, а на определени кръгове от т.нар. "елит" в тези страни.

    08:36 11.10.2026

  • 60 Орбан

    1 1 Отговор
    Пътник е.

    08:36 11.10.2026

  • 61 Фройд

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Мразя до гроб Русия безплатно":

    Имаш проблем!

    08:38 11.10.2026

  • 62 Абе

    3 2 Отговор
    Тръмп и Путин пренареждат света, докато Брюксел още се мисли за център на вселената.ТАЗИ ИЗКУКУРИГАЛА ИЗМАМНИЧКА НА СНИМКАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪДВОРЕНА, А НЕ ДА И СЛУШАМЕ ГЛУПОСТИТЕ И ДА СЕ ПРАВИМ, ЧЕ НЕ ЗАБЕЛЯЗВАМЕ КАКВО СЕ СЛУЧВА

    Коментиран от #72

    08:38 11.10.2026

  • 63 Къде ви намират

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Тоя не спря да мрънка!":

    Защитавал Европа. 😄😄😄

    08:39 11.10.2026

  • 64 Велчов

    2 0 Отговор
    Да ходи в Масква, тогава.

    08:41 11.10.2026

  • 65 Фицата да не бърза

    1 2 Отговор
    Самите американци се осъзнаха какво недоразумение са избрали .
    Следващата седмица ще има сечено от Конгреса и край на мераците

    08:42 11.10.2026

  • 66 Жорко

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Какво е туй...-":

    Фараж- търси го в мрачния Албион. Там някъде се подвизава! Обаче и той бил Имигрант.🤭

    08:42 11.10.2026

  • 67 СССР мизерия

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    Не си точен. Опашките при соца са били повреме на целия соц. Докато САЩ и Западна Европа, Япония и други преодоляват последствията от войната бързо. И процъфтяват икономически. Източния Блок под диктата на Москва се лашка от криза в криза от дефицит на дефицит: тоалетна хартия, дамски бикини, памперси, че дори основни продукти са дефицит и се намират с мъка. Такова е положението, че в СССР катастрофира самолет с адмирали от Тихоокеанския флот, защото от посещение в Москва се връща претъпкан с покупки и превишава товароподемността и адмиралът нарежда на пилота да излети въпреки протестите му.

    08:43 11.10.2026

  • 68 1111

    1 0 Отговор
    Докога ще играем по гайдата на Зеленски?! Време е да напуска поста.Сигурен съм,че следващия президент ще е по-читав.

    08:44 11.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 6666

    2 1 Отговор
    Евала,Фицо.Всеки път си прав,но няма кой да те чуе.

    08:46 11.10.2026

  • 71 Европейски гражданин

    4 1 Отговор
    Поне половината от европейските граждани могат да минат и без кола всеки ден.

    Могат да ходят на работа и да вършат ежедневните си битови и лични дейности с велосипед, тротинетка , ролери и т.н. Могат да ползват обществен транспорт. Могат да ползват електрически превозни средства. Така процентът на европейците, който не се нуждаят ежедневно от кола скача до 80 %. Слизайки от колите ставаме по- здрави и по екологично насочени, приятелски към природата.

    В САЩ нямат такива възможности. Там разстоянията са огромни, колата е начин на живот, обществен транспорт почти няма , с кола ходят дори на фризьор. Путин и Тръмп удрят тях много по силно.

    Европейските граждани са наясно, че се налагат някои ограничения, за да бъде подкрепена героичната битка на Украйна за свободата и демокрацията!

    Дори съгражданите на Фицо знаят това.
    Фицо говори от свое име, не от наше!

    Коментиран от #76

    08:46 11.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Чак сега разбрах!

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Тоя не спря да мрънка!":

    Чудя се защо спя спокойно...?!
    А той Зелко ни защищавал?!
    И то не само БГ,а и цяла Европа...?!

    08:48 11.10.2026

  • 74 Важното

    2 1 Отговор
    Е да сме политкоректни.

    08:48 11.10.2026

  • 75 Няма

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "АйдеееКоньо":

    Искате туристи за хотелите, които построихте с мръсни пари? За сградите с апартаменти, които построихте или закупите с мръсни пари?

    Коментиран от #78

    08:49 11.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 А бе

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хи хи хи":

    Няма нужда да те трият.Такава Простотия само ти можеш да сътвориш.

    08:53 11.10.2026

  • 78 Виесте

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "Няма":

    Много объркан човек. Лекувайте се. Не е срамно да се потърси помощ.

    08:54 11.10.2026

  • 79 Аз искам горивата да са много скъпи,

    1 1 Отговор
    дори още да поскъпнат, за да бъдат принудени дебелаците да слязат от колите и да ходят пеш, да не ходят с кола да ядат дюнери и да дебелеят още повече.
    Ако са дебели и не могат да ходят пеш, значи са болни със затлъстяване, с диабет, хипертония, сърдечна недостатъчност, белодробни и съдови проблеми и т.н.
    Те непрекъснато харчат обществен ресурс за лечение и висят по поликлиниките за нещо.
    Неработоспособни са.

    Харчат повече пари, отколкото произвеждат. Струва скъпо на обществото.
    В тежест са и на собствените си семейства. Замърсяват природата, консумират много, изхвърлят много боклук.

    Искам високи цени на горивата!

    08:54 11.10.2026

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