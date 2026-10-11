Фицо за дизеловата сделката на Тръмп с Путин: А ние в ЕС ще купуваме литъра по три евро...

Премиерът на Словакия Роберт Фицо определи ръководството на Европейския съюз като „наивно“ заради договореността между САЩ и Русия за увеличаване на доставките на руски дизел за световния пазар. Той заяви, че споразумението ще донесе по-евтино гориво на САЩ и допълнителни бюджетни приходи на Русия.
„На нас в ЕС в награда за омразната военна политика, санкциите и поученията ни дават дизел за три евро, а може би и недостиг“, написа Фицо в публикация, цитирана от РБК. Словашкият премиер не посочи конкретна дата, на която би започнал подобен недостиг, нито даде оценка за отражението върху отделните държави от ЕС.
Какво предвижда договореността
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че след разговор с руския президент Владимир Путин Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар. По думите му през ноември трябва да бъдат доставени още 500 000 тона, а след това – още 1 млн. тона.
Ройтерс съобщи, че Тръмп е посочил и възможност за последваща доставка на още 3 млн. тона, в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Американският президент представи договореността като мярка за увеличаване на предлагането и ограничаване на натиска върху цените на горивата.
По данни на Асошиейтед прес първоначалният обем от над 300 000 тона е част от по-широк план за доставки, обявен на фона на повишени цени на горивата в САЩ. Към момента няма публично обявен подробен график за конкретните товарни пратки, нито информация кои компании ще участват в тях.
Временна промяна на санкционния режим
Министерството на финансите на САЩ издаде временен лиценз, който разрешава сделки, свързани с продажбата, доставката, разтоварването и вноса на дизел с руски произход, включително на територията на Съединените щати. Разрешението е в сила до 7 април 2027 г.
Така Вашингтон временно облекчава ограниченията върху руския дизел, наложени след началото на войната в Украйна. Решението позволява на руски производители и търговци да участват в доставки за световния пазар, но само в рамките на условията, определени в лиценза.
Именно тази промяна предизвика критиките на Фицо. Според него Европейският съюз следва санкционна политика, която ограничава достъпа до горива, докато САЩ договарят доставки от Русия и едновременно с това разрешават съответните сделки.
Източници: investing.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 очевидец
Тръмп ще направи всичко, за да не признае, че неговата война срещу Иран е виновна за повишените цени, не ударите на Украйна по руски рафинерии.
Това идва да покаже, че има световни лидери, които биха продали и душата си, за да спечелят избори. Също така доказва, на чия страна на историята стои Тръмп.
Коментиран от #15, #25, #34, #36, #37, #41, #44
07:58 11.10.2026
2 Ето това е журналистика:
07:59 11.10.2026
3 8888
Украйна е по-важно от европейците, кога ще го разберете? и то не Украйна като държава, те вече е съсипана и няма възстановяване, а използването и за да отслабва русия.
07:59 11.10.2026
4 Пич
Коментиран от #14
08:00 11.10.2026
5 Ха ха ха
Коментиран от #9, #11, #13, #16, #23, #29
08:00 11.10.2026
6 50 звезди
08:00 11.10.2026
7 Баш така
08:01 11.10.2026
8 Факти
08:02 11.10.2026
9 Смех
До коментар #5 от "Ха ха ха":Тихо бе, клоун.
08:02 11.10.2026
10 Лопата Орешник
08:03 11.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 600 000 тона на ден
Значи Тръмп е подписал велика сделка и е осигурил дизел за ТРИ ДНИ.
Коментиран от #40, #50, #51
08:08 11.10.2026
18 🦉🦉🦉🦉
До коментар #12 от "Фицка,":Пак НИЩО не знаеш и НИЩО не си разбрал❗
Първо- доставките на Русия за Източна Европа са си ВЪТРЕШНИ доставки ....
ЗАЩОТО ИЗТОЧНА ЕВРОПА е .... в Русия❗
Второ - доставките на Русия са в ход от преди две седмици❗
08:08 11.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пич
До коментар #14 от "Много плямпаш нещо":Много се радвам че направих луд поредния паветник!!!
Коментиран от #24, #27
08:09 11.10.2026
21 оня с големия
Само за последните два дни, Путин изби десетки цивилни в Украйна. Той започна тази война и той настоява да я води, независимо, какви извинения си намира.
Радев и Йотова искат дипломация с него, за да постигнат "мир".
08:09 11.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
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24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Какво ни интересува нас европейците
До коментар #1 от "очевидец":на чия страна на историята стои Тръмп?
Нас ни интерува на чия страна на историята стоят Урсула, Кая, Мерц, Макрон , новия Стар Мър, Стуб, Рюте... и разбира се най-европееца Зеленски!?
Имаш ли предположение? Питам щото ми изгреждаш от коментара, на интелигентен и умен човек!
08:11 11.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Българин
08:12 11.10.2026
29 Словакия в кое море
До коментар #5 от "Ха ха ха":да е има флот ?
08:13 11.10.2026
30 Прям
08:13 11.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Лъвицата
08:15 11.10.2026
33 Хи хи хи
Коментиран от #77
08:16 11.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Пешо
До коментар #1 от "очевидец":Ами самодоволните и нагли европейци да стачкуват и да махнат урсула и кая. Нали е демокрация... ако политиката се е отклонила много от цеелите на народа...трябва да си ходиии.... или това с демокрацията го притоплят само когато е изгодно в източна европа?!
Ще плащаме 3евро но само до посследния украинец. После ще видим.
Зеленски съсипа народа си. За всики участници като него .борката наследниците му, тръмп , путин и др. Трябва да има спец.кръг в ада. Откакто свят светува... хората се узбиват един друг... с камъни...дървета зъби нокти метал барут ракети.... много инструменти...същността е една ....да си наложиш волята.... та толкова за цивилизацията политики и правила...
08:17 11.10.2026
37 Перо
До коментар #1 от "очевидец":Тръмп си гледа националния интерес, а тук решенията взимат Урсула и Кая Калас в интерес на Украйна и 2-3 страни от Европа!
Коментиран от #59
08:17 11.10.2026
38 защото
До коментар #14 от "Много плямпаш нещо":ако не говориш за това..цената на дизела ще стане 1евро..
08:18 11.10.2026
39 Тоя да взема мунчо
08:19 11.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Прям
До коментар #1 от "очевидец":Сребролюбството унищожава човешкото същество. Докато това животно се осъзнае , възможността му за съществуване на Земята ще е приключила.
08:20 11.10.2026
42 Мразя до гроб Русия безплатно
Коментиран от #55, #61
08:20 11.10.2026
43 Урсула!
Ще купувате литъра по четири евро...
08:20 11.10.2026
44 ХЕРО
До коментар #1 от "очевидец":Не е важно тук какво драскаме.Интерсно е Зеленски какво ще се произнесе.
08:21 11.10.2026
45 До бай Фицо
08:24 11.10.2026
46 Какво е туй...-
До коментар #31 от "Механик":...,,фараж"...?!
Коментиран от #66
08:24 11.10.2026
47 Дон Корлеоне
08:26 11.10.2026
48 Последния Софиянец
Коментиран от #52
08:26 11.10.2026
49 Обърках се
08:27 11.10.2026
50 Перо
До коментар #17 от "600 000 тона на ден":Но пък блатните няма да имат за два месеца!
08:28 11.10.2026
51 А ти това ...
До коментар #17 от "600 000 тона на ден":....Дневно го пишеш по ...600 000 пъти ....!
НЕмаш спирка...:)))!
08:28 11.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Киевския лъв
08:28 11.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #42 от "Мразя до гроб Русия безплатно":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
Коментиран от #67
08:31 11.10.2026
56 Голем смех
- Към московските блата да изпрося нафтата
08:32 11.10.2026
57 Пешо z
08:34 11.10.2026
58 Тоя не спря да мрънка!
И като се има предвид, че американците ходят с колите си навсякъде, дори да пазаруват , техните разходи скочиха с повече, отколкото на европейците.
Освен това виновници за скока на горивата са неговите кумири Тръмп и Путин, а не Украйна- на тях да мрънка!
Тръмп се набута в Иран , Путин- в Украйна и двете войни са причината за инфлацията и кризата.
Зеленски никого не е нападал, а се защитава. Защитава и Европа от азиатската орда.
За какво мрънка Фицо?!
Коментиран от #63, #73
08:36 11.10.2026
59 Баце
До коментар #37 от "Перо":Даже не интереса на 2-3 страни, а на определени кръгове от т.нар. "елит" в тези страни.
08:36 11.10.2026
60 Орбан
08:36 11.10.2026
61 Фройд
До коментар #42 от "Мразя до гроб Русия безплатно":Имаш проблем!
08:38 11.10.2026
62 Абе
Коментиран от #72
08:38 11.10.2026
63 Къде ви намират
До коментар #58 от "Тоя не спря да мрънка!":Защитавал Европа. 😄😄😄
08:39 11.10.2026
64 Велчов
08:41 11.10.2026
65 Фицата да не бърза
Следващата седмица ще има сечено от Конгреса и край на мераците
08:42 11.10.2026
66 Жорко
До коментар #46 от "Какво е туй...-":Фараж- търси го в мрачния Албион. Там някъде се подвизава! Обаче и той бил Имигрант.🤭
08:42 11.10.2026
67 СССР мизерия
До коментар #55 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":Не си точен. Опашките при соца са били повреме на целия соц. Докато САЩ и Западна Европа, Япония и други преодоляват последствията от войната бързо. И процъфтяват икономически. Източния Блок под диктата на Москва се лашка от криза в криза от дефицит на дефицит: тоалетна хартия, дамски бикини, памперси, че дори основни продукти са дефицит и се намират с мъка. Такова е положението, че в СССР катастрофира самолет с адмирали от Тихоокеанския флот, защото от посещение в Москва се връща претъпкан с покупки и превишава товароподемността и адмиралът нарежда на пилота да излети въпреки протестите му.
08:43 11.10.2026
68 1111
08:44 11.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 6666
08:46 11.10.2026
71 Европейски гражданин
Могат да ходят на работа и да вършат ежедневните си битови и лични дейности с велосипед, тротинетка , ролери и т.н. Могат да ползват обществен транспорт. Могат да ползват електрически превозни средства. Така процентът на европейците, който не се нуждаят ежедневно от кола скача до 80 %. Слизайки от колите ставаме по- здрави и по екологично насочени, приятелски към природата.
В САЩ нямат такива възможности. Там разстоянията са огромни, колата е начин на живот, обществен транспорт почти няма , с кола ходят дори на фризьор. Путин и Тръмп удрят тях много по силно.
Европейските граждани са наясно, че се налагат някои ограничения, за да бъде подкрепена героичната битка на Украйна за свободата и демокрацията!
Дори съгражданите на Фицо знаят това.
Фицо говори от свое име, не от наше!
Коментиран от #76
08:46 11.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Чак сега разбрах!
До коментар #58 от "Тоя не спря да мрънка!":Чудя се защо спя спокойно...?!
А той Зелко ни защищавал?!
И то не само БГ,а и цяла Европа...?!
08:48 11.10.2026
74 Важното
08:48 11.10.2026
75 Няма
До коментар #69 от "АйдеееКоньо":Искате туристи за хотелите, които построихте с мръсни пари? За сградите с апартаменти, които построихте или закупите с мръсни пари?
Коментиран от #78
08:49 11.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 А бе
До коментар #33 от "Хи хи хи":Няма нужда да те трият.Такава Простотия само ти можеш да сътвориш.
08:53 11.10.2026
78 Виесте
До коментар #75 от "Няма":Много объркан човек. Лекувайте се. Не е срамно да се потърси помощ.
08:54 11.10.2026
79 Аз искам горивата да са много скъпи,
Ако са дебели и не могат да ходят пеш, значи са болни със затлъстяване, с диабет, хипертония, сърдечна недостатъчност, белодробни и съдови проблеми и т.н.
Те непрекъснато харчат обществен ресурс за лечение и висят по поликлиниките за нещо.
Неработоспособни са.
Харчат повече пари, отколкото произвеждат. Струва скъпо на обществото.
В тежест са и на собствените си семейства. Замърсяват природата, консумират много, изхвърлят много боклук.
Искам високи цени на горивата!
08:54 11.10.2026